https://sputniknews.com.tr/20230308/demirtastan-aksenere-bizi-yine-terorle-mucadele-masasina-mi-yonlendirmeyi-dusunuyorsunuz-1067995262.html
Demirtaş'tan Akşener'e: Bizi yine 'terörle mücadele masasına' mı yönlendirmeyi düşünüyorsunuz?
Demirtaş'tan Akşener'e: Bizi yine 'terörle mücadele masasına' mı yönlendirmeyi düşünüyorsunuz?
Edirne F Tipi Cezaevi'nde tutuklu bulunan Selahattin Demirtaş, Akşener'e yönelik kaleme aldığı açık mektupta, "Eğer iktidar olursanız ve HDP'nin talepleri... 08.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-08T18:02+0300
2023-03-08T18:02+0300
2023-03-08T18:02+0300
politika
selahattin demirtaş
meral akşener
hdp
iyi parti
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Edirne F Tipi Cezaevi'nde 6 yıldır tutuklu bulunan eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'e yönelik, 'HDP seçmeni kimliği' ile kaleme aldığı mektupta, "Çok güvendiğim HDP yönetiminin kararı hangi yönde olursa benim de oy tercihim aynı yönde olacak, doğal olarak. HDP'li seçmen olarak benim oyumu istiyor musunuz? Benim de oyumla cumhurbaşkanlığı yardımcılığı ve bakanlık koltuklarına oturacağınıza göre beni nasıl ikna etmeyi düşünüyorsunuz?" diye sordu.Akşener, HaberTürk'te Fatih Altaylı'ya yaptığı açıklamada Millet İttifakı'nın 13. Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun HDP ile olası görüşmesi hakkında, "CHP, HDP ile görüşebilir bu net. Ama bize asla getiremez. Bakanlık gibi alışveriş olması mümkün değil" ifadelerini kullanmıştı. Akşener'in bu sözlerinin ardından Demirtaş, İyi Parti liderine açık mektup gönderdi.Demirtaş, "Eğer iktidar olursanız ve HDP'nin talepleri sizin masanıza gelmeyecekse bize hangi masayı öneriyorsunuz? Elli yıldır yapıldığı gibi bizi yine 'terörle mücadele masasına' mı yönlendirmeyi düşünüyorsunuz?" diye sordu.Demirtaş, "HDP de HDP seçmeni de eşitler arası, omuz hizasında yapılacak bir müzakere dışında hiçbir üstenci, dayatmacı, egemen bakış açısıyla yaklaşımı asla kabul etmeyecektir" ifadesini kullandı.
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selahattin demirtaş, meral akşener, hdp, iyi parti
selahattin demirtaş, meral akşener, hdp, iyi parti
Demirtaş'tan Akşener'e: Bizi yine 'terörle mücadele masasına' mı yönlendirmeyi düşünüyorsunuz?
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Edirne F Tipi Cezaevi'nde tutuklu bulunan Selahattin Demirtaş, Akşener'e yönelik kaleme aldığı açık mektupta, "Eğer iktidar olursanız ve HDP'nin talepleri sizin masanıza gelmeyecekse bize hangi masayı öneriyorsunuz? Elli yıldır yapıldığı gibi bizi yine 'terörle mücadele masasına' mı yönlendirmeyi düşünüyorsunuz?" diye sordu.
Edirne F Tipi Cezaevi'nde 6 yıldır tutuklu bulunan eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'e yönelik, 'HDP seçmeni kimliği' ile kaleme aldığı mektupta, "Çok güvendiğim HDP yönetiminin kararı hangi yönde olursa benim de oy tercihim aynı yönde olacak, doğal olarak. HDP'li seçmen olarak benim oyumu istiyor musunuz? Benim de oyumla cumhurbaşkanlığı yardımcılığı ve bakanlık koltuklarına oturacağınıza göre beni nasıl ikna etmeyi düşünüyorsunuz?" diye sordu.
Akşener, HaberTürk'te Fatih Altaylı'ya yaptığı açıklamada Millet İttifakı'nın 13. Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun HDP ile olası görüşmesi hakkında, "CHP, HDP ile görüşebilir bu net. Ama bize asla getiremez. Bakanlık gibi alışveriş olması mümkün değil" ifadelerini kullanmıştı. Akşener'in bu sözlerinin ardından Demirtaş, İyi Parti liderine açık mektup gönderdi.
Demirtaş, "Eğer iktidar olursanız ve HDP'nin talepleri sizin masanıza gelmeyecekse bize hangi masayı öneriyorsunuz? Elli yıldır yapıldığı gibi bizi yine 'terörle mücadele masasına' mı yönlendirmeyi düşünüyorsunuz?" diye sordu.
Demirtaş, "HDP de HDP seçmeni de eşitler arası, omuz hizasında yapılacak bir müzakere dışında hiçbir üstenci, dayatmacı, egemen bakış açısıyla yaklaşımı asla kabul etmeyecektir" ifadesini kullandı.