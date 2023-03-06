Kılıçdaroğlu: Sayın İmamoğlu ve Yavaş ile birlikte bir yola çıktık, yolumuz aydınlık olsun

Bugün bir adaydan öte bir değişimin temsilcisi olarak karşınızdayım. Bugün bir adaydan öte bir değişimin temsilcisi olarak karşınızdayım.

Ben ve ittifakımız bu ülkeyi akılla, erdemle, liyakatla yönetmeye adayız. Ben ve ittifakımız bu ülkeyi akılla, erdemle, liyakatla yönetmeye adayız.

Uzun bir yoluculuktan geldim. Yol boyunca heybemi bu güzel insanlarının öylülerriyle doldurdum." Uzun bir yoluculuktan geldim. Yol boyunca heybemi bu güzel insanlarının öylülerriyle doldurdum."

Sayın İmamoğlu ve Yavaş ile birlikte bir yola çıktık. Yolumuz aydınlık olsun. Uzun bir yoldan geldim, yol boyunca heybemi güzel insanların öyküleriyle doldurdum. Şimdi onlarla birlikte adayım. Sayın İmamoğlu ve Yavaş ile birlikte bir yola çıktık. Yolumuz aydınlık olsun. Uzun bir yoldan geldim, yol boyunca heybemi güzel insanların öyküleriyle doldurdum. Şimdi onlarla birlikte adayım.

Kaygıları gidermeye, korkuları aşmaya, küskünleri barıştırmaya, sofralara bereketi getirmek için adayım. Kaygıları gidermeye, korkuları aşmaya, küskünleri barıştırmaya, sofralara bereketi getirmek için adayım.

Sadece ben değil 84 milyon aday. Ekmeği, suyu, geleceği çalınmış o 84 milyon aday. Çaldıkları 418 milyar doları geri isteyen herkes aday. Sadece ben değil 84 milyon aday. Ekmeği, suyu, geleceği çalınmış o 84 milyon aday. Çaldıkları 418 milyar doları geri isteyen herkes aday.