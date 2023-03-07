https://sputniknews.com.tr/20230307/8-mart-oncesi-taksimde-guvenlik-onlemi-1067944922.html
8 Mart öncesi Taksim'de güvenlik önlemi
8 Mart öncesi Taksim'de güvenlik önlemi
8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi’nin ara sokaklarında güvenlik önlemi alınmaya başlandı. 07.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-07T16:33+0300
2023-03-07T16:33+0300
2023-03-07T16:40+0300
8 mart dünya kadınlar günü
taksim
istiklal caddesi
türkiye
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Polis ekipleri, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü öncesi Taksim Meydanı’nda yoğun güvenlik önlemi almaya başladı. Güvenlik önlemleri dahilinde Taksim Meydanı’nın çevresi ve İstiklal Caddesi’nin ara sokaklarına giriş çıkışları polis bariyerleriyle kapatılmaya başlandı. Bir kişi nostaljik tramvayın raylarına yattıBu sırada bir kişinin canını tehlikeye atarak nostaljik tramvayın raylarına yattığı görüldü. Şahıs, ekipler tarafından oradan uzaklaştırıldı.
https://sputniknews.com.tr/20221208/aym-diskin-1-mayisi-taksimde-kutlamasina-izin-verilmemesini-hak-ihlali-saymadi-1064329884.html
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8 mart dünya kadınlar günü, taksim, istiklal caddesi
8 mart dünya kadınlar günü, taksim, istiklal caddesi
8 Mart öncesi Taksim'de güvenlik önlemi
16:33 07.03.2023 (güncellendi: 16:40 07.03.2023) Abone ol
8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi’nin ara sokaklarında güvenlik önlemi alınmaya başlandı.
Polis ekipleri, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü öncesi Taksim Meydanı’nda yoğun güvenlik önlemi almaya başladı.
Güvenlik önlemleri dahilinde Taksim Meydanı’nın çevresi ve İstiklal Caddesi’nin ara sokaklarına giriş çıkışları polis bariyerleriyle kapatılmaya başlandı.
Bir kişi nostaljik tramvayın raylarına yattı
Bu sırada bir kişinin canını tehlikeye atarak nostaljik tramvayın raylarına yattığı görüldü. Şahıs, ekipler tarafından oradan uzaklaştırıldı.