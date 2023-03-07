Türkiye
SON DAKİKA | ABD Savunma Bakanı'ndan Irak'a sürpriz ziyaret
BM Güvenlik Konseyi (BMGK) - Sputnik Türkiye, 1920
POLİTİKA
Türkiye ve dünya politikasından en güncel haberler, açıklamalar
https://sputniknews.com.tr/20230307/abdulkadir-selvi-kilicdaroglu-ve-erdogan-kazandi-aksener-kaybetti-1067922229.html
Abdulkadir Selvi: Kılıçdaroğlu ve Erdoğan kazandı Akşener kaybetti
Abdulkadir Selvi: Kılıçdaroğlu ve Erdoğan kazandı Akşener kaybetti
Abdulkadir Selvi, Altılı Masa'nın cumhurbaşkanı adayının Kılıçdaroğlu olarak açıklanmasının ardından sürecin kazananının Kılıçdaroğlu ve Erdoğan olduğunu... 07.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-07T09:45+0300
2023-03-07T09:47+0300
politika
meral akşener
kemal kılıçdaroğlu
cumhurbaşkanı
recep tayyip erdoğan
cumhuriyet halk partisi (chp)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/03/07/1067922043_0:0:3073:1728_1920x0_80_0_0_568149dc196ed32ba0783f927ba4904c.jpg
Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun kendisinden beklenenin üzerinde bir performans sergilediğini ifade etti ve "Cumhurbaşkanı adaylığı yarışında Kılıçdaroğlu, kendisinden beklenenin ötesinde bir performans ortaya koydu. Daha 6 ay öncesine kadar Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş, Kılıçdaroğlu’nun önünde gözüküyordu. Ayrıca 2 Mart’ta Meral Akşener, İmamoğlu ve Yavaş cumhurbaşkanı adayı olsun diye masayı terk etmişti. Kılıçdaroğlu, buna rağmen 72 saat sonra cumhurbaşkanı adayı olmayı başardı" dedi.Altılı Masa'nın cumhurbaşkanı adayını açıklama sürecinde yaşananları değerlendiren Selvi, Akşener'in ise moralsiz olduğunu dile getirdi. Selvi bugün kaleme aldığı yazısında şunları ifade etti:
https://sputniknews.com.tr/20230307/ahmet-hakan-aksenerin-siyasetten-pek-cakmadigi-ortaya-cikti-meydan-okumasini-alti-bos-cikti-1067921539.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/03/07/1067922043_68:0:2799:2048_1920x0_80_0_0_cb0166ac597b03a57bb0f040fb32459b.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
meral akşener, kemal kılıçdaroğlu, cumhurbaşkanı, recep tayyip erdoğan, cumhuriyet halk partisi (chp)
meral akşener, kemal kılıçdaroğlu, cumhurbaşkanı, recep tayyip erdoğan, cumhuriyet halk partisi (chp)

Abdulkadir Selvi: Kılıçdaroğlu ve Erdoğan kazandı Akşener kaybetti

09:45 07.03.2023 (güncellendi: 09:47 07.03.2023)
© AAKılıçdaroğlu
Kılıçdaroğlu - Sputnik Türkiye, 1920, 07.03.2023
© AA
Abone olTelegram
Abdulkadir Selvi, Altılı Masa'nın cumhurbaşkanı adayının Kılıçdaroğlu olarak açıklanmasının ardından sürecin kazananının Kılıçdaroğlu ve Erdoğan olduğunu, kaybedeninin ise Akşener olduğunu belirtti.
Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun kendisinden beklenenin üzerinde bir performans sergilediğini ifade etti ve "Cumhurbaşkanı adaylığı yarışında Kılıçdaroğlu, kendisinden beklenenin ötesinde bir performans ortaya koydu. Daha 6 ay öncesine kadar Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş, Kılıçdaroğlu’nun önünde gözüküyordu. Ayrıca 2 Mart’ta Meral Akşener, İmamoğlu ve Yavaş cumhurbaşkanı adayı olsun diye masayı terk etmişti. Kılıçdaroğlu, buna rağmen 72 saat sonra cumhurbaşkanı adayı olmayı başardı" dedi.
Altılı Masa'nın cumhurbaşkanı adayını açıklama sürecinde yaşananları değerlendiren Selvi, Akşener'in ise moralsiz olduğunu dile getirdi. Selvi bugün kaleme aldığı yazısında şunları ifade etti:

"Bu sürecin tartışmasız kazananı Kılıçdaroğlu oldu. Kaybeden ise Meral Akşener’di. Öyle ki Akşener’in moral bozukluğu kameralara yansıdı. Liderler masasında yenilgi almış gibi bir hali vardı. Zaten toplantıdan sonra liderlerin yemeğine kalmadı. Ağır bir yükün altına girmenin sorumluluğu Kılıçdaroğlu’nun yüzüne yansımıştı. Kısmen heyecanlıydı. Seçimi kazanıp kaybetmenin sorumluluğu omuzlarına yüklenmişti. Tabi Kılıçdaroğlu açısından zor bir durum. Kılıçdaroğlu şimdi siyasetin sırat köprüsüne çıktı. Kazanırsa heykeli dikilir, kaybederse hain ilan edilir. Diğer liderler de durgundu. Doğrusu cumhurbaşkanı adayı belirlemenin coşkusunu yansıtmaları bekleniyordu ama moralsiz tavırları dikkatlerden kaçmadı.Bu sürecin kazananı Kılıçdaroğlu oldu dedim. Bir diğeri kazanını da Erdoğan oldu. Çünkü Erdoğan en çok Kılıçdaroğlu ile yarışmak istiyordu."

Akşener - Sputnik Türkiye, 1920, 07.03.2023
POLİTİKA
Ahmet Hakan: Akşener'in siyasetten pek çakmadığı ortaya çıktı, meydan okumasını altı boş çıktı
09:25
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала