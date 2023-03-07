Abdulkadir Selvi: Kılıçdaroğlu ve Erdoğan kazandı Akşener kaybetti

"Bu sürecin tartışmasız kazananı Kılıçdaroğlu oldu. Kaybeden ise Meral Akşener’di. Öyle ki Akşener’in moral bozukluğu kameralara yansıdı. Liderler masasında yenilgi almış gibi bir hali vardı. Zaten toplantıdan sonra liderlerin yemeğine kalmadı. Ağır bir yükün altına girmenin sorumluluğu Kılıçdaroğlu’nun yüzüne yansımıştı. Kısmen heyecanlıydı. Seçimi kazanıp kaybetmenin sorumluluğu omuzlarına yüklenmişti. Tabi Kılıçdaroğlu açısından zor bir durum. Kılıçdaroğlu şimdi siyasetin sırat köprüsüne çıktı. Kazanırsa heykeli dikilir, kaybederse hain ilan edilir. Diğer liderler de durgundu. Doğrusu cumhurbaşkanı adayı belirlemenin coşkusunu yansıtmaları bekleniyordu ama moralsiz tavırları dikkatlerden kaçmadı.Bu sürecin kazananı Kılıçdaroğlu oldu dedim. Bir diğeri kazanını da Erdoğan oldu. Çünkü Erdoğan en çok Kılıçdaroğlu ile yarışmak istiyordu."