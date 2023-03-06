https://sputniknews.com.tr/20230306/zaporojye-bolge-idaresi-ukrayna-ordusu-guneye-taarruz-icin-saldiri-grubu-olusturuyor-1067850102.html

Zaporojye Bölge İdaresi: Ukrayna ordusu güneye taarruz için saldırı grubu oluşturuyor

Zaporojye Bölge İdaresi: Ukrayna ordusu güneye taarruz için saldırı grubu oluşturuyor

Rusya Federasyonu'na bağlı Zaporojye Bölge İdaresi yetkilisi Rogov, Ukrayna ordusunun Zaporojye bölgesinin kurtarılmış kısmına doğru ilerlemek için saldırı... 06.03.2023, Sputnik Türkiye

2023-03-06T05:28+0300

2023-03-06T05:28+0300

2023-03-06T05:28+0300

ukrayna krizi

zaporojye

ukrayna

saldırı

ordu

vladimir rogov

rusya

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Zaporojye Bölge İdaresi yetkilisi Vladimir Rogov, Sputnik’e demecinde Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin Zaporojye bölgesinin kurtarılmış kısmına doğru ilerlemek için saldırı grubu oluşturduğunu söyledi.Rogov, “Azak Denizi kıyısına ulaşmak amacıyla Zaporojye bölgesinin kurtarılan kısmına doğru bir bahar taarruzu hazırlıkları söz konusu. Başlıca görev ise bizim grubumuzu yarmak ve Kırım’a kara koridorunu kesmektir” diye konuştu.Ukrayna Silahlı Kuvvetleri komuta kademesinin genelde Dnepropetrovsk bölgesinde yedek güç biriktirdiğini dile getiren Rogov, ancak bu grubun bir kısmının da Zaporojye’nin Kiev rejiminin kontrolünde olan kısmında konuşlandığını ifade etti.Rogov, “Bugün itibarıyla yaklaşık 12 bin kişi oraya aktarılmış durumda. (Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir) Zelenskiy'in militanlarının mart sonu-nisan başı gibi taarruza geçmeye karar verme olasılığı yüksek” ifadelerini kullandı.

https://sputniknews.com.tr/20230305/rusya-ordusu-azov-taburunun-zaporojye-bolgesindeki-komuta-merkezini-vurdu-1067839878.html

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