https://sputniknews.com.tr/20230310/lavrov-gurcistandaki-protestolari-kievdeki-maydan-olaylarina-benzetti-1068089376.html
Lavrov, Gürcistan'daki protestoları Kiev'deki Maydan olaylarına benzetti
Lavrov, Gürcistan'daki protestoları Kiev'deki Maydan olaylarına benzetti
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Gürcistan’da parlamento gündemine alınan yabancı etkinin şeffaflığı yasa tasarısı ve söz konusu tasarının ülkede neden... 10.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-10T15:47+0300
2023-03-10T15:47+0300
2023-03-10T15:47+0300
ukrayna krizi
gürcistan
rusya
protesto
sergey lavrov
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Pervıy Kanal'a verdiği demeçte Gürcistan'da protesto olayların yol açan yasa tasarısının ülkede iktidarın güç yoluyla değiştirilmesi için bir bahane olduğunu kaydeden Lavrov, Tiflis'teki olayların Kiev'deki Maydan sürecine benzediğinin altını çizdi.Gürcistan'daki olayların elbette dışarıdan yönetildiğini söyleyen Lavrov, bu olayların da aynı doğaya, yani Rusya sınırlarında rahatsızlık verici unsuru yaratma arzusuna sahip olduğunu vurguladı.Gürcistan parlamentosunda kabul edilmesi hâlinde, yabancı etkinin şeffaflığı yasası ile ülkede bulunan sivil toplum ve medya kuruluşları finansmanlarının yüzde 20’den fazlasını yurtdışından alıyorlarsa yabancı kurum sayılacaklardı ve bu da söz konusu kuruluşlar üstündeki denetimleri artırıp kısıtlayabilecekti. Ancak parlamento, ülkedeki geniş protestoların ardından yabancı etkinin şeffaflığı geri çekti.Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Gürcistan’da parlamento gündemine alınan yabancı etkinin şeffaflığı ve söz konusu yasanın ülkede neden olduğu protestoların Rusya ile bir ilgisinin olmadığını belirtmişti.Peskov, Gürcistan’da yaşananların ardında ABD’nin olduğunu kaydetmişti.
https://sputniknews.com.tr/20230310/kremlin-gurcistanda-yasananlarin-ardinda-abdnin-eli-var-1068081815.html
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gürcistan, rusya, protesto, sergey lavrov
gürcistan, rusya, protesto, sergey lavrov
Lavrov, Gürcistan'daki protestoları Kiev'deki Maydan olaylarına benzetti
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Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Gürcistan’da parlamento gündemine alınan yabancı etkinin şeffaflığı yasa tasarısı ve söz konusu tasarının ülkede neden olduğu protestoların 2014 yılında Kiev'de yaşanan meydan olaylarına benzediğini söyledi.
Pervıy Kanal'a verdiği demeçte Gürcistan'da protesto olayların yol açan yasa tasarısının ülkede iktidarın güç yoluyla değiştirilmesi için bir bahane olduğunu kaydeden Lavrov, Tiflis'teki olayların Kiev'deki Maydan sürecine benzediğinin altını çizdi.
Gürcistan'daki olayların elbette dışarıdan yönetildiğini söyleyen Lavrov, bu olayların da aynı doğaya, yani Rusya sınırlarında rahatsızlık verici unsuru yaratma arzusuna sahip olduğunu vurguladı.
Gürcistan parlamentosunda kabul edilmesi hâlinde, yabancı etkinin şeffaflığı yasası ile ülkede bulunan sivil toplum ve medya kuruluşları finansmanlarının yüzde 20’den fazlasını yurtdışından alıyorlarsa yabancı kurum sayılacaklardı ve bu da söz konusu kuruluşlar üstündeki denetimleri artırıp kısıtlayabilecekti. Ancak parlamento, ülkedeki geniş protestoların ardından yabancı etkinin şeffaflığı geri çekti.
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Gürcistan’da parlamento gündemine alınan yabancı etkinin şeffaflığı ve söz konusu yasanın ülkede neden olduğu protestoların Rusya ile bir ilgisinin olmadığını belirtmişti.
Peskov, Gürcistan’da yaşananların ardında ABD’nin olduğunu kaydetmişti.