https://sputniknews.com.tr/20230310/isvecte-asiri-sagci-siyasetci-paludan-hakkinda-nefret-ve-kiskirtma-sucundan-sorusturma-1068094803.html

İsveç'te aşırı sağcı siyasetçi Paludan hakkında soruşturma

İsveç'te aşırı sağcı siyasetçi Paludan hakkında soruşturma

İsveç, Türkiye'nin Stockholm Büyükelçiliği önünde de Kuran yakan ve Türkiye ve İsveç arasında gerilime neden olan Paludan'a 'nefret ve kışkırtma suçu'... 10.03.2023, Sputnik Türkiye

2023-03-10T17:17+0300

2023-03-10T17:17+0300

2023-03-10T17:18+0300

dünya

rasmus paludan

danimarka

isveç

soruşturma

kuran

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Danimarkalı aşırı sağcı Sıkı Yön Partisi (Stram Kurs) lideri Rasmus Paludan hakkında, 2022'de Malmö'de Kuran yakması nedeniyle nefret ve kışkırtma suçundan soruşturma başlatıldı.Ülkenin resmi haber ajansı TT'nin haberine göre, 16 Nisan 2022'de Malmö kentinde Paludan'ın Kuran yakma provokasyonuyla başlayan olaylar nedeniyle kendisi hakkında nefret ve tahrik suçundan soruşturma başlatıldı.Savcı Adrien Combeir Hogg, soruşturmanın neden 1 yıl sonra başlatıldığı yönündeki eleştirilere ilişkin, delil toplama sürecinin uzun sürdüğünü ve teknik nedenlerden dolayı soruşturmanın geç başlatıldığını söyledi.Paskalya olaylarıRasmus Paludan, 2022 yılında Paskalya tatili boyunca İsveç'in Malmö, Norköpin, Jönköping ve başkent Stockholm'de Kuran yakma provokasyonlarını sürdürmüştü.Paludan'ın durdurulmasını isteyen göstericiler de yollarda lastikler yakarak polise taşlarla saldırmıştı. Çıkan olaylarda 104 polis ve 14 gösterici yaralanmış, 20 polis aracı da yakılarak tahrip edilmişti.Türkiye'nin Stockholm Büyükelçiliği önünde de Kuran yakmıştıİsveç'in başkenti Stockholm'de 21 Ocak'ta Paludan, Türkiye'nin Stockholm Büyükelçiliği önünde Kuran yakmıştı. Kalabalık polis korumasında gerçekleştirilen eylem sırasında Paludan'ın yanına kimsenin yaklaşmasına izin verilmemişti.

https://sputniknews.com.tr/20230222/isvec-polisinin-yakilmasini-yasakladigi-tek-dini-kitap-kuran-i-kerim-1067362797.html

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