https://sputniknews.com.tr/20230304/ersan-sen-iyi-parti-teklif-ederse-aday-olurum-1067814147.html
Ersan Şen: İYİ Parti teklif ederse aday olurum
Ersan Şen: İYİ Parti teklif ederse aday olurum
Hukuk profesörü Ersan Şen, CHP lideri Kılıçdaroğlu’nun adaylığını kabul etmeyen İYİ Parti’nin kendisine teklif etmesi durumunda cumhurbaşkanı adayı... 04.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-04T22:57+0300
2023-03-04T22:57+0300
2023-03-04T22:57+0300
türkiye
ersan şen
iyi parti
cumhurbaşkanı adayı
kemal kılıçdaroğlu
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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun cumhurbaşkanlığı adaylığını kabul etmeyen İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’e, Prof. Dr. Ersan Şen’den çağrı geldi. Habertürk TV'deki 'Olaylar ve Görüşler' programının canlı yayınında konuşan hukuk profesörü Ersan Şen, İYİ Parti’den talep gelmesi durumunda aday olabileceğini, görevden kaçmayacağını söyledi. Ersan Şen, “İYİ Parti teklif ederse aday olur musunuz?” sorusuna, “Canımız feda, kanımız feda. Tereddütsüz… Karşılık varsa, yüce millet istiyorsa, karşılıksız bırakmayız. Millet çoban ateşini yakarsa uzak durmayız” yanıtını verdi.
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ersan şen, iyi parti, cumhurbaşkanı adayı, kemal kılıçdaroğlu
ersan şen, iyi parti, cumhurbaşkanı adayı, kemal kılıçdaroğlu
Ersan Şen: İYİ Parti teklif ederse aday olurum
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Hukuk profesörü Ersan Şen, CHP lideri Kılıçdaroğlu’nun adaylığını kabul etmeyen İYİ Parti’nin kendisine teklif etmesi durumunda cumhurbaşkanı adayı olabileceğini açıkladı.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun cumhurbaşkanlığı adaylığını kabul etmeyen İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’e, Prof. Dr. Ersan Şen’den çağrı geldi.
Habertürk TV'deki 'Olaylar ve Görüşler' programının canlı yayınında konuşan hukuk profesörü Ersan Şen, İYİ Parti’den talep gelmesi durumunda aday olabileceğini, görevden kaçmayacağını söyledi.
Ersan Şen, “İYİ Parti teklif ederse aday olur musunuz?” sorusuna, “Canımız feda, kanımız feda. Tereddütsüz… Karşılık varsa, yüce millet istiyorsa, karşılıksız bırakmayız. Millet çoban ateşini yakarsa uzak durmayız” yanıtını verdi.