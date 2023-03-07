Ahmet Hakan: Akşener'in siyasetten pek çakmadığı ortaya çıktı, meydan okumasını altı boş çıktı

"Siyasetten pek çakmadığı ortaya çıktı. Meydan okumasının arkası boş çıktı. Güvenilirlik oranı düştü. Kriz çıkarma potansiyeline sahip olduğu tescillenmiş oldu. Hem kendisini hem Masa’yı yıprattı. Lüzumsuz bir tartışmanın odağı oldu. CHP tabanından işitmediği laf kalmadı. En kötü duruma düştü. Bulunan bir formülle en kötü durumdan biraz daha iyi duruma geçmiş oldu"