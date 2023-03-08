https://sputniknews.com.tr/20230308/rusya-ile-hindistanin-ulusal-para-birimli-petrol-anlasmalari-dolarin-hakimiyetini-kiriyor-1067992474.html
'Rusya ile Hindistan'ın ulusal para birimli petrol anlaşmaları, doların hakimiyetini kırıyor'
'Rusya ile Hindistan'ın ulusal para birimli petrol anlaşmaları, doların hakimiyetini kırıyor'
ABD öncülüğündeki Batı yaptırımları nedeniyle Rusya ile Hindistan arasındaki petrol anlaşmalarının birçoğunun dolar dışındaki para birimlerinde yapılmasından... 08.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-08T16:50+0300
2023-03-08T16:50+0300
2023-03-08T16:50+0300
ekonomi
petrol
rusya
hindistan
çin
dolar
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/0a/07/1062072542_0:109:2391:1453_1920x0_80_0_0_1466674bb7b6f8241fe98ecb67f4075e.jpg
Reuters'te Nidhi Verma ve Noah Browning imzasıyla yayınlanan habere göre Ukrayna'daki özel askeri harekatın başlamasından sonra Hindistan'la yürütülen petrol ticareti, sürdürülebilir olabilecek bir para birimine geçişin iyi bir örneği durumunda. Hindistan, dünyanın en büyük üçüncü petrol ithalatçısıyken Rusya ise, Avrupa'nın yaptırımlar kapsamında Moskova'dan petrol tedarikinden vazgeçmesiyle Hindistan'a en fazla petrol ihraç eden ülke haline geldi.Uluslararası bankalardaki kaynakların anlattığına göre Avrupa Birliği (AB) ülkelerinin Rusya'dan deniz yoluyla ham petrol ithalatını 5 Aralık 2022'de durdurması sonrası Hint alıcılar, Rus petrolünün büyük bölümü için Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) dirhemi ve son zamanlarda Rus rublesi dahil olmak üzere dolar dışındaki para birimlerinde ödedi.Kaynaklar, Hindistan'ın son üç aydaki Rus petrolü alımının birkaç yüz milyon dolara eşdeğer olduğunu ekledi.Doğrudan bilgi sahibi üç kaynak, Reuters'e açıklamalarında, Dubai merkezli bazı firmalar ile Rus enerji şirketleri Gazprom ve Rosneft'in son haftalarda varil başına 60 doların üzerinde satılan niş kalitedeki Rus petrolü için dolar dışında ödeme yapılmasını istediğini söyledi.Çin ve Hindistan'ın ağırlığı artıyorBatılı ülkelerin söz konusu yaptırımları ve Rusya'nın karşı adımları küresel petrol piyasasında ticaret rotalarında da değişikliğe yol açtı.AB, Rusya'dan boşalan yeri Ortadoğu, Batı Afrika, Norveç, Brezilya ve Guyana gibi diğer petrol üretici ülkeleriyle yaptığı yeni ithalat anlaşmalarıyla doldurmaya çalışırken, AB ülkeleri gibi geleneksel pazarlarını kaybeden Rusya ise petrol ihracatını başta Çin ve Hindistan olmak üzere Asya pazarlarındaki ham petrol bağımlılığı yüksek ülkelere yönlendirdi.Uluslararası Enerji Ajansı'nın (IEA) son yayınlanan aylık petrol piyasası raporuna göre, Hindistan'ın Rusya'dan geçen yılki ham petrol ithalatı günlük ortalama 900 bin varilken, ocakta tüm zamanların en yüksek seviyesi olan 1.6 milyon varile yükseldi. Çin ise geçen yıl günlük ortalama 1.9 milyon varil ithal ederken, ocakta bu rakam 2.3 milyon varile kadar çıktı.
https://sputniknews.com.tr/20230223/putin-rus-petrolundeki-indirimi-kisitlayan-karari-imzaladi-1067431241.html
rusya
hindistan
çin
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/0a/07/1062072542_153:0:2236:1562_1920x0_80_0_0_208550555d10440588433c2241603328.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
petrol, rusya, hindistan, çin, dolar
petrol, rusya, hindistan, çin, dolar
'Rusya ile Hindistan'ın ulusal para birimli petrol anlaşmaları, doların hakimiyetini kırıyor'
Abone ol
ABD öncülüğündeki Batı yaptırımları nedeniyle Rusya ile Hindistan arasındaki petrol anlaşmalarının birçoğunun dolar dışındaki para birimlerinde yapılmasından dolayı doların uluslararası petrol ticaretinde onlarca yıldır süren hakimiyetinin kırılmaya başladığı belirtildi.
Reuters'te Nidhi Verma ve Noah Browning imzasıyla yayınlanan habere göre Ukrayna'daki özel askeri harekatın başlamasından sonra Hindistan'la yürütülen petrol ticareti, sürdürülebilir olabilecek bir para birimine geçişin iyi bir örneği durumunda. Hindistan, dünyanın en büyük üçüncü petrol ithalatçısıyken Rusya ise, Avrupa'nın yaptırımlar kapsamında Moskova'dan petrol tedarikinden vazgeçmesiyle Hindistan'a en fazla petrol ihraç eden ülke haline geldi.
Uluslararası bankalardaki kaynakların anlattığına göre Avrupa Birliği (AB) ülkelerinin Rusya'dan deniz yoluyla ham petrol ithalatını 5 Aralık 2022'de durdurması sonrası Hint alıcılar, Rus petrolünün büyük bölümü için Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) dirhemi ve son zamanlarda Rus rublesi dahil olmak üzere dolar dışındaki para birimlerinde ödedi.
Kaynaklar, Hindistan'ın son üç aydaki Rus petrolü alımının birkaç yüz milyon dolara eşdeğer olduğunu ekledi.
Doğrudan bilgi sahibi üç kaynak, Reuters'e açıklamalarında, Dubai merkezli bazı firmalar ile Rus enerji şirketleri Gazprom ve Rosneft'in son haftalarda varil başına 60 doların üzerinde satılan niş kalitedeki Rus petrolü için dolar dışında ödeme yapılmasını istediğini söyledi.
Çin ve Hindistan'ın ağırlığı artıyor
Batılı ülkelerin söz konusu yaptırımları ve Rusya'nın karşı adımları küresel petrol piyasasında ticaret rotalarında da değişikliğe yol açtı.
AB, Rusya'dan boşalan yeri Ortadoğu, Batı Afrika, Norveç, Brezilya ve Guyana gibi diğer petrol üretici ülkeleriyle yaptığı yeni ithalat anlaşmalarıyla doldurmaya çalışırken, AB ülkeleri gibi geleneksel pazarlarını kaybeden Rusya ise petrol ihracatını başta Çin ve Hindistan olmak üzere Asya pazarlarındaki ham petrol bağımlılığı yüksek ülkelere yönlendirdi.
Uluslararası Enerji Ajansı'nın (IEA) son yayınlanan aylık petrol piyasası raporuna göre, Hindistan'ın Rusya'dan geçen yılki ham petrol ithalatı günlük ortalama 900 bin varilken, ocakta tüm zamanların en yüksek seviyesi olan 1.6 milyon varile yükseldi. Çin ise geçen yıl günlük ortalama 1.9 milyon varil ithal ederken, ocakta bu rakam 2.3 milyon varile kadar çıktı.