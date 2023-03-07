https://sputniknews.com.tr/20230307/cin-disisleri-bakani-abd-fren-yapmayip-yanlis-yolda-hizlanmayi-surdururse-kesinlikle-catisma-cikar-1067944581.html

Çin Dışişleri Bakanı: ABD fren yapmayıp yanlış yolda hızlanmayı sürdürürse kesinlikle çatışma çıkar

Çin Dışişleri Bakanı: ABD fren yapmayıp yanlış yolda hızlanmayı sürdürürse kesinlikle çatışma çıkar

ABD'de Demokrat Partili Joe Biden yönetimi bir yandan Ukrayna üzerinden Moskova ile vekalet savaşı yürütüp diğer yandan Pekin'le her alanda gerilimi... 07.03.2023, Sputnik Türkiye

2023-03-07T17:08+0300

2023-03-07T17:08+0300

2023-03-07T17:09+0300

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Çin'in Washington Büyükelçiliğinden Dışişleri Bakanlığına terfi eden Qin (Çin) Gang, bugün 14. Ulusal Halk Kongresi’nin oturum arasında düzenlediği basın toplantısında "ABD frene basmazsa çatışma çıkar" mesajını verdi. Dünyanın en büyük nükleer silah cephaneliklerinin birincisi Rusya, ikincisi ABD, üçüncüsü ise Çin'de bulunuyor. Çin'in özel şirkete ait yolundan sapan bilimsel araştırma balonu olduğunu açıklamasına rağmen ABD'nin Çin casusu diyerek füzeyle balon vurması olayını hatırlatan Qin, bunun Washington'ın Çin'i baş hasmı olarak gördüğü ve doğrudan Çin'in suçlu olduğu varsayımıyla (suçluluk karinesi) hareket ettiğinin kanıtı olduğunu söyledi. "ABD’nin Çin politikası rasyonel ve sağlam bir çizgiden tamamen sapmıştır" tespitini yaptı. Biden yönetiminin kurallara dayalı uluslararası düzen lafını dilinden düşürmediğine dikkat çeken Çin Dışişleri Bakanı "Olimpiyat'ta yarışan iki atlet düşünün. Biri kendisinin en iyi performansını vermeye odaklanmak yerine sürekli diğerini sekteye uğratmaya veya sakatlamaya çalışırsa, bu adil rekabet değil, kötü niyetli ihtilaf çıkarma ve faul olur" dedi. Pekin'in ABD ile sağlam ve istikrarlı ilişkiler, Biden yönetiminin ise araya korkuluk çekmek istediğini dile getiren Qin, "Çin saldırıya uğradığında sözle veya eylemle yanıt vermesin istiyorlar. Bu imkansız" diye çıkıştı.Washington'ın Pekin'e yönelik saldırgan tutumunun tonunu düşürmezse çatışmanın kaçınılmaz olacağı uyarısını yapan Çin Dışişleri Bakanı şöyle konuştu:“Bu felaketin sonuçlarına kim katlanacak” diye soran Qin, böyle bir rekabetin iki halkın temel çıkarları ve hatta insanlığın geleceği için pervasız bir kumar olduğunu ve Çin’in tüm bunlara şiddetle karşı çıktığını belirtti. Çin-ABD ilişkilerinin Amerikan iç siyaseti veya histerik neo-McCarthycilik yerine, iki ülkenin ortak çıkarları ile sorumlulukları ve halkları arasındaki dostluk tarafından belirlenmesi gerektiğini vurgulayan Dışişleri Bakanı, Biden yönetiminin dur duraksız silahlandırdığı ve ayrılıkçıları desteklediği Tayvan'la ilgili şu mesajı verdi: Qin, Biden yönetiminin Çin'i Ukrayna'ya karşı Rusya'ya silah vermeye hazırlanmakla itham ederek sıkıştırmaya çalıştığı Pekin-Moskova ilişkilerini Soğuk Savaş sırasında Sovyetler Birliği'ne karşı koymak için oluşturulan NATO'ya da atıfla şöyle değerlendirdi:Çin'in Ukrayna'daki çatışmanın taraflarına silah tedarik etmemesine rağmen neden Batı tarafından yaptırımlarla tehdit edildiğini sorgulayan Dışişleri Bakanı, Rusya'ya yönelik yaptırımların büyük ihtimalle sorunu çözmeyeceğini, çatışmaları bitirmeye yönelik diyalogun mümkün olduğu kadar çabuk başlaması gerektiğini belirtti.Bu ayın başlarında Çin'in sunduğu Ukrayna'da barış görüşmelerine başlanması planı, Kiev, Batılı müttefikleri ve NATO tarafından kesin dille reddedildi. Ertesi gün ABD istihbarat topluluğunun Çin'i Rusya'ya silah sevkiyatını 'değerlendirdiği' iddiası basına sızdırıldı. Dışişleri Bakanı Antony Blinken'ın başını çektiği ABD'li yetkililer bu tür sevkiyatların yaptırımlarla karşılanacağı konusunda uyardı. Ancak Çin'in Rusya'ya silah sevkiyatını düşündüğüne dair herhangi bir kanıt henüz sunmadı.Çin, Rusya ve diğer ülkelerin artık ABD hegemonyasının kaprislerine tabi olmayacak çok kutuplu bir dünyadan söz ettiği dönemde, Qin de "Rusya-Çin işbirliği, dünya için uluslararası ilişkilerde çok kutupluluk ve daha fazla demokrasiye doğru itici güç olabilir" dedi.Qin, ABD'nin Hint-Pasifik stratejisinin, Quad ve AUKUS'a atıfla, 'münhasır bloklar kurup NATO'nun bölgesel versiyonunu hasıl ederek Çin'i kuşatmayı hedeflediğini, ama başarısızlığa mahkum olduğunu' söyledi: "ABD Hint-Pasifik stratejisi, sözde bölgede güvenlik ve refahı sürdürmek için özgürlüğü ve açıklığı savunurken, NATO'nun Asya Pasifik versiyonunu planlayarak bir çatışmayı kışkırtmak için özel bloklar oluşturmak ve ayrıştırma ile tedarik zincirleri yoluyla bölgesel entegrasyonu baltalamak üzere birlik oluşturma girişimidir.""Asla herhangi bir Soğuk Savaş yeniden alevlendirilmemeli ve Asya'da Ukrayna tarzı bir kriz tekrarlanmamalıdır."Dışişleri Bakanı, Çin modernleşmesinin insan gelişiminin karşı karşıya olduğu birçok zorluğa çözüm sunduğunu da söyledi:

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