https://sputniknews.com.tr/20230308/beyoglu-kaymakamligi-feminist-gece-yuruyusunu-yasakladi-1067990956.html
Beyoğlu Kaymakamlığı, Feminist Gece Yürüyüşü'nü yasakladı
Beyoğlu Kaymakamlığı, Feminist Gece Yürüyüşü'nü yasakladı
Beyoğlu Kaymakamlığı, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü İstanbul Feminist Gece Yürüyüşü’nü yasakladı. 08.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-08T16:14+0300
2023-03-08T16:14+0300
2023-03-08T16:14+0300
beyoğlu kaymakamlığı
feminist gece yürüyüşü
yasak
taksim
türkiye
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8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü dolayısıyla bu akşam saat 19.30'da Taksim'de düzenlenmesi planlanan 21. Feminist Gece Yürüyüşü, Beyoğlu Kaymakamlığı tarafından yasaklandı.Beyoğlu Kaymakamlığı, yasak kararını internet sitesinden duyurdu. Feminist Gece Yürüyüşü'nü 'toplumsal huzur ve barışın bozulabileceği' gerekçesiyle yasaklayan Kaymakamlık açıklamasında şu ifadelere yer verildi:"Sosyal medya üzerinde yapılan paylaşımlarda, Feminist Gece Yürüyüşü adı altında 8 Mart 2023 günü saat 19.30’da Taksim Meydanı ve çevresindeki muhtelif alanlarda toplantı, gösteri yürüyüşü vb. açık alan etkinliklerinin yapılacağı anlaşılmıştır. Öncelikle İstanbul ili sınırları içerisinde toplantı ve gösteri yürüyüşü düzenlenebilecek alan ve güzergahlar 2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu’nun 6. maddesi gereğince Valilik Makamının 373162 ve 390438 sayılı Olur’u ile belirlenmiş ve ilan edilmiştir. Sosyal medya üzerinde toplanma çağrılarının yapıldığı Taksim Meydanı da dahil olmak üzere Beyoğlu ilçesinde hiçbir meydan, cadde ve alan toplantı ve gösteri yürüyüşü olarak belirlenmiş alanlardan değildir.Ayrıca sosyal medya üzerinden çeşitli kesimlerin yaptığı paylaşımlar göz önüne alındığında yapılması planlanan toplantının toplumsal duyarlılıklar nedeniyle toplumun bir kesiminde infial uyandırabileceği, toplantıyı gerçekleştirmek isteyen gruplar/şahıslar ile diğer gruplar arasında sözlü, fiziksel ve provakatif amaçlı saldırıların olabileceği ve toplumsal huzur ve barışın bozulabileceği; toplantı ve gösteriye terör örgütlerine müzahir grupların da katılabileceği ve toplantıyı kendi amaçları yönünde suistimal edebilecekleri, bu durumun ise kamu düzeni ve milli güvenliği tehlikeye düşürebileceği; toplantı ve yürüyüşün yapılmasının planlandığı meydan ve caddelerin bulunduğu bölgenin ülkemizin en yoğun yaya ve araç trafiğine sahip yer olması, bölgenin kültür, turizm ve ticaret yönünden yüksek potansiyeli nedeniyle dükkan, otel vb. işyerlerinin çokça bulunması nedeniyle kişilerin seyahat ve çalışma özgürlüklerini kullanmasının ciddi oranda tehlikeye düşebileceği değerlendirilmektedir."İstanbul Valiliği de, aynı yürüyüş nedeniyle bazı metro hatlarında seferlerin saat 14.00'ten itibaren yapılmaması kararı almıştı. Metro İstanbul'un Twitter hesabından yapılan açıklamada, "İstanbul Valiliğinin aldığı karar doğrultusunda M2 Yenikapı-Hacıosman Metro Hattı Taksim istasyonu, Şişhane istasyonu İstiklal Caddesi giriş-çıkışı ve F1 Taksim-Kabataş Füniküler Hattımız 8 Mart Çarşamba günü saat 14.00 itibarıyla işletmeye kapatılacaktır" ifadeleri kullanılmıştı.
https://sputniknews.com.tr/20230307/8-mart-oncesi-taksimde-guvenlik-onlemi-1067944922.html
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beyoğlu kaymakamlığı, feminist gece yürüyüşü, yasak, taksim
beyoğlu kaymakamlığı, feminist gece yürüyüşü, yasak, taksim
Beyoğlu Kaymakamlığı, Feminist Gece Yürüyüşü'nü yasakladı
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Beyoğlu Kaymakamlığı, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü İstanbul Feminist Gece Yürüyüşü’nü yasakladı.
8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü dolayısıyla bu akşam saat 19.30'da Taksim'de düzenlenmesi planlanan 21. Feminist Gece Yürüyüşü, Beyoğlu Kaymakamlığı tarafından yasaklandı.
Beyoğlu Kaymakamlığı, yasak kararını internet sitesinden duyurdu. Feminist Gece Yürüyüşü'nü 'toplumsal huzur ve barışın bozulabileceği' gerekçesiyle yasaklayan Kaymakamlık açıklamasında şu ifadelere yer verildi:
"Sosyal medya üzerinde yapılan paylaşımlarda, Feminist Gece Yürüyüşü adı altında 8 Mart 2023 günü saat 19.30’da Taksim Meydanı ve çevresindeki muhtelif alanlarda toplantı, gösteri yürüyüşü vb. açık alan etkinliklerinin yapılacağı anlaşılmıştır. Öncelikle İstanbul ili sınırları içerisinde toplantı ve gösteri yürüyüşü düzenlenebilecek alan ve güzergahlar 2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu’nun 6. maddesi gereğince Valilik Makamının 373162 ve 390438 sayılı Olur’u ile belirlenmiş ve ilan edilmiştir. Sosyal medya üzerinde toplanma çağrılarının yapıldığı Taksim Meydanı da dahil olmak üzere Beyoğlu ilçesinde hiçbir meydan, cadde ve alan toplantı ve gösteri yürüyüşü olarak belirlenmiş alanlardan değildir.
Ayrıca sosyal medya üzerinden çeşitli kesimlerin yaptığı paylaşımlar göz önüne alındığında yapılması planlanan toplantının toplumsal duyarlılıklar nedeniyle toplumun bir kesiminde infial uyandırabileceği, toplantıyı gerçekleştirmek isteyen gruplar/şahıslar ile diğer gruplar arasında sözlü, fiziksel ve provakatif amaçlı saldırıların olabileceği ve toplumsal huzur ve barışın bozulabileceği; toplantı ve gösteriye terör örgütlerine müzahir grupların da katılabileceği ve toplantıyı kendi amaçları yönünde suistimal edebilecekleri, bu durumun ise kamu düzeni ve milli güvenliği tehlikeye düşürebileceği; toplantı ve yürüyüşün yapılmasının planlandığı meydan ve caddelerin bulunduğu bölgenin ülkemizin en yoğun yaya ve araç trafiğine sahip yer olması, bölgenin kültür, turizm ve ticaret yönünden yüksek potansiyeli nedeniyle dükkan, otel vb. işyerlerinin çokça bulunması nedeniyle kişilerin seyahat ve çalışma özgürlüklerini kullanmasının ciddi oranda tehlikeye düşebileceği değerlendirilmektedir."
İstanbul Valiliği de, aynı yürüyüş nedeniyle bazı metro hatlarında seferlerin saat 14.00'ten itibaren yapılmaması kararı almıştı. Metro İstanbul'un Twitter hesabından yapılan açıklamada, "İstanbul Valiliğinin aldığı karar doğrultusunda M2 Yenikapı-Hacıosman Metro Hattı Taksim istasyonu, Şişhane istasyonu İstiklal Caddesi giriş-çıkışı ve F1 Taksim-Kabataş Füniküler Hattımız 8 Mart Çarşamba günü saat 14.00 itibarıyla işletmeye kapatılacaktır" ifadeleri kullanılmıştı.