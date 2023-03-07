Türkiye
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://sputniknews.com.tr/20230307/chpden-kilicdaroglu-videosu-hak-ettigin-gelecek-geliyor-bay-kemal-geliyor-1067916828.html
CHP'den Kılıçdaroğlu videosu: Hak ettiğin gelecek geliyor, Bay Kemal geliyor
CHP'den Kılıçdaroğlu videosu: Hak ettiğin gelecek geliyor, Bay Kemal geliyor
CHP, Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı olarak ilan edilen Kılıçdaroğlu'nun hayatını anlatan bir videoyu "Hak ettiğin gelecek geliyor, Bay Kemal geliyor"... 07.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-07T02:31+0300
2023-03-07T03:10+0300
türkiye
cumhuriyet halk partisi (chp)
chp kadın kolları
millet ittifakı
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/03/07/1067905977_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_39f9302b75e91e79e23cea043b10946f.jpg
CHP, Millet İttifakı cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun hayatından kesitler içeren bir video yayınladı.Kılıçdaroğlu'nun hayatını ve siyasi kariyerini anlatan bir videoda şu ifadeler yer aldı:Video, Kılıçdaroğlu'nun "Doğrul milletim, asla başını eğme, başlıyoruz" sözleriyle sona eriyor.
https://sputniknews.com.tr/20230306/cumhurbaskani-adayi-kilicdaroglu-chp-genel-merkezinde-1067897763.html
türkiye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/03/07/1067905977_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_82ff02b1d909c078adb88aaa98802ee1.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
cumhuriyet halk partisi (chp), chp kadın kolları, millet ittifakı
cumhuriyet halk partisi (chp), chp kadın kolları, millet ittifakı

CHP'den Kılıçdaroğlu videosu: Hak ettiğin gelecek geliyor, Bay Kemal geliyor

02:31 07.03.2023 (güncellendi: 03:10 07.03.2023)
© CHPCumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı ve Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu, Millet İttifakı Liderler Buluşmasının ardından, Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı olarak CHP Genel Merkezi önünde toplanan vatandaşlara hitap etti.
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı ve Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu, Millet İttifakı Liderler Buluşmasının ardından, Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı olarak CHP Genel Merkezi önünde toplanan vatandaşlara hitap etti. - Sputnik Türkiye, 1920, 07.03.2023
© CHP
Abone olTelegram
CHP, Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı olarak ilan edilen Kılıçdaroğlu'nun hayatını anlatan bir videoyu "Hak ettiğin gelecek geliyor, Bay Kemal geliyor" ifadeleriyle paylaştı.
CHP, Millet İttifakı cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun hayatından kesitler içeren bir video yayınladı.
Kılıçdaroğlu'nun hayatını ve siyasi kariyerini anlatan bir videoda şu ifadeler yer aldı:
Onunkisi bir cumhuriyet hikayesi. Tunceli'nin Nazımiye ilçesinde büyüyen küçük çocuğun cumhuriyetin şefkatli elleri büyük bir devlet adamına dönüşmesinin hikayesi. Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve yol arkadaşlarını örnek alarak yaşamını memlekete adayan bir insanın hikayesi.
Siyasi tartışmaların vazgeçilmem galibi olarak tanıdı ona halk kitleleri. Nazımiyeli öğrenci Kemal gibi Cumhuriyet Halk Partili Kemal Kılıçdaroğlu da dersini iyi çalışıyor, siyasi rakiplerini canlı yayınlarda suspus ediyordu.
Halkın cüzdanına gözünü dikenlere meydan okurken bilgisine, azmine, milletin gücüne güvendi.
Hepimiz için hesap sordu. Görevden hiç kaçmadı. Emanet bildiği Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanlık koltuğunun hakkını verebilmek, milletin sesi olabilmek ayrıştırmak değil, birleştirmek için yanını canını dişine taktı.
En çok o eleştirildi, vazgeçmedi. Hedef gösterildi, vazgeçmedi. Canına kastettiler, vazgeçmedi.
O adalete inandı. Birimiz için adalet yoksa hiçbirimiz için yoktur diyerek yollara düştü. Ankara'dan Istanbul'a yirmi beş gün boyunca dört yüz elli kilometre yolu hepimiz için yürüdü. O Türkiye'nin birliğine inandı.
Bizi bölmek için farklılıklarımızı sömürenlere isyan etti. Helalleşme çağrısıyla birlikte Türkiye olduğumuzu, birlikten kuvvetli doğduğunu gösterdi.
O takım çalışmasına inandı. Doğru takımları kurarak büyükşehir belediyelerindeki iktidar saltanatına son verdi.
O çok sesliliğe inandı. Büyük bir nezaket ve kararlılıkla. Bundan tam bir yıl önce muhalefet partilerini büyük bir Türkiye ittifakı altında birleştirirken umudun ışığını yaktı.
O, bay Kemal o tevazünün, azmin kararlılığın, çalışkanlığının sesi, o sizin sesiniz. O umudun sesi. O Kemal Kılıçdaroğlu. Şimdi milletindir geliyor. Değişim için geliyor. Yaralarımızı sarmak, ikinci yüzyılında Türkiye'yi yeniden ayağa kaldırmak için geliyor.
Kaldır başını Türkiye, önümüz aydınlık. Birlikte kuracağız bu ülkeyi, birlikte güldüreceğiz çocuklarız, birlikte değiştireceğiz makus tarihimizi. Hak ettiğin gelecek geliyor. Bay Kemal geliyor.
Video, Kılıçdaroğlu'nun "Doğrul milletim, asla başını eğme, başlıyoruz" sözleriyle sona eriyor.
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı ve Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu, Millet İttifakı Liderler Buluşmasının ardından, Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı olarak CHP Genel Merkezi önünde toplanan vatandaşlara hitap etti. - Sputnik Türkiye, 1920, 06.03.2023
TÜRKİYE
Kılıçdaroğlu: Sayın İmamoğlu ve Yavaş ile birlikte bir yola çıktık, yolumuz aydınlık olsun
Dün, 22:04
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала