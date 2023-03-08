https://sputniknews.com.tr/20230308/saadet-partisi-sozcusu-aydin-kilicdaroglunun-hdpyi-ziyaret-etmemesi-eksiklik-olur-1067963435.html

Saadet Partisi Sözcüsü Aydın: Kılıçdaroğlu’nun HDP’yi ziyaret etmemesi eksiklik olur

Saadet Partisi Sözcüsü Aydın: Kılıçdaroğlu’nun HDP’yi ziyaret etmemesi eksiklik olur

Saadet Partisi Sözcüsü Birol Aydın, Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun HDP’yi ziyaret etmemesinin eksiklik... 08.03.2023, Sputnik Türkiye

2023-03-08T01:07+0300

2023-03-08T01:07+0300

2023-03-08T01:32+0300

türkiye

saadet partisi

hdp

halkların demokratik partisi (hdp)

kemal kılıçdaroğlu

birol aydın

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Saadet Partisi Sözcüsü Birol Aydın, Habertürk’te ‘Kübra Par’la açık ve net’ programına katılarak gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in “CHP, HDP ile görüşebilir bu net. Ama bize asla getiremez” açıklamasını hatırlatan Par, "Saadet Partisi'nin tutumu nedir?" sorusunu sordu.Aydın, soruya şu yanıt verdi:"HDP adayı desteklemek için birtakım taleplerde bulunursa bu talepleri altılı masa değerlendirmeli midir, Yoksa Sayın Akşener'in dediği gibi bunlar altılı masaya asla teklif dahi edilemez" sorusu üzerine Aydın, "Doğrusu Hdp'nin talep edeceği şeyler ülkede özgürlüktür, adalettir, refahtır" dedi."Bakanlık isteyemez mi?" sorusuna yanıt veren Birol Aydın, "Olacaksa onlar da konuşulur ama masaya gelip gelmeme hususu Sayın Cumhurbaşkanı adayının değerlendirmesiyle, kararıyla mümkün olacaktır" diye konuştu.HDP Eş Genel Başkanı Sancar, Kılıçdaroğlu'nun Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı olarak gösterilmesinin ardından yaptığı açıklamada, "Deprem nedeniyle, adayımızı çıkarma çalışmalarıyla ilgili yeniden değerlendirme süreci devam ediyor. Sayın Kılıçdaroğlu'nun adaylığı hayırlı olsun. Kendisini görüşmeye bekliyoruz" ifadelerini kullanmıştı.Eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirta da Twitter üzerinden Kılıçdaroğlu'na Sancar'ın sözleriyle çağrı yaparak, "Sayın Kılıçdaroğlu'na hayırlı olsun diyoruz. Kendisini HDP'ye de bekliyoruz..." demişti.

https://sputniknews.com.tr/20230306/hdp-es-genel-baskani-sancar-sayin-kilicdaroglunun-adayligi-hayirli-olsun-gorusmeye-bekliyoruz-1067897470.html

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saadet partisi, hdp, halkların demokratik partisi (hdp), kemal kılıçdaroğlu, birol aydın