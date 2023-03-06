https://sputniknews.com.tr/20230306/micotakis-yuksek-mahkemeden-tren-kazasiyla-ilgili-yargi-surecini-hizlandirmasini-talep-etti-1067867091.html

Miçotakis, Yüksek Mahkeme'den tren kazasıyla ilgili yargı sürecini hızlandırmasını talep etti

Miçotakis, Yüksek Mahkeme'den tren kazasıyla ilgili yargı sürecini hızlandırmasını talep etti

Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, Yüksek Mahkeme'den geçen hafta gelen tren faciasıyla alakalı ceza davalarına 'en yüksek önceliği vermeleri' talebinde... 06.03.2023, Sputnik Türkiye

2023-03-06T13:14+0300

2023-03-06T13:14+0300

2023-03-06T13:14+0300

dünya

yunanistan

kiryakos miçotakis

tren

yüksek mahkeme

kaza

soruşturma

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/104225/88/1042258875_0:0:3191:1794_1920x0_80_0_0_a08a5887da6209eaad717269ada05b01.jpg

Yunanistan'da geçen hafta meydana gelen ve 57 kişinin ölümüne neden olan tren faciasının etkileri sürüyor.Başbakan Kiryakos Miçotakis, Yüksek Mahkeme savcısına yazdığı mektupta konuyla ilgili ceza davalarına 'en yüksek önceliği vermeleri' talebinde bulundu.Miçotakis, mektupta "Yunan halkı bu trajik kazayla ilgili suç olaylarının derhal ve kapsamlı bir şekilde aydınlatılmasını istiyor" ifadelerine yer verdi.Mektupta, faciaya ilişkin soruşturmanın hükümet tarafından atanan uzmanlar tarafından halihazırda yürütülen soruşturmadan ayrı olduğu vurgulandı.Nisan ayında yeniden seçilmesi beklenen Mitsotakis, dün binlerce öfkeli protestocunun Atina'da gösteri yaptığı ve polisle çatıştığı sırada faciada hayatını kaybedenlerin ailelerinden af dilemişti.Kaza, geçen salı günü bir yük treninin, çoğu genç öğrencilerden oluşan 350'den fazla yolcuyu taşıyan bir yolcu treniyle kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelmişti.

https://sputniknews.com.tr/20230305/micotakis-tren-kazasi-icin-ulustan-af-diledi-atinada-ozellestirmeci-katiller-protesto-edildi-1067842735.html

yunanistan

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

yunanistan, kiryakos miçotakis, tren, yüksek mahkeme, kaza, soruşturma