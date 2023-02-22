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https://sputniknews.com.tr/20230222/isvec-polisinin-yakilmasini-yasakladigi-tek-dini-kitap-kuran-i-kerim-1067362797.html
İsveç basını: Polisin yakılmasını yasakladığı tek dini kitap Kur'an-ı Kerim
İsveç basını: Polisin yakılmasını yasakladığı tek dini kitap Kur'an-ı Kerim
Son dönemde yaşanan siyasi krizlerin ardından İsveç polisi, güvenlik gerekçesiyle Kuran yakma eylemlerini yasaklamaya başladı. İsveç basını, Kuran dışındaki... 22.02.2023, Sputnik Türkiye
2023-02-22T11:43+0300
2023-02-22T11:45+0300
dünya
isveç
polis
kuran-ı kerim
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NATO üyeliği için Türkiye'nin onayını bekleyen İsveç'te başlayan ve geniş çaplı tepkilere neden olan Kur'an-ı Kerim yakma eylemleri, ülkede birer birer yasaklanmaya başladı.İsveç polisi, Müslümanlar ve İslam dini aleyhindeki ihlallerin ülkeye ve 'ülkenin yurt dışındaki çıkarlarına' yönelik saldırılar için gerekçe oluşturması nedeniyle bu faaliyeti İsveç toplumuna yönelik bir tehdit olarak nitelendirdi.İsveç basını tarafından elde edilen polis içi belgelere göre, Kuran dışındaki dini kitaplar yasak kapsamında değil.Kuran yakma eylemleriİsveç'in başkenti Stockholm'de 21 Ocak'ta Danimarkalı aşırı sağcı Sıkı Yön Partisi lideri Rasmus Paludan, Türkiye'nin Stockholm Büyükelçiliği önünde Kur'an-ı Kerim yakmış, kalabalık polis korumasında gerçekleştirilen eylem sırasında Paludan'ın yanına kimsenin yaklaşmasına izin verilmemişti.İsveç hükümetinin Kur'an-ı Kerim yakılması için Paludan'a izin vermesine, Türkiye başta olmak üzere çok sayıda ülkeden tepki gösterilmişti.Paludan, 27 Ocak'ta Danimarka'da cami karşısında ve Türkiye'nin Kopenhag Büyükelçiliği önünde Kur'an-ı Kerim yakmıştı.Hollanda'da ırkçı Batı'nın İslamlaşmasına Karşı Vatansever Avrupalılar (PEGIDA) hareketi lideri Edwin Wagensveld, Lahey kentinde Kur'an-ı Kerim yırtmıştı.Türkiye ve birçok ülkede, İsveç, Hollanda ve Danimarka'da Kur'an-ı Kerim'e yapılan saldırılar protesto ediliyor.
https://sputniknews.com.tr/20230216/isvec-polisi-kuran-i-kerim-yakma-eylemine-izin-vermedi-1067129670.html
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isveç, polis, kuran-ı kerim
isveç, polis, kuran-ı kerim

İsveç basını: Polisin yakılmasını yasakladığı tek dini kitap Kur'an-ı Kerim

11:43 22.02.2023 (güncellendi: 11:45 22.02.2023)
© Fotoğraf : PixabayKuran-Kur'an-ı Kerim
Kuran-Kur'an-ı Kerim - Sputnik Türkiye, 1920, 22.02.2023
© Fotoğraf : Pixabay
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Son dönemde yaşanan siyasi krizlerin ardından İsveç polisi, güvenlik gerekçesiyle Kuran yakma eylemlerini yasaklamaya başladı. İsveç basını, Kuran dışındaki dini kitapların yasak kapsamında olmadığını duyurdu.
NATO üyeliği için Türkiye'nin onayını bekleyen İsveç'te başlayan ve geniş çaplı tepkilere neden olan Kur'an-ı Kerim yakma eylemleri, ülkede birer birer yasaklanmaya başladı.
İsveç polisi, Müslümanlar ve İslam dini aleyhindeki ihlallerin ülkeye ve 'ülkenin yurt dışındaki çıkarlarına' yönelik saldırılar için gerekçe oluşturması nedeniyle bu faaliyeti İsveç toplumuna yönelik bir tehdit olarak nitelendirdi.
İsveç basını tarafından elde edilen polis içi belgelere göre, Kuran dışındaki dini kitaplar yasak kapsamında değil.

Kuran yakma eylemleri

İsveç'in başkenti Stockholm'de 21 Ocak'ta Danimarkalı aşırı sağcı Sıkı Yön Partisi lideri Rasmus Paludan, Türkiye'nin Stockholm Büyükelçiliği önünde Kur'an-ı Kerim yakmış, kalabalık polis korumasında gerçekleştirilen eylem sırasında Paludan'ın yanına kimsenin yaklaşmasına izin verilmemişti.
İsveç hükümetinin Kur'an-ı Kerim yakılması için Paludan'a izin vermesine, Türkiye başta olmak üzere çok sayıda ülkeden tepki gösterilmişti.
Paludan, 27 Ocak'ta Danimarka'da cami karşısında ve Türkiye'nin Kopenhag Büyükelçiliği önünde Kur'an-ı Kerim yakmıştı.
Hollanda'da ırkçı Batı'nın İslamlaşmasına Karşı Vatansever Avrupalılar (PEGIDA) hareketi lideri Edwin Wagensveld, Lahey kentinde Kur'an-ı Kerim yırtmıştı.
Türkiye ve birçok ülkede, İsveç, Hollanda ve Danimarka'da Kur'an-ı Kerim'e yapılan saldırılar protesto ediliyor.
İsveç - Polis - Sputnik Türkiye, 1920, 16.02.2023
DÜNYA
İsveç polisi Kur’an-ı Kerim yakma eylemine izin vermedi
16 Şubat, 16:54
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