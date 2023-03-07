https://sputniknews.com.tr/20230307/abdulkadir-selvi-kilicdaroglu-ve-erdogan-kazandi-aksener-kaybetti-1067922229.html
Abdulkadir Selvi: Kılıçdaroğlu ve Erdoğan kazandı Akşener kaybetti
Abdulkadir Selvi: Kılıçdaroğlu ve Erdoğan kazandı Akşener kaybetti
Abdulkadir Selvi, Altılı Masa'nın cumhurbaşkanı adayının Kılıçdaroğlu olarak açıklanmasının ardından sürecin kazananının Kılıçdaroğlu ve Erdoğan olduğunu... 07.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-07T09:45+0300
2023-03-07T09:45+0300
2023-03-07T09:47+0300
politika
meral akşener
kemal kılıçdaroğlu
cumhurbaşkanı
recep tayyip erdoğan
cumhuriyet halk partisi (chp)
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Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun kendisinden beklenenin üzerinde bir performans sergilediğini ifade etti ve "Cumhurbaşkanı adaylığı yarışında Kılıçdaroğlu, kendisinden beklenenin ötesinde bir performans ortaya koydu. Daha 6 ay öncesine kadar Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş, Kılıçdaroğlu’nun önünde gözüküyordu. Ayrıca 2 Mart’ta Meral Akşener, İmamoğlu ve Yavaş cumhurbaşkanı adayı olsun diye masayı terk etmişti. Kılıçdaroğlu, buna rağmen 72 saat sonra cumhurbaşkanı adayı olmayı başardı" dedi.Altılı Masa'nın cumhurbaşkanı adayını açıklama sürecinde yaşananları değerlendiren Selvi, Akşener'in ise moralsiz olduğunu dile getirdi. Selvi bugün kaleme aldığı yazısında şunları ifade etti:
https://sputniknews.com.tr/20230307/ahmet-hakan-aksenerin-siyasetten-pek-cakmadigi-ortaya-cikti-meydan-okumasini-alti-bos-cikti-1067921539.html
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meral akşener, kemal kılıçdaroğlu, cumhurbaşkanı, recep tayyip erdoğan, cumhuriyet halk partisi (chp)
meral akşener, kemal kılıçdaroğlu, cumhurbaşkanı, recep tayyip erdoğan, cumhuriyet halk partisi (chp)
Abdulkadir Selvi: Kılıçdaroğlu ve Erdoğan kazandı Akşener kaybetti
09:45 07.03.2023 (güncellendi: 09:47 07.03.2023) Abone ol
Abdulkadir Selvi, Altılı Masa'nın cumhurbaşkanı adayının Kılıçdaroğlu olarak açıklanmasının ardından sürecin kazananının Kılıçdaroğlu ve Erdoğan olduğunu, kaybedeninin ise Akşener olduğunu belirtti.
Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun kendisinden beklenenin üzerinde bir performans sergilediğini ifade etti ve "Cumhurbaşkanı adaylığı yarışında Kılıçdaroğlu, kendisinden beklenenin ötesinde bir performans ortaya koydu. Daha 6 ay öncesine kadar Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş, Kılıçdaroğlu’nun önünde gözüküyordu. Ayrıca 2 Mart’ta Meral Akşener, İmamoğlu ve Yavaş cumhurbaşkanı adayı olsun diye masayı terk etmişti. Kılıçdaroğlu, buna rağmen 72 saat sonra cumhurbaşkanı adayı olmayı başardı" dedi.
Altılı Masa'nın cumhurbaşkanı adayını açıklama sürecinde yaşananları değerlendiren Selvi, Akşener'in ise moralsiz olduğunu dile getirdi. Selvi bugün kaleme aldığı yazısında
şunları ifade etti:
"Bu sürecin tartışmasız kazananı Kılıçdaroğlu oldu. Kaybeden ise Meral Akşener’di. Öyle ki Akşener’in moral bozukluğu kameralara yansıdı. Liderler masasında yenilgi almış gibi bir hali vardı. Zaten toplantıdan sonra liderlerin yemeğine kalmadı. Ağır bir yükün altına girmenin sorumluluğu Kılıçdaroğlu’nun yüzüne yansımıştı. Kısmen heyecanlıydı. Seçimi kazanıp kaybetmenin sorumluluğu omuzlarına yüklenmişti. Tabi Kılıçdaroğlu açısından zor bir durum. Kılıçdaroğlu şimdi siyasetin sırat köprüsüne çıktı. Kazanırsa heykeli dikilir, kaybederse hain ilan edilir. Diğer liderler de durgundu. Doğrusu cumhurbaşkanı adayı belirlemenin coşkusunu yansıtmaları bekleniyordu ama moralsiz tavırları dikkatlerden kaçmadı.Bu sürecin kazananı Kılıçdaroğlu oldu dedim. Bir diğeri kazanını da Erdoğan oldu. Çünkü Erdoğan en çok Kılıçdaroğlu ile yarışmak istiyordu."