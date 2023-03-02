https://sputniknews.com.tr/20230302/abdden-tayvana-619-milyon-dolarlik-fuze-satisi-japonya-da-15-milyar-dolarlik-fuze-almak-istiyor-1067699596.html

ABD'den Tayvan'a 619 milyon dolarlık füze satışı: Japonya da 1.5 milyar dolarlık füze almak istiyor

ABD'den Tayvan'a 619 milyon dolarlık füze satışı: Japonya da 1.5 milyar dolarlık füze almak istiyor

Çin'le gerilimi her alanda tırmandıran Biden yönetimi, Tayvan'ı silahlandırmayı tırmandırıyor. ABD Dışişleri Bakanlığı, 619 milyon dolarlık F-16 savaş... 02.03.2023, Sputnik Türkiye

2023-03-02T11:02+0300

2023-03-02T11:02+0300

2023-03-02T12:33+0300

abd

japonya

tayvan

silah satışı

füze

raytheon

lockheed martin

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ABD Dışişleri Bakanlığı'nın onay verdiği AGM-88B HARM tipi 100 anti-radar füzesi, AMRAAM tipi 200 havadan havaya füzesi dahil 619 milyon dolarlık satış, Biden yönetiminin Tayvan'a bu yılki ilk, 2021'de göreve gelmesinden beri 9. silah satışı. Pekin'i kızdırması kesin olan satışa ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), "Alıcının hava sahasını savunmasını, bölgesel güvenliğini ve ABD ile birlikte çalışabilirliğini sağlama kabiliyetine katkıda bulunarak, ABD'nin ulusal, ekonomik ve güvenlik çıkarlarına hizmet ediyor" açıklamasını getirdi. Açıklamada satışın 'bölgede siyasi istikrar, askeri denge ve ekonomik ilerlemenin korunmasına yardımcı olacağı', 'bölgedeki temel askeri dengeyi değiştirmeyeceği' iddia edildi. Pentagon'un Savunma Güvenliği İşbirliği Kurumu'nun açıklamasına göre Tayvan ABD'den şunları satın alacak: 100 AGM-88B yüksek hızlı anti-radyasyon füzesi (HARM); 23 HARM eğitim füzesi; 200 AIM-120C-8 gelişmiş orta menzilli havadan havaya füze; 4 AIM-120C-8 AMRAAM yönlendirme bölümü, 26 LAU-129 çok amaçlı fırlatıcı, uçak fırlatıcı arayüz bilgisayarlı LAU-118A füze fırlatıcıları, AIM-120C kısıtlı hava eğitim füzeleri, sahte hava eğitim füzeleri, entegrasyon, test ve mühimmat destek ve teçhizatı, yedek parçalar ve teknik ve lojistik destek.Bunların çoğunu Raytheon ve Lockheed Martin şirketleri sağlayacak. Çin Ticaret Bakanlığı, daha önceki silah satışları nedeniyle iki şirkete ithalat ve ihracat yasağı getirmişti.Tayvan hükümeti, Washington'dan gelen onayı, 'cephane stoklarını desteklemek için yerinde bir hareket olarak' memnuniyetle karşıladı. Tayvan Savunma Bakanlığı'nın açıklamasında şöyle denildi:“Çinli Komünistlerin bizim için ciddi askeri tehditler oluşturan şekilde hava savunma tanımlama bölgemizi taciz etmek ve hava operasyonlarımızın özgürlüğünü bozmak için rutin olarak savaş uçakları ve insansız hava araçları göndermesi karşısında, ABD ordusunun bölgede istikrarı korumaya yardımcı olan savunma silahlarını bize sağlamaya devam etme kararına teşekkür ediyoruz."Açıklamada AGM-88B HARM ve AMRAAM'a atıfla 'Tayvan'ın Çin Halk Kurtuluş Ordusu'ndan gelen tehditler ve provokasyonlarla etkili şekilde başa çıkması için hava kuvvetlerinin iki tür füzeye ihtiyaç duyduğu' belirtildi. Çin ve Kuzey Kore'nin askeri tehdit oluşturduğu iddiasıyla pasifist anayasanın dışına çıkan Japonya'da da Başbakan Fumio Kişida, ABD'den 400 Tomahawk seyir füzesi satın almayı planını açıkladı.Geçen yılki güncellemede ulusal güvenlik stratejisine 'ulus için tehdit oluşturan uzak hedefleri vurma yeteneği olan karşı saldırı yetenekleri elde etmeye çalışmayı' sokan Kişida, mecliste milletvekillerine seslenirken, 1600 kilometreden fazla menzilli alçaktan uçan güdümlü füze Tomahawk'ı 'hükümetinin potansiyel tehditlere karşı uzun vadeli caydırıcılar elde etme çabasının bir parçası' olarak sundu. Kişida hükümeti, 2023 mali yılında satın alma anlaşmasını imzalamayı ve Tomahawk'ları 2026 ve 2027 mali yılında Aegis füze savunma sistemi ile donatılmış Öz Savunma Deniz Kuvvetleri gemilerine konuşlandırmayı hedefliyor.Japon hükümeti, parlamentoda tartışılmakta olan 2023 mali bütçe taslağında Tomahawk füzeleri ve ilgili ekipmanı satın almak için 211.3 milyar yen (1.55 milyar dolar) talep etti. Hükümet füzelerin birim maliyetini açıklamadı. Raytheon'un ürettiği Tomahawk füzesinin birim maliyeti 1.4 milyon dolar.

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abd, japonya, tayvan, silah satışı, füze, raytheon, lockheed martin