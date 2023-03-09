https://sputniknews.com.tr/20230309/iyi-partili-erdemden-demirtasin-aksenere-yazdigi-mektuba-yanit-1068030694.html

İYİ Partili Erdem'den Demirtaş'ın Akşener'e yazdığı mektuba yanıt

İYİ Partili Erdem'den Demirtaş'ın Akşener'e yazdığı mektuba yanıt

Eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın İYİ Parti lideri Meral Akşener'e yazdığı açık mektupla ilgili soru İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Bahadır... 09.03.2023, Sputnik Türkiye

2023-03-09T12:51+0300

2023-03-09T12:51+0300

2023-03-09T12:51+0300

politika

meral akşener

selahattin demirtaş

mektup

hdp

iyi parti

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Eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş dün, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’e açık mektup yazdı. Demirtaş, “Size hak olan müzakere siyaseti, HDP için neden bir hak değil? HDP’nin, oy vereceği cumhurbaşkanı adayı ile müzakere yapmasının nasıl bir sakıncası olabilir” diye sordu.İYİ Parti lideri Meral Akşener, “CHP, HDP ile görüşebilir bu net. Ama bize asla getiremez” demişti.Halk TV'deki "Sözüm var" programına konuk olan İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Bahadır Erdem, Demirtaş'ın açık mektubuyla ilgili soruya yanıt verdi. Erdem, "Ben Selahattin Demirtaş'ın mektubu hakkında konuşmak istemiyorum. Çünkü siyasette böyle bir metot yok. Ama biz kendi düşüncelerimizi söylüyoruz. Açık söylüyoruz. Hatırlarsanız bu yayınlarda söyledim. AYM kararlarına uyulması, kayyum uygulamalarının demokrasiye aykırı olduğu yahut AİHM kararına uyarken iktidarın sevdiği ya da sevmediği tutuklu gibi bir ayrımın olamayacağını... Bunlar yeni söylediğimiz şeyler değil" dedi.'Çizgilerimiz var'"Ama bizim kesin olan çizgilerimiz var" diyen Erdem, "Milletin çizgisi olduğuna inandığımız için biz onu ortaya koyuyoruz. Her siyasi parti milletin sesidir. Milletin temsilcisi olduğu, milletin değerlerini temsil ederek bunu gündeme getirdiği zaman ancak teveccüh görür ve yaptığı siyaset bir işe yarar diye düşünüyorum. 85 milyonun da inandığını düşündüğümüz terör konusundaki şeylerimiz netti. Bunu hep söyledik, bugünde netiz dolayısıyla bizde değişen bir şey yok. Hep aynı şeyi söylüyoruz" diye konuştu.

https://sputniknews.com.tr/20230307/abdulkadir-selvi-kilicdaroglu-ve-erdogan-kazandi-aksener-kaybetti-1067922229.html

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meral akşener, selahattin demirtaş, mektup, hdp, iyi parti