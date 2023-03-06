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Kılıçdaroğlu: Sayın İmamoğlu ve Yavaş ile birlikte bir yola çıktık, yolumuz aydınlık olsun
Kılıçdaroğlu: Sayın İmamoğlu ve Yavaş ile birlikte bir yola çıktık, yolumuz aydınlık olsun
Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "bugün bir adaydan öte bir değişimin temsilcisi olarak karşınızdayım" dedi... 06.03.2023, Sputnik Türkiye
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CHP Genel Merkezi önünde hazırlıklar tamamlandı. Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu eşi Selvi Kılıçdaroğlu ile Genel Merkez'e geldiMillet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, eşi Selvi Kılıçdaroğlu ile birlikte açıklama yapıyor.Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarından satırbaşları;
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kemal kılıçdaroğlu
kemal kılıçdaroğlu

Kılıçdaroğlu: Sayın İmamoğlu ve Yavaş ile birlikte bir yola çıktık, yolumuz aydınlık olsun

22:04 06.03.2023 (güncellendi: 22:37 06.03.2023)
© CHPMillet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu
Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu - Sputnik Türkiye, 1920, 06.03.2023
© CHP
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Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "bugün bir adaydan öte bir değişimin temsilcisi olarak karşınızdayım" dedi. Kılıçdaroğlu, "Sayın İmamoğlu ve Yavaş ile birlikte bir yola çıktık. Yolumuz aydınlık olsun" ifadesini kullandı.
CHP Genel Merkezi önünde hazırlıklar tamamlandı. Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu eşi Selvi Kılıçdaroğlu ile Genel Merkez'e geldi
Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, eşi Selvi Kılıçdaroğlu ile birlikte açıklama yapıyor.
Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarından satırbaşları;
Bugün bir adaydan öte bir değişimin temsilcisi olarak karşınızdayım.
Ben ve ittifakımız bu ülkeyi akılla, erdemle, liyakatla yönetmeye adayız.
Uzun bir yoluculuktan geldim. Yol boyunca heybemi bu güzel insanlarının öylülerriyle doldurdum."
Sayın İmamoğlu ve Yavaş ile birlikte bir yola çıktık. Yolumuz aydınlık olsun. Uzun bir yoldan geldim, yol boyunca heybemi güzel insanların öyküleriyle doldurdum. Şimdi onlarla birlikte adayım.
Kaygıları gidermeye, korkuları aşmaya, küskünleri barıştırmaya, sofralara bereketi getirmek için adayım.
Sadece ben değil 84 milyon aday. Ekmeği, suyu, geleceği çalınmış o 84 milyon aday. Çaldıkları 418 milyar doları geri isteyen herkes aday.
Torbacılara öldürttükleri Sinan Ateş'in eşi Ayşe Hanım da aday, KPSS'de derece yapmasına rağmen atanamayan Salih Can da aday. Sadece ben değil 84 milyon aday.
Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Millet İttifakı Liderler Buluşmasının ardından, Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı ilan edildi. - Sputnik Türkiye, 1920, 06.03.2023
POLİTİKA
Altılı masa kararını verdi: İttifakın cumhurbaşkanı adayı, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu
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