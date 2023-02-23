https://sputniknews.com.tr/20230223/putin-rus-petrolundeki-indirimi-kisitlayan-karari-imzaladi-1067431241.html

Putin, Rus petrolündeki indirimi kısıtlayan kararı imzaladı

Putin, Rus petrolündeki indirimi kısıtlayan kararı imzaladı

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Urals marka Rus petrolüne uygulanan indirimleri kısıtlayan yasa tasarısını imzaladı. 23.02.2023, Sputnik Türkiye

2023-02-23T20:05+0300

2023-02-23T20:05+0300

2023-02-23T20:05+0300

ekonomi

vladimir putin

petrol

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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, petrol vergilerinin hesaplanması için, Brent petrol fiyatına kıyasla Urals marka Rus petrolüne uygulanan indirimlere kısıtlama getiren yasa tasarısını imzaladı.Yasa, petrol vergilerini, ek gelir vergisini ve ham petrol vergisini hesaplamak için kullanılan kotalarını belirleme prosedürüne değişiklik getiriyor.Urals marka petrolüne, önümüzdeki Nisan ayında Brent fiyatına göre varil başına indirim 34 dolar, Mayıs’ta 31 dolar, Haziran’da 28 dolar, Temmuz’dan itibaren de 25 dolar indirim uygulanacak. Vergiler de bu indirimler dikkate alınarak hesaplanacak.

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vladimir putin, petrol