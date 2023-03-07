https://sputniknews.com.tr/20230307/8-mart-oncesi-taksimde-guvenlik-onlemi-1067944922.html

8 Mart öncesi Taksim'de güvenlik önlemi

8 Mart öncesi Taksim'de güvenlik önlemi

8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi’nin ara sokaklarında güvenlik önlemi alınmaya başlandı. 07.03.2023, Sputnik Türkiye

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8 mart dünya kadınlar günü

taksim

istiklal caddesi

türkiye

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Polis ekipleri, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü öncesi Taksim Meydanı’nda yoğun güvenlik önlemi almaya başladı. Güvenlik önlemleri dahilinde Taksim Meydanı’nın çevresi ve İstiklal Caddesi’nin ara sokaklarına giriş çıkışları polis bariyerleriyle kapatılmaya başlandı. Bir kişi nostaljik tramvayın raylarına yattıBu sırada bir kişinin canını tehlikeye atarak nostaljik tramvayın raylarına yattığı görüldü. Şahıs, ekipler tarafından oradan uzaklaştırıldı.

https://sputniknews.com.tr/20221208/aym-diskin-1-mayisi-taksimde-kutlamasina-izin-verilmemesini-hak-ihlali-saymadi-1064329884.html

taksim

istiklal caddesi

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8 mart dünya kadınlar günü, taksim, istiklal caddesi