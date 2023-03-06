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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20230306/zaporojye-bolge-idaresi-ukrayna-ordusu-guneye-taarruz-icin-saldiri-grubu-olusturuyor-1067850102.html
Zaporojye Bölge İdaresi: Ukrayna ordusu güneye taarruz için saldırı grubu oluşturuyor
Zaporojye Bölge İdaresi: Ukrayna ordusu güneye taarruz için saldırı grubu oluşturuyor
Rusya Federasyonu'na bağlı Zaporojye Bölge İdaresi yetkilisi Rogov, Ukrayna ordusunun Zaporojye bölgesinin kurtarılmış kısmına doğru ilerlemek için saldırı... 06.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-06T05:28+0300
2023-03-06T05:28+0300
ukrayna krizi
zaporojye
ukrayna
saldırı
ordu
vladimir rogov
rusya
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Zaporojye Bölge İdaresi yetkilisi Vladimir Rogov, Sputnik’e demecinde Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin Zaporojye bölgesinin kurtarılmış kısmına doğru ilerlemek için saldırı grubu oluşturduğunu söyledi.Rogov, “Azak Denizi kıyısına ulaşmak amacıyla Zaporojye bölgesinin kurtarılan kısmına doğru bir bahar taarruzu hazırlıkları söz konusu. Başlıca görev ise bizim grubumuzu yarmak ve Kırım’a kara koridorunu kesmektir” diye konuştu.Ukrayna Silahlı Kuvvetleri komuta kademesinin genelde Dnepropetrovsk bölgesinde yedek güç biriktirdiğini dile getiren Rogov, ancak bu grubun bir kısmının da Zaporojye’nin Kiev rejiminin kontrolünde olan kısmında konuşlandığını ifade etti.Rogov, “Bugün itibarıyla yaklaşık 12 bin kişi oraya aktarılmış durumda. (Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir) Zelenskiy'in militanlarının mart sonu-nisan başı gibi taarruza geçmeye karar verme olasılığı yüksek” ifadelerini kullandı.
https://sputniknews.com.tr/20230305/rusya-ordusu-azov-taburunun-zaporojye-bolgesindeki-komuta-merkezini-vurdu-1067839878.html
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zaporojye, ukrayna, saldırı, ordu, vladimir rogov, rusya
zaporojye, ukrayna, saldırı, ordu, vladimir rogov, rusya

Zaporojye Bölge İdaresi: Ukrayna ordusu güneye taarruz için saldırı grubu oluşturuyor

05:28 06.03.2023
© AADonetsk Halk Cumhuriyeti askerleri
Donetsk Halk Cumhuriyeti askerleri - Sputnik Türkiye, 1920, 06.03.2023
© AA
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Rusya Federasyonu'na bağlı Zaporojye Bölge İdaresi yetkilisi Rogov, Ukrayna ordusunun Zaporojye bölgesinin kurtarılmış kısmına doğru ilerlemek için saldırı grubu oluşturduğunu bildirdi.
Zaporojye Bölge İdaresi yetkilisi Vladimir Rogov, Sputnik’e demecinde Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin Zaporojye bölgesinin kurtarılmış kısmına doğru ilerlemek için saldırı grubu oluşturduğunu söyledi.
Rogov, “Azak Denizi kıyısına ulaşmak amacıyla Zaporojye bölgesinin kurtarılan kısmına doğru bir bahar taarruzu hazırlıkları söz konusu. Başlıca görev ise bizim grubumuzu yarmak ve Kırım’a kara koridorunu kesmektir” diye konuştu.
Ukrayna Silahlı Kuvvetleri komuta kademesinin genelde Dnepropetrovsk bölgesinde yedek güç biriktirdiğini dile getiren Rogov, ancak bu grubun bir kısmının da Zaporojye’nin Kiev rejiminin kontrolünde olan kısmında konuşlandığını ifade etti.
Rogov, “Bugün itibarıyla yaklaşık 12 bin kişi oraya aktarılmış durumda. (Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir) Zelenskiy'in militanlarının mart sonu-nisan başı gibi taarruza geçmeye karar verme olasılığı yüksek” ifadelerini kullandı.
Ukraynalı neo-Nazi Azov Taburu - Sputnik Türkiye, 1920, 05.03.2023
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Rusya ordusu, Azov Taburu’nun Zaporojye bölgesindeki komuta merkezini vurdu
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