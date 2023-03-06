https://sputniknews.com.tr/20230306/hdp-es-genel-baskani-sancar-sayin-kilicdaroglunun-adayligi-hayirli-olsun-gorusmeye-bekliyoruz-1067897470.html

HDP Eş Genel Başkanı Sancar: Sayın Kılıçdaroğlu'nun adaylığı hayırlı olsun, görüşmeye bekliyoruz

HDP Eş Genel Başkanı Sancar: Sayın Kılıçdaroğlu'nun adaylığı hayırlı olsun, görüşmeye bekliyoruz

Habertürk canlı yayınında Fatih Altaylı’nın sorularını yanıtlayan "HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar Sayın Kılıçdaroğlu'nun adaylığı hayırlı olsun. Kendisini... 06.03.2023, Sputnik Türkiye

2023-03-06T21:54+0300

2023-03-06T21:54+0300

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mithat sancar

politika

kemal kılıçdaroğlu

hdp

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HDP Eş Genel Başkanı Sancar, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı olarak açıklanmasını Habertürk canlı yayınında değerlendirdi. Sancar yaptığı açıklamada "Deprem nedeniyle, adayımızı çıkarma çalışmalarıyla ilgili yeniden değerlendirme süreci devam ediyor. Sayın Kılıçdaroğlu'nun adaylığı hayırlı olsun. Kendisini görüşmeye bekliyoruz" dedi.

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mithat sancar, kemal kılıçdaroğlu, hdp