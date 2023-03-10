https://sputniknews.com.tr/20230310/isvecte-asiri-sagci-siyasetci-paludan-hakkinda-nefret-ve-kiskirtma-sucundan-sorusturma-1068094803.html
İsveç'te aşırı sağcı siyasetçi Paludan hakkında soruşturma
İsveç'te aşırı sağcı siyasetçi Paludan hakkında soruşturma
İsveç, Türkiye'nin Stockholm Büyükelçiliği önünde de Kuran yakan ve Türkiye ve İsveç arasında gerilime neden olan Paludan'a 'nefret ve kışkırtma suçu'... 10.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-10T17:17+0300
2023-03-10T17:17+0300
2023-03-10T17:18+0300
dünya
rasmus paludan
danimarka
isveç
soruşturma
kuran
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/01/17/1066058651_0:0:3073:1728_1920x0_80_0_0_e79876a3c81931b72d6708bb6e0f0fa2.jpg
Danimarkalı aşırı sağcı Sıkı Yön Partisi (Stram Kurs) lideri Rasmus Paludan hakkında, 2022'de Malmö'de Kuran yakması nedeniyle nefret ve kışkırtma suçundan soruşturma başlatıldı.Ülkenin resmi haber ajansı TT'nin haberine göre, 16 Nisan 2022'de Malmö kentinde Paludan'ın Kuran yakma provokasyonuyla başlayan olaylar nedeniyle kendisi hakkında nefret ve tahrik suçundan soruşturma başlatıldı.Savcı Adrien Combeir Hogg, soruşturmanın neden 1 yıl sonra başlatıldığı yönündeki eleştirilere ilişkin, delil toplama sürecinin uzun sürdüğünü ve teknik nedenlerden dolayı soruşturmanın geç başlatıldığını söyledi.Paskalya olaylarıRasmus Paludan, 2022 yılında Paskalya tatili boyunca İsveç'in Malmö, Norköpin, Jönköping ve başkent Stockholm'de Kuran yakma provokasyonlarını sürdürmüştü.Paludan'ın durdurulmasını isteyen göstericiler de yollarda lastikler yakarak polise taşlarla saldırmıştı. Çıkan olaylarda 104 polis ve 14 gösterici yaralanmış, 20 polis aracı da yakılarak tahrip edilmişti.Türkiye'nin Stockholm Büyükelçiliği önünde de Kuran yakmıştıİsveç'in başkenti Stockholm'de 21 Ocak'ta Paludan, Türkiye'nin Stockholm Büyükelçiliği önünde Kuran yakmıştı. Kalabalık polis korumasında gerçekleştirilen eylem sırasında Paludan'ın yanına kimsenin yaklaşmasına izin verilmemişti.
https://sputniknews.com.tr/20230222/isvec-polisinin-yakilmasini-yasakladigi-tek-dini-kitap-kuran-i-kerim-1067362797.html
danimarka
isveç
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/01/17/1066058651_17:0:2748:2048_1920x0_80_0_0_e002b019fc4dc859c8ab4902a0cfba8c.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
rasmus paludan, danimarka, isveç, soruşturma, kuran
rasmus paludan, danimarka, isveç, soruşturma, kuran
İsveç'te aşırı sağcı siyasetçi Paludan hakkında soruşturma
17:17 10.03.2023 (güncellendi: 17:18 10.03.2023) Abone ol
İsveç, Türkiye'nin Stockholm Büyükelçiliği önünde de Kuran yakan ve Türkiye ve İsveç arasında gerilime neden olan Paludan'a 'nefret ve kışkırtma suçu' soruşturması başlattı.
Danimarkalı aşırı sağcı Sıkı Yön Partisi (Stram Kurs) lideri Rasmus Paludan hakkında, 2022'de Malmö'de Kuran yakması nedeniyle nefret ve kışkırtma suçundan soruşturma başlatıldı.
Ülkenin resmi haber ajansı TT'nin haberine göre, 16 Nisan 2022'de Malmö kentinde Paludan'ın Kuran yakma provokasyonuyla başlayan olaylar nedeniyle kendisi hakkında nefret ve tahrik suçundan soruşturma başlatıldı.
Savcı Adrien Combeir Hogg, soruşturmanın neden 1 yıl sonra başlatıldığı yönündeki eleştirilere ilişkin, delil toplama sürecinin uzun sürdüğünü ve teknik nedenlerden dolayı soruşturmanın geç başlatıldığını söyledi.
Paskalya olayları
Rasmus Paludan, 2022 yılında Paskalya tatili boyunca İsveç'in Malmö, Norköpin, Jönköping ve başkent Stockholm'de Kuran yakma provokasyonlarını sürdürmüştü.
Paludan'ın durdurulmasını isteyen göstericiler de yollarda lastikler yakarak polise taşlarla saldırmıştı. Çıkan olaylarda 104 polis ve 14 gösterici yaralanmış, 20 polis aracı da yakılarak tahrip edilmişti.
Türkiye'nin Stockholm Büyükelçiliği önünde de Kuran yakmıştı
İsveç'in başkenti Stockholm'de 21 Ocak'ta Paludan, Türkiye'nin Stockholm Büyükelçiliği önünde Kuran yakmıştı. Kalabalık polis korumasında gerçekleştirilen eylem sırasında Paludan'ın yanına kimsenin yaklaşmasına izin verilmemişti.