https://sputniknews.com.tr/20230310/kremlin-gurcistanda-yasananlarin-ardinda-abdnin-eli-var-1068081815.html

Kremlin: Gürcistan’da yaşananların ardında ABD’nin eli var

Kremlin: Gürcistan’da yaşananların ardında ABD’nin eli var

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Gürcistan’da parlamento gündemine alınan yabancı ajan yasası ve söz konusu yasanın ülkede neden olduğu protestoların Rusya ile... 10.03.2023, Sputnik Türkiye

2023-03-10T14:07+0300

2023-03-10T14:07+0300

2023-03-10T14:13+0300

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dmitriy peskov

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Kremlin Sözcüsü Peskov, Gürcistan’da yaşananların ardında ‘Rusya parmağı’ aranıyor olmasına ilişkin olarak, yabancı ajan yasasını kabul etmenin Gürcistan hükümetinin kararı olduğunu belirtti ve ekledi: “Rusya’nın bununla hiçbir ilişkisi bulunmuyor. Gürcistan’ın iç işlerine karışmıyoruz.”“Bununla beraber, olanların ardında bir el olduğunu, hatta görünmeyen bir el değil, görünen bir el olduğunu görüyoruz” diye devam eden Peskov, “Gürcistan Devlet Başkanı’nın kendi halkına nereden seslendiğini görüyoruz: onlara Gürcistan’dan değil Amerika’dan sesleniyor. İşte bu görünen el buraya da yeniden Rusya karşıtı bir his eklemeye gayret ediyor” dedi.Söz konusu durumun da ‘provokasyonlara gebe olabileceğini’ kaydeden Kremlin Sözcüsü, “Bu yüzdendir ki (Gürcistan’da yaşananları) çok dikkatli bir biçimde ve endişeyle izliyoruz” ifadelerini kullandı.Gürcistan parlamentosunda kabul edilmesi hâlinde, yabancı ajan yasası ile ülkede bulunan sivil toplum ve medya kuruluşları finansmanlarının yüzde 20’den fazlasını yurtdışından alıyorlarsa yabancı ajan sayılacaklardı ve bu da söz konusu kuruluşlar üstündeki denetimleri artırıp kısıtlayabilecekti. Ancak parlamento, ülkedeki geniş protestoların ardından yabancı ajan yasa tasarısını geri çekti.Peskov: Ukrayna'da Rusya'yla müzakere isteyenlerin artması, henüz çözüm yolunu açmıyorKremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Ukrayna'da Rusya'yla barış müzakereleri yapılmasını isteyen kişi sayısındaki artışın aleni ve normal bir gerçeklik olduğunu ancak bunun henüz çözüm yolunu açmadığını vurguladı.Ukrayna Ulusal Güvenlik ve Savunma Konseyi Sekreteri Aleksey Danilov'un barış müzakereleri yapılmasını isteyen kişi sayısındaki artışı 'çok tehlikeli bir eğilim' olarak nitelemesine Kremlin'den yanıt geldi.Kremlin Sözcüsü Peskov, "Ukrayna'da ikili ilişkilerimizin geleceğine ilişkin hâlâ daha bazı aklıselim düşünce ve yaklaşım akımları var ve bunlar kaçınılmaz, zira biz komşuyuz. Bu aleni bir şey ve bundan daha önce bahsettik" dedi.Ukrayna'daki bu eğilimin çatışmanın çözüm yolunu açtığını konuşmak için henüz erken olduğu değerlendirmesini yapan Peskov, buna inanmak için çok erken olduğunun, zira Ukrayna'da Rusya karşıtı propagandist akımların da varlığını sürdürdüğünün altını çizdi.'Rusların Avrupa'daki varlıklarının bloke edilmesi uluslararası hukukun ihlalidir'Peskov, gazetecilerden gelen bir soru üzerine, Rusların Avrupa'daki varlıklarının bloke edilmesini uluslararası hukukun ihlali olarak gördüklerini söyledi.Avrupa'daki bu yaklaşımın gayri meşru ve hukuk dışı olduğunu vurgulayan Peskov, Avrupa'ya Rusya'nın bununla mücadele edeceği mesajını gönderdi.Bloomberg, AB yetkililerinin yaptırımlara tabi Rusların varlıklarını tam olarak belirleyemediğini yazmıştı.

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gürcistan, gürcistan parlamentosu, protesto, protesto gösterisi, kremlin, rusya, abd, dmitriy peskov