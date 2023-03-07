https://sputniknews.com.tr/20230307/rusya-cin-ticareti-iki-ayda-yuzde-25in-uzerinde-buyudu-1067955101.html

Rusya-Çin ticareti iki ayda yüzde 25’in üzerinde büyüdü

Rusya-Çin ticareti iki ayda yüzde 25’in üzerinde büyüdü

Rusya ve Çin arasındaki ticaret hacminin Ocak-Şubat döneminde, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 25.9 büyüyerek 33 milyar 680 milyon doları geçtiği... 07.03.2023, Sputnik Türkiye

2023-03-07T21:46+0300

2023-03-07T21:46+0300

2023-03-07T21:49+0300

rusya

çin

ekonomi

ihracat

ithalat

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Çin Genel Gümrük İdaresi verilerine göre, Çin’den Rusya’ya ihracat Ocak-Şubat ayında yüzde 19.8 büyüyerek 15 milyar 30 milyon dolar olarak gerçekleşti. Rus mal ve hizmetlerin ithalatı da aynı dönemde yüzde 31.3 oranında büyüyerek 18 milyar 650 milyon dolar oldu.Böylelikle Rusya-Çin ticaret hacmi, bu yılın ilk iki ayında, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 25.9’luk büyümeyle 33 milyar 680 milyon dolar seviyesinde gerçekleşti.Çin'in ticaret fazlası beklentilerin üzerinde geldiÇin’in dolar cinsinden ticaret fazlası beklentilerin üzerinde gerçekleşti. Beklenti, ticaret fazlasının 84 milyar dolar olarak gerçekleşeceği yönündeyken Çin Genel Gümrük İdaresi verilerine göre, ticaret bu yılın ilk iki ayında 116,88 milyar dolar fazla verdi.Ocak-Şubat döneminde ihracatta yüzde 6.8, ithalatta ise yüzde 10.2 düşüş yaşandı. Piyasa beklentisi ihracatta yüzde 9.0 ve ithalatta yüzde 5.1 düşüş olacağı şeklindeydi.

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