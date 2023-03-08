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https://sputniknews.com.tr/20230308/beyoglunda-kadinlar-21-feminist-gece-yuruyusu-toplanmaya-basladi--1067996241.html
Beyoğlu'nda kadınlar, '21. Feminist Gece Yürüyüşü' için toplanmaya başladı
Beyoğlu'nda kadınlar, '21. Feminist Gece Yürüyüşü' için toplanmaya başladı
8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla İstiklal Caddesi'ne giriş çıkışlar kapatıldı, düzenlenmesi planlanan 21. Feminist Gece Yürüyüşü, Beyoğlu Kaymakamlığı... 08.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-08T18:27+0300
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türkiye
8 mart dünya kadınlar günü
feminist gece yürüyüşü
beyoğlu
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8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla bu akşam saat 19.30'da Taksim'de düzenlenmesi planlanan 21. Feminist Gece Yürüyüşü, Beyoğlu Kaymakamlığı tarafından yasaklandı.Güvenlik önlemleri dahilinde Taksim Meydanı’nın çevresi ve İstiklal Caddesi’nin ara sokaklarına giriş çıkışları saat 16:00'dan itibaren polis bariyerleriyle kapatıldı.18:00 | Saat 19:30'da başlayacak Feminist Gece Yürüyüşü'ne katılmak isteyen kadınlar, Cihangir'de toplanmaya başladı.
türkiye
beyoğlu
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8 mart dünya kadınlar günü, feminist gece yürüyüşü, beyoğlu
8 mart dünya kadınlar günü, feminist gece yürüyüşü, beyoğlu

Beyoğlu'nda kadınlar, '21. Feminist Gece Yürüyüşü' için toplanmaya başladı

18:27 08.03.2023 (güncellendi: 18:41 08.03.2023)
© Sputnik / Burcu okutan 21. Feminist Gece Yürüyüşü
 21. Feminist Gece Yürüyüşü - Sputnik Türkiye, 1920, 08.03.2023
© Sputnik / Burcu okutan
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Ayrıntılar geliyor
8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla İstiklal Caddesi'ne giriş çıkışlar kapatıldı, düzenlenmesi planlanan 21. Feminist Gece Yürüyüşü, Beyoğlu Kaymakamlığı tarafından yasaklandı. Yürüyüşü düzenlemek isteyen kadınlar, Cihangir'de toplanmaya başladı.
8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla bu akşam saat 19.30'da Taksim'de düzenlenmesi planlanan 21. Feminist Gece Yürüyüşü, Beyoğlu Kaymakamlığı tarafından yasaklandı.

Güvenlik önlemleri dahilinde Taksim Meydanı’nın çevresi ve İstiklal Caddesi’nin ara sokaklarına giriş çıkışları saat 16:00'dan itibaren polis bariyerleriyle kapatıldı.

18:00 | Saat 19:30'da başlayacak Feminist Gece Yürüyüşü'ne katılmak isteyen kadınlar, Cihangir'de toplanmaya başladı.
© Sputnik / Burcu okutan 21. Feminist Gece Yürüyüşü
 21. Feminist Gece Yürüyüşü - Sputnik Türkiye, 1920, 08.03.2023
21. Feminist Gece Yürüyüşü
© Sputnik / Burcu okutan
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