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HDP Eş Genel Başkanı Sancar: Sayın Kılıçdaroğlu'nun adaylığı hayırlı olsun, görüşmeye bekliyoruz
HDP Eş Genel Başkanı Sancar: Sayın Kılıçdaroğlu'nun adaylığı hayırlı olsun, görüşmeye bekliyoruz
Habertürk canlı yayınında Fatih Altaylı’nın sorularını yanıtlayan "HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar Sayın Kılıçdaroğlu'nun adaylığı hayırlı olsun. Kendisini... 06.03.2023, Sputnik Türkiye
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2023-03-06T22:22+0300
mithat sancar
politika
kemal kılıçdaroğlu
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HDP Eş Genel Başkanı Sancar, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı olarak açıklanmasını Habertürk canlı yayınında değerlendirdi. Sancar yaptığı açıklamada "Deprem nedeniyle, adayımızı çıkarma çalışmalarıyla ilgili yeniden değerlendirme süreci devam ediyor. Sayın Kılıçdaroğlu'nun adaylığı hayırlı olsun. Kendisini görüşmeye bekliyoruz" dedi.
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mithat sancar, kemal kılıçdaroğlu, hdp
mithat sancar, kemal kılıçdaroğlu, hdp

HDP Eş Genel Başkanı Sancar: Sayın Kılıçdaroğlu'nun adaylığı hayırlı olsun, görüşmeye bekliyoruz

21:54 06.03.2023 (güncellendi: 22:22 06.03.2023)
© AA / Fatih KurtHDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar
HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar - Sputnik Türkiye, 1920, 06.03.2023
© AA / Fatih Kurt
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Habertürk canlı yayınında Fatih Altaylı’nın sorularını yanıtlayan "HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar Sayın Kılıçdaroğlu'nun adaylığı hayırlı olsun. Kendisini görüşmeye bekliyoruz" açıklamasında bulundu.
HDP Eş Genel Başkanı Sancar, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı olarak açıklanmasını Habertürk canlı yayınında değerlendirdi. Sancar yaptığı açıklamada "Deprem nedeniyle, adayımızı çıkarma çalışmalarıyla ilgili yeniden değerlendirme süreci devam ediyor. Sayın Kılıçdaroğlu'nun adaylığı hayırlı olsun. Kendisini görüşmeye bekliyoruz" dedi.
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