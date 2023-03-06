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https://sputniknews.com.tr/20230306/micotakis-yuksek-mahkemeden-tren-kazasiyla-ilgili-yargi-surecini-hizlandirmasini-talep-etti-1067867091.html
Miçotakis, Yüksek Mahkeme'den tren kazasıyla ilgili yargı sürecini hızlandırmasını talep etti
Miçotakis, Yüksek Mahkeme'den tren kazasıyla ilgili yargı sürecini hızlandırmasını talep etti
Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, Yüksek Mahkeme'den geçen hafta gelen tren faciasıyla alakalı ceza davalarına 'en yüksek önceliği vermeleri' talebinde... 06.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-06T13:14+0300
2023-03-06T13:14+0300
dünya
yunanistan
kiryakos miçotakis
tren
yüksek mahkeme
kaza
soruşturma
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Yunanistan'da geçen hafta meydana gelen ve 57 kişinin ölümüne neden olan tren faciasının etkileri sürüyor.Başbakan Kiryakos Miçotakis, Yüksek Mahkeme savcısına yazdığı mektupta konuyla ilgili ceza davalarına 'en yüksek önceliği vermeleri' talebinde bulundu.Miçotakis, mektupta "Yunan halkı bu trajik kazayla ilgili suç olaylarının derhal ve kapsamlı bir şekilde aydınlatılmasını istiyor" ifadelerine yer verdi.Mektupta, faciaya ilişkin soruşturmanın hükümet tarafından atanan uzmanlar tarafından halihazırda yürütülen soruşturmadan ayrı olduğu vurgulandı.Nisan ayında yeniden seçilmesi beklenen Mitsotakis, dün binlerce öfkeli protestocunun Atina'da gösteri yaptığı ve polisle çatıştığı sırada faciada hayatını kaybedenlerin ailelerinden af dilemişti.Kaza, geçen salı günü bir yük treninin, çoğu genç öğrencilerden oluşan 350'den fazla yolcuyu taşıyan bir yolcu treniyle kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelmişti.
https://sputniknews.com.tr/20230305/micotakis-tren-kazasi-icin-ulustan-af-diledi-atinada-ozellestirmeci-katiller-protesto-edildi-1067842735.html
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yunanistan, kiryakos miçotakis, tren, yüksek mahkeme, kaza, soruşturma
yunanistan, kiryakos miçotakis, tren, yüksek mahkeme, kaza, soruşturma

Miçotakis, Yüksek Mahkeme'den tren kazasıyla ilgili yargı sürecini hızlandırmasını talep etti

13:14 06.03.2023
© AFP 2023 / JOHN MACDOUGALLYunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis
Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis - Sputnik Türkiye, 1920, 06.03.2023
© AFP 2023 / JOHN MACDOUGALL
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Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, Yüksek Mahkeme'den geçen hafta gelen tren faciasıyla alakalı ceza davalarına 'en yüksek önceliği vermeleri' talebinde bulundu.
Yunanistan'da geçen hafta meydana gelen ve 57 kişinin ölümüne neden olan tren faciasının etkileri sürüyor.
Başbakan Kiryakos Miçotakis, Yüksek Mahkeme savcısına yazdığı mektupta konuyla ilgili ceza davalarına 'en yüksek önceliği vermeleri' talebinde bulundu.
Miçotakis, mektupta "Yunan halkı bu trajik kazayla ilgili suç olaylarının derhal ve kapsamlı bir şekilde aydınlatılmasını istiyor" ifadelerine yer verdi.
Mektupta, faciaya ilişkin soruşturmanın hükümet tarafından atanan uzmanlar tarafından halihazırda yürütülen soruşturmadan ayrı olduğu vurgulandı.
Nisan ayında yeniden seçilmesi beklenen Mitsotakis, dün binlerce öfkeli protestocunun Atina'da gösteri yaptığı ve polisle çatıştığı sırada faciada hayatını kaybedenlerin ailelerinden af dilemişti.
Kaza, geçen salı günü bir yük treninin, çoğu genç öğrencilerden oluşan 350'den fazla yolcuyu taşıyan bir yolcu treniyle kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelmişti.
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