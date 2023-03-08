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https://sputniknews.com.tr/20230308/cin-disisleri-bakani-qinden-abdye-tayvan-ve-ukraynaya-farkli-yaklasim-sergileme-suclamasi-1067966188.html
Çin Dışişleri Bakanı Qin’den ABD’ye Tayvan ve Ukrayna’ya farklı yaklaşım sergileme suçlaması
Çin Dışişleri Bakanı Qin’den ABD’ye Tayvan ve Ukrayna’ya farklı yaklaşım sergileme suçlaması
Çin Dışişleri Bakanı Qin Gang, ABD’nin Tayvan’a silah verirken, neden Çin’den Rusya’ya silah vermemesini talep ettiğini anlamadıklarını söyledi. 08.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-08T04:05+0300
2023-03-08T04:13+0300
dünya
çin
çin halk cumhuriyeti
abd
ukrayna
tayvan
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Çin Dışişleri Bakanı Qin Gang, yıllık basın toplantısında, “Çin halkı makul sorular soruyor. Neden ABD, söz konusu Ukrayna olunca egemenlik ve toprak bütünlüğüne saygı gösterilmesinden bahsederken söz konusu Tayvan ve Çin olunca da Çin’in egemenliğine ve toprak bütünlüğüne saygı göstermiyor? Neden bir yandan Çin’in Rusya’ya silah vermemesini talep ederken diğer yandan 17 Ağustos 1982 anlaşmasını ihlal ederek uzun süredir Tayvan’a silah satıyorlar?” diye konuştu.ABD’nin Tayvan konusunda Çin’in egemenliğine ve toprak bütünlüğüne saygı göstermesi gerektiğini kaydeden Qin, bunun, Çin-ABD ilişkilerinin temeli olduğunu ifade etti.Tayvan’ın Çin için kırmızı çizgi olduğunu anımsatan Dışişleri Bakanı, ABD’nin çözüme hiçbir şekilde müdahale etmemesi gerektiğini vurguladı.“Çin Halk Cumhuriyeti ve halkının, ülkenin egemenliğini ve toprak bütünlüğünü savunma kararlılığını kimse hafife almamalı” diyen Qin, “ABD, Tayvan Boğazı’nda gerçekten barış istiyorsa Çin’e karşı Tayvan’ı kullanmayı bırakmalı” diye ekledi.Rusya’yla ticarette güvenli para birimi kullanma çağrısıÇinli Bakan, Rusya ve Çin’in ikili ticarette dolardan vazgeçme olasılığını değerlendirdi.Qin, “Rusya ve Çin arasındaki ticarette hangi para biriminin kullanılması gerektiği soruluyor. Bunun cevabı oldukça basit. Rahat, güvenli ve güvenilir para birimini kullanmak lazım” dedi.Bakan ayrıca, “Uluslararası para birimleri tek taraflı yaptırım silahı ve dahası zorbalık ve tehdit kelimelerinin eşanlamlısı haline gelmemeli” diye kaydetti.
https://sputniknews.com.tr/20230307/rusya-cin-ticareti-iki-ayda-yuzde-25in-uzerinde-buyudu-1067955101.html
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Çin Dışişleri Bakanı Qin’den ABD’ye Tayvan ve Ukrayna’ya farklı yaklaşım sergileme suçlaması

04:05 08.03.2023 (güncellendi: 04:13 08.03.2023)
© AFP 2023 / NOEL CELISÇin Dışişleri Bakanı Qin Gang
Çin Dışişleri Bakanı Qin Gang - Sputnik Türkiye, 1920, 08.03.2023
© AFP 2023 / NOEL CELIS
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Çin Dışişleri Bakanı Qin Gang, ABD’nin Tayvan’a silah verirken, neden Çin’den Rusya’ya silah vermemesini talep ettiğini anlamadıklarını söyledi.
Çin Dışişleri Bakanı Qin Gang, yıllık basın toplantısında, “Çin halkı makul sorular soruyor. Neden ABD, söz konusu Ukrayna olunca egemenlik ve toprak bütünlüğüne saygı gösterilmesinden bahsederken söz konusu Tayvan ve Çin olunca da Çin’in egemenliğine ve toprak bütünlüğüne saygı göstermiyor? Neden bir yandan Çin’in Rusya’ya silah vermemesini talep ederken diğer yandan 17 Ağustos 1982 anlaşmasını ihlal ederek uzun süredir Tayvan’a silah satıyorlar?” diye konuştu.
ABD’nin Tayvan konusunda Çin’in egemenliğine ve toprak bütünlüğüne saygı göstermesi gerektiğini kaydeden Qin, bunun, Çin-ABD ilişkilerinin temeli olduğunu ifade etti.
Tayvan’ın Çin için kırmızı çizgi olduğunu anımsatan Dışişleri Bakanı, ABD’nin çözüme hiçbir şekilde müdahale etmemesi gerektiğini vurguladı.
“Çin Halk Cumhuriyeti ve halkının, ülkenin egemenliğini ve toprak bütünlüğünü savunma kararlılığını kimse hafife almamalı” diyen Qin, “ABD, Tayvan Boğazı’nda gerçekten barış istiyorsa Çin’e karşı Tayvan’ı kullanmayı bırakmalı” diye ekledi.

Rusya’yla ticarette güvenli para birimi kullanma çağrısı

Çinli Bakan, Rusya ve Çin’in ikili ticarette dolardan vazgeçme olasılığını değerlendirdi.
Qin, “Rusya ve Çin arasındaki ticarette hangi para biriminin kullanılması gerektiği soruluyor. Bunun cevabı oldukça basit. Rahat, güvenli ve güvenilir para birimini kullanmak lazım” dedi.
Bakan ayrıca, “Uluslararası para birimleri tek taraflı yaptırım silahı ve dahası zorbalık ve tehdit kelimelerinin eşanlamlısı haline gelmemeli” diye kaydetti.
Rusya Federasyonu ve Çin Halk Cumhuriyeti bayrakları - Sputnik Türkiye, 1920, 07.03.2023
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