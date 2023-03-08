https://sputniknews.com.tr/20230308/cumhurbaskani-adayligini-aciklayan-ersan-senden-yeni-hedef-adalet-bakanligi-1067978266.html

Cumhurbaşkanı adaylığını açıklayan Ersan Şen'den yeni hedef: Adalet Bakanlığı

Cumhurbaşkanı adaylığını açıklayan Ersan Şen'den yeni hedef: Adalet Bakanlığı

Meral Akşener'in Altılı Masa’dan kalkmasıyla yaşanan kriz sonrası cumhurbaşkanlığı çıkışında bulunan Ersan Şen yeni hedefini açıklayarak, “Bana milletten... 08.03.2023, Sputnik Türkiye

2023-03-08T12:52+0300

2023-03-08T12:52+0300

2023-03-08T13:06+0300

ersan şen

meral akşener

politika

adalet bakanlığı

cumhurbaşkanlığı

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/03/08/1067979110_0:0:864:486_1920x0_80_0_0_dd13f754efa9725e468a79ceae9bbea8.jpg

Türkiye’de yaklaşan seçimler öncesi Altılı Masa’da aday belirleme krizi nedeniyle hareketli günler yaşandı. Millet İttifakı’nda CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun adaylığına karşı çıkan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener masadan kalktı. Hemen ardından ise, katıldığı yayında cumhurbaşkanı adayı olabileceğini söyleyen hukukçu Ersan Şen gündem oldu.Şen, Show Haber’e yaptığı açıklamalarda Akşener’den aldığı telefon sonrası hislerini “Heyecanlandım çünkü beklemiyorsunuz. Gurur duydum” sözleriyle dile getirdi.'Dağılan masanın toplanmasına yardımcı olduk'Canlı yayındaki adaylık açıklamasını ve sonraki süreci değerlendiren Şen, “Dedim ki ‘Kimse aday olmayacaksa, 6’lı masada bir anlaşma çıkmıyorsa ben varım’. Dağılan masanın toplanmasına yardımcı olduk, ona hizmet ettik” diye konuştu.Cumhurbaşkanı adayı olma isteğine değinen Şen, “Keşke devam edebilseydim. Devam edebilsek olabilir de olmayabilir de. Kompleksim yok, kendimi aşağıda görmüyorum” ifadelerini kullandı.Şimdi ise Adalet Bakanı olarak görev alma hedefinden söz eden Şen, “Bana milletten, memleketten, devletten, seçilenden böyle bir talep gelirse seve seve Adalet Bakanı olarak hizmet etmek isterim. Buna kimse kapıyı kapatamaz ki” ifadelerini kullandı.

https://sputniknews.com.tr/20230304/ersan-sen-iyi-parti-teklif-ederse-aday-olurum-1067814147.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

ersan şen, meral akşener, adalet bakanlığı, cumhurbaşkanlığı