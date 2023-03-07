https://sputniknews.com.tr/20230307/yunanistan-tren-kazasinin-ses-kayitlari-istasyon-muduru-makiniste-kirmizi-isikta-gecmesini-soylemis-1067925214.html

Yunanistan tren kazasının ses kayıtları: İstasyon müdürü makiniste kırmızı ışıkta geçmesini söylemiş

Yunanistan tren kazasının ses kayıtları: İstasyon müdürü makiniste kırmızı ışıkta geçmesini söylemiş

Yunanistan tarihinin en feci tren kazası uzun yıllardır demiryollarına yatırım yapılmaması ve 2017 ekonomik krizinin özelleştirmelerini tartışmaya açtı... 07.03.2023, Sputnik Türkiye

2023-03-07T12:17+0300

2023-03-07T12:17+0300

2023-03-07T12:28+0300

dünya

yunanistan

tren kazası

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Ses kayıtlarında, 28 Şubat'ta Atina'dan Selanik'e çoğu öğrenci 350 kişi taşıyan yolcu treninin şeridine girdiği yük treniyle kafa kafaya çarpıştığı kaza öncesinde, istasyon müdürünün makinistlerden birine 'kırmızı ışıkta geçmesini söylediği' duyuluyor. Yunanistan yasaları uyarınca adı açıklanmayan istasyon şefi, verdiği ilk ifadelerde herhangi bir suçu olduğunu reddetti ve kazadan teknik hatayı sorumlu tuttu.Ama ardından müfettişler, onun demiryolu hattını değiştirmemesi yüzünden yolcu treni ile yük treninin saatte 160 km hızla kafa kafaya çarpıştığı sonucuna ulaştı.Bunun üzerine kazada bazı kusurları olduğunu kabul eden istasyon müdürü, hapiste yargılanmayı bekliyor. En az 57 kişinin öldüğü, onlarca kişinin yaralandığı kazadan sağ kurtulanlar, çarpışmanın şiddetinin çok sayıda yolcuyu trenin pencerelerinden fırlattığını söyledi. Kurtarma ekipleri, bazı cesetlerin kaza mahallinden 100 metreden uzak mesafede bulunduğunu belirterek bunu doğruladı. Tren vagonlarından en az üçünün alev alması bazı kurbanların kimliklerinin teşhis edilmesini zorlaştırdı.Kazadan beri protestolar devam ederken, Ulaştırma Bakanı Kostas Karamanlis, 'haksız yere ölen insanların anısına duyulan saygının temel bir göstergesi olarak' istifa ettiğini açıkladı. Karamanlis, 'Yunanistan'da tren güvenliğini artırmak için elinden gelen her şeyi yaptığını, ancak uzun yıllardır sorunların birikmesinden ötürü demiryollarının 21. yüzyıla yakışmayan bir durumda kaldığını' savundu.Başbakan Kiriakos Miçotakis, "Başbakan olarak herkese, özellikle de kurbanların yakınlarına af dileme borçluyum" açıklamasını yayımladı. Miçotakis, "İnsan hatasının arkasına saklanamayız. Devletin yanlışlarını cesurca kabul ederek kurbanların ailelerinin yanında yer alması gerekiyor" dedi.Pazar günü başkent Atina'da parlamento önünde toplanan polise göre 12 bin kişi, 'tam teşekküllü soruşturma, sorumluların hesap vermesi, özelleştirmelerin tersine çevrilmesi, kar amaçlı politikaların terk edilmesi' taleplerini sloganlarla dile getirdi: Utanın", "Katiller", "Kahrolsun katil hükümetler", "Özelleştirme öldürür", "Bu bir kaza değil, suç", "Siz kârlarınızı sayarken biz hayatını kaybedenleri sayıyoruz".Tren makinistleri sendikası OSE, 3 hafta önce kazanın olduğu hattaki güvenlik zaafları konusunda yetkilileri ve şirketi uyardıklarını hatırlattı. Demiryolu işçileri, kazanın yıllardır talep ettikleri güvenlik düzenlemeleri ve ekipman eksikliğinden kaynaklandığını söyleyerek greve gitti. Sendikaların grev açıklamasında "Tam zamanlı personel alımı, daha iyi eğitim ve hepsinden önemlisi güncel güvenlik sistemlerinin uygulanmasına yönelik uzun süredir devam eden taleplerimiz, ne yazık ki, hep çöp sepetine atıldı" denildi. Haftasonunda başlayan grev 48 saat daha uzatıldı. Kazanın ardından Yunanistan'ın 2500 kilometrelik demiryolu ağının Avrupa Birliği (AB) içinde modernizasyona en çok ihtiyaç duyan sistem olduğu, demir yollarının modernizasyonu için yıllardır kamu yatırımı yapılmadığı ortaya çıktı. Yetkililer, Yunanistan'ın 2000 yılında bir gözetleme ve sinyalizasyon sistemi aldığını, ancak hala kurulmadığını itiraf etti. 2017 mali krizinde AB, Avrupa Merkez Bankası (ECB) ve Uluslararası Para Fonu'ndan (IMF) oluşan troykanın kurtarma paketinin şartlarını yerine getirmek zorunda kalan Yunanistan, kamusal demiryolu şirketlerini özelleştirerek İtalya merkezli Ferrovie dello Stato Italiane Group'a satmıştı.Dün AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen'den 'Miçotakis ile konuştuğu, AB'nin Yunanistan'ın demir yolu modernizasyonuna yardım edeceği, AB Komisyonu uzmanları ile AB Demiryolları Kurumu uzmanlarının Atina'ya gideceği' açıklaması geldi.

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