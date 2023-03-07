https://sputniknews.com.tr/20230307/rusya-cin-ticareti-iki-ayda-yuzde-25in-uzerinde-buyudu-1067955101.html
Rusya-Çin ticareti iki ayda yüzde 25’in üzerinde büyüdü
Rusya-Çin ticareti iki ayda yüzde 25’in üzerinde büyüdü
Rusya ve Çin arasındaki ticaret hacminin Ocak-Şubat döneminde, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 25.9 büyüyerek 33 milyar 680 milyon doları geçtiği... 07.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-07T21:46+0300
2023-03-07T21:46+0300
2023-03-07T21:49+0300
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çin
ekonomi
ihracat
ithalat
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Çin Genel Gümrük İdaresi verilerine göre, Çin’den Rusya’ya ihracat Ocak-Şubat ayında yüzde 19.8 büyüyerek 15 milyar 30 milyon dolar olarak gerçekleşti. Rus mal ve hizmetlerin ithalatı da aynı dönemde yüzde 31.3 oranında büyüyerek 18 milyar 650 milyon dolar oldu.Böylelikle Rusya-Çin ticaret hacmi, bu yılın ilk iki ayında, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 25.9’luk büyümeyle 33 milyar 680 milyon dolar seviyesinde gerçekleşti.Çin'in ticaret fazlası beklentilerin üzerinde geldiÇin’in dolar cinsinden ticaret fazlası beklentilerin üzerinde gerçekleşti. Beklenti, ticaret fazlasının 84 milyar dolar olarak gerçekleşeceği yönündeyken Çin Genel Gümrük İdaresi verilerine göre, ticaret bu yılın ilk iki ayında 116,88 milyar dolar fazla verdi.Ocak-Şubat döneminde ihracatta yüzde 6.8, ithalatta ise yüzde 10.2 düşüş yaşandı. Piyasa beklentisi ihracatta yüzde 9.0 ve ithalatta yüzde 5.1 düşüş olacağı şeklindeydi.
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rusya, çin, ihracat, ithalat
rusya, çin, ihracat, ithalat
Rusya-Çin ticareti iki ayda yüzde 25’in üzerinde büyüdü
21:46 07.03.2023 (güncellendi: 21:49 07.03.2023) Abone ol
Rusya ve Çin arasındaki ticaret hacminin Ocak-Şubat döneminde, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 25.9 büyüyerek 33 milyar 680 milyon doları geçtiği belirtildi.
Çin Genel Gümrük İdaresi verilerine göre, Çin’den Rusya’ya ihracat Ocak-Şubat ayında yüzde 19.8 büyüyerek 15 milyar 30 milyon dolar olarak gerçekleşti. Rus mal ve hizmetlerin ithalatı da aynı dönemde yüzde 31.3 oranında büyüyerek 18 milyar 650 milyon dolar oldu.
Böylelikle Rusya-Çin ticaret hacmi, bu yılın ilk iki ayında, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 25.9’luk büyümeyle 33 milyar 680 milyon dolar seviyesinde gerçekleşti.
Çin'in ticaret fazlası beklentilerin üzerinde geldi
Çin’in dolar cinsinden ticaret fazlası beklentilerin üzerinde gerçekleşti. Beklenti, ticaret fazlasının 84 milyar dolar olarak gerçekleşeceği yönündeyken Çin Genel Gümrük İdaresi verilerine göre, ticaret bu yılın ilk iki ayında 116,88 milyar dolar fazla verdi.
Ocak-Şubat döneminde ihracatta yüzde 6.8, ithalatta ise yüzde 10.2 düşüş yaşandı. Piyasa beklentisi ihracatta yüzde 9.0 ve ithalatta yüzde 5.1 düşüş olacağı şeklindeydi.