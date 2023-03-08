Beyoğlu'nda kadınlar, '21. Feminist Gece Yürüyüşü' için toplanmaya başladı
18:27 08.03.2023 (güncellendi: 18:41 08.03.2023)
© Sputnik / Burcu okutan 21. Feminist Gece Yürüyüşü
© Sputnik / Burcu okutan
Ayrıntılar geliyor
8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla İstiklal Caddesi'ne giriş çıkışlar kapatıldı, düzenlenmesi planlanan 21. Feminist Gece Yürüyüşü, Beyoğlu Kaymakamlığı tarafından yasaklandı. Yürüyüşü düzenlemek isteyen kadınlar, Cihangir'de toplanmaya başladı.
8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla bu akşam saat 19.30'da Taksim'de düzenlenmesi planlanan 21. Feminist Gece Yürüyüşü, Beyoğlu Kaymakamlığı tarafından yasaklandı.
Güvenlik önlemleri dahilinde Taksim Meydanı’nın çevresi ve İstiklal Caddesi’nin ara sokaklarına giriş çıkışları saat 16:00'dan itibaren polis bariyerleriyle kapatıldı.
18:00 | Saat 19:30'da başlayacak Feminist Gece Yürüyüşü'ne katılmak isteyen kadınlar, Cihangir'de toplanmaya başladı.
Güvenlik önlemleri dahilinde Taksim Meydanı’nın çevresi ve İstiklal Caddesi’nin ara sokaklarına giriş çıkışları saat 16:00'dan itibaren polis bariyerleriyle kapatıldı.
18:00 | Saat 19:30'da başlayacak Feminist Gece Yürüyüşü'ne katılmak isteyen kadınlar, Cihangir'de toplanmaya başladı.
21. Feminist Gece Yürüyüşü | Taksim'de düzenlenecek yürüyüşe katılmak isteyenler Cihangir'de toplanmaya başladı https://t.co/xAHVPn6PzE pic.twitter.com/mlM9l5kM6c— Sputnik Türkiye (@sputnik_TR) March 8, 2023
© Sputnik / Burcu okutan 21. Feminist Gece Yürüyüşü
21. Feminist Gece Yürüyüşü
© Sputnik / Burcu okutan