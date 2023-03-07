https://sputniknews.com.tr/20230307/ahmet-hakan-aksenerin-siyasetten-pek-cakmadigi-ortaya-cikti-meydan-okumasini-alti-bos-cikti-1067921539.html
Ahmet Hakan: Akşener'in siyasetten pek çakmadığı ortaya çıktı, meydan okumasını altı boş çıktı
Ahmet Hakan: Akşener'in siyasetten pek çakmadığı ortaya çıktı, meydan okumasını altı boş çıktı
Ahmet Hakan, Altılı Masa'nın cumhurbaşkanı adayını açıklamasının ardından oluşan atmosferi değerlendirdi ve "Akşener'in siyasetten pek çakmadığı ortaya çıktı... 07.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-07T09:25+0300
2023-03-07T09:25+0300
2023-03-07T09:25+0300
politika
ahmet hakan
kemal kılıçdaroğlu
chp
meral akşener
cumhurbaşkanı
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/03/07/1067921395_0:0:1969:1108_1920x0_80_0_0_2a525e541be6b126972b60f952f93881.jpg
Hürriyet gazetesi yazarı Ahmet Hakan, cuma günkü açıklamalarının ardından dün Altılı Masa toplantısına katılan İYİ Parti lideri Akşener'i eleştirdi ve şunları dile getirdi:Kılıçdaroğlu'nun durumunu ise 'yara bere aldı' diyerek ifade eden Ahmet Hakan yazısına şu şekilde devam etti:
https://sputniknews.com.tr/20230307/chpden-kilicdaroglu-videosu-hak-ettigin-gelecek-geliyor-bay-kemal-geliyor-1067916828.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/03/07/1067921395_0:0:1969:1478_1920x0_80_0_0_80206669bf23f9a60c9ef3903d35d59e.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
ahmet hakan, kemal kılıçdaroğlu, chp, meral akşener, cumhurbaşkanı
ahmet hakan, kemal kılıçdaroğlu, chp, meral akşener, cumhurbaşkanı
Ahmet Hakan: Akşener'in siyasetten pek çakmadığı ortaya çıktı, meydan okumasını altı boş çıktı
Abone ol
Ahmet Hakan, Altılı Masa'nın cumhurbaşkanı adayını açıklamasının ardından oluşan atmosferi değerlendirdi ve "Akşener'in siyasetten pek çakmadığı ortaya çıktı. Meydan okumasının arkası boş çıktı" dedi.
Hürriyet gazetesi yazarı Ahmet Hakan, cuma günkü açıklamalarının ardından dün Altılı Masa toplantısına katılan İYİ Parti lideri Akşener'i eleştirdi ve şunları dile getirdi:
"Siyasetten pek çakmadığı ortaya çıktı. Meydan okumasının arkası boş çıktı. Güvenilirlik oranı düştü. Kriz çıkarma potansiyeline sahip olduğu tescillenmiş oldu. Hem kendisini hem Masa’yı yıprattı. Lüzumsuz bir tartışmanın odağı oldu. CHP tabanından işitmediği laf kalmadı. En kötü duruma düştü. Bulunan bir formülle en kötü durumdan biraz daha iyi duruma geçmiş oldu"
Kılıçdaroğlu'nun durumunu ise 'yara bere aldı' diyerek ifade eden Ahmet Hakan yazısına
şu şekilde devam etti:
"Bu zamana kadar binbir özenle getirdiği Masa’nın, son anda büyük bir türbülansa girmesine engel olamadı. En yakın müttefiki tarafından “kazanacak aday” olmadığı bütün dünyaya ilan edilmiş oldu. Ancak İmamoğlu / Yavaş desteğiyle kazanabileceğini kabul etmiş oldu. Yara bere aldı. Masa’da tartışarak bulacağı orta yolu, kavga dövüşle bulmuş oldu"