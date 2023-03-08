https://sputniknews.com.tr/20230308/beyoglunda-kadinlar-21-feminist-gece-yuruyusu-toplanmaya-basladi--1067996241.html

Beyoğlu'nda kadınlar, '21. Feminist Gece Yürüyüşü' için toplanmaya başladı

Beyoğlu'nda kadınlar, '21. Feminist Gece Yürüyüşü' için toplanmaya başladı

8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla İstiklal Caddesi'ne giriş çıkışlar kapatıldı, düzenlenmesi planlanan 21. Feminist Gece Yürüyüşü, Beyoğlu Kaymakamlığı... 08.03.2023, Sputnik Türkiye

2023-03-08T18:27+0300

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türkiye

8 mart dünya kadınlar günü

feminist gece yürüyüşü

beyoğlu

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8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla bu akşam saat 19.30'da Taksim'de düzenlenmesi planlanan 21. Feminist Gece Yürüyüşü, Beyoğlu Kaymakamlığı tarafından yasaklandı.Güvenlik önlemleri dahilinde Taksim Meydanı’nın çevresi ve İstiklal Caddesi’nin ara sokaklarına giriş çıkışları saat 16:00'dan itibaren polis bariyerleriyle kapatıldı.18:00 | Saat 19:30'da başlayacak Feminist Gece Yürüyüşü'ne katılmak isteyen kadınlar, Cihangir'de toplanmaya başladı.

türkiye

beyoğlu

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Sputnik Türkiye

8 mart dünya kadınlar günü, feminist gece yürüyüşü, beyoğlu