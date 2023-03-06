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https://sputniknews.com.tr/20230306/msc-istanbul-gemisi-suveys-kanalinda-karaya-oturdu-1067848690.html
MSC İstanbul gemisi Süveyş Kanalı'nda karaya oturdu
MSC İstanbul gemisi Süveyş Kanalı'nda karaya oturdu
Süveyş Kanalı Otoritesi tarafından yapılan açıklamada, MSC İstanbul adlı yük gemisinin karaya oturduğu belirtilerek, kanaldaki gemi trafiğinin engellenmediği... 06.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-06T02:30+0300
2023-03-06T02:30+0300
dünya
süveyş kanalı
gemi
yük gemisi
mısır
ticaret
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Dünya ticaretinin en önemli geçiş noktalarından biri olan Mısır'daki Süveyş Kanalı'nda Malezya'dan Portekiz'e giden Liberya bandıralı MSC İstanbul adlı yük gemisi karaya oturdu.Kanaldaki gemi trafiğinin söz konusu olaydan etkilenmediği belirtilerek, karaya oturan gemi için kurtarma çalışması başlatıldığı aktarıldı.Süveyş Kanalı Otoritesi Sözcüsü George Safwat yaptığı açıklamada, "Kuzeyden gelen tüm gemiler normal olarak geçti ve gemiler batı kanalından doğu kanalına yönlendirildikten sonra güneyden gelen seyrüsefer de normal şekilde devam etti" dedi.Süveyş Kanalı Otoritesi tarafından sosyal medya üzerinden yapılan son açıklamada ise MSC İstanbul'un kurtarıldığı ve yeniden yüzdürüldüğü ifade edildi.
https://sputniknews.com.tr/20230205/misir-suveys-kanalinin-isletmesinin-yabanci-bir-sirkete-satildigi-iddialarini-yalanladi-1066580548.html
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süveyş kanalı, gemi, yük gemisi, mısır, ticaret
süveyş kanalı, gemi, yük gemisi, mısır, ticaret

MSC İstanbul gemisi Süveyş Kanalı'nda karaya oturdu

02:30 06.03.2023
© İHASüveyş Kanalı Otoritesi tarafından yapılan açıklamada, MSC İstanbul adlı yük gemisinin karaya oturduğu belirtilerek, kanaldaki gemi trafiğinin engellenmediği ifade edildi.
Süveyş Kanalı Otoritesi tarafından yapılan açıklamada, MSC İstanbul adlı yük gemisinin karaya oturduğu belirtilerek, kanaldaki gemi trafiğinin engellenmediği ifade edildi. - Sputnik Türkiye, 1920, 06.03.2023
© İHA
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Süveyş Kanalı Otoritesi tarafından yapılan açıklamada, MSC İstanbul adlı yük gemisinin karaya oturduğu belirtilerek, kanaldaki gemi trafiğinin engellenmediği ifade edildi.
Dünya ticaretinin en önemli geçiş noktalarından biri olan Mısır'daki Süveyş Kanalı'nda Malezya'dan Portekiz'e giden Liberya bandıralı MSC İstanbul adlı yük gemisi karaya oturdu.
Kanaldaki gemi trafiğinin söz konusu olaydan etkilenmediği belirtilerek, karaya oturan gemi için kurtarma çalışması başlatıldığı aktarıldı.
Süveyş Kanalı Otoritesi Sözcüsü George Safwat yaptığı açıklamada, "Kuzeyden gelen tüm gemiler normal olarak geçti ve gemiler batı kanalından doğu kanalına yönlendirildikten sonra güneyden gelen seyrüsefer de normal şekilde devam etti" dedi.
Süveyş Kanalı Otoritesi tarafından sosyal medya üzerinden yapılan son açıklamada ise MSC İstanbul'un kurtarıldığı ve yeniden yüzdürüldüğü ifade edildi.
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