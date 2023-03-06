https://sputniknews.com.tr/20230306/msc-istanbul-gemisi-suveys-kanalinda-karaya-oturdu-1067848690.html

MSC İstanbul gemisi Süveyş Kanalı'nda karaya oturdu

MSC İstanbul gemisi Süveyş Kanalı'nda karaya oturdu

Süveyş Kanalı Otoritesi tarafından yapılan açıklamada, MSC İstanbul adlı yük gemisinin karaya oturduğu belirtilerek, kanaldaki gemi trafiğinin engellenmediği... 06.03.2023, Sputnik Türkiye

2023-03-06T02:30+0300

2023-03-06T02:30+0300

2023-03-06T02:30+0300

dünya

süveyş kanalı

gemi

yük gemisi

mısır

ticaret

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/03/06/1067848789_70:0:1208:640_1920x0_80_0_0_1ddc06818b485194db9cbf172e151b9f.jpg

Dünya ticaretinin en önemli geçiş noktalarından biri olan Mısır'daki Süveyş Kanalı'nda Malezya'dan Portekiz'e giden Liberya bandıralı MSC İstanbul adlı yük gemisi karaya oturdu.Kanaldaki gemi trafiğinin söz konusu olaydan etkilenmediği belirtilerek, karaya oturan gemi için kurtarma çalışması başlatıldığı aktarıldı.Süveyş Kanalı Otoritesi Sözcüsü George Safwat yaptığı açıklamada, "Kuzeyden gelen tüm gemiler normal olarak geçti ve gemiler batı kanalından doğu kanalına yönlendirildikten sonra güneyden gelen seyrüsefer de normal şekilde devam etti" dedi.Süveyş Kanalı Otoritesi tarafından sosyal medya üzerinden yapılan son açıklamada ise MSC İstanbul'un kurtarıldığı ve yeniden yüzdürüldüğü ifade edildi.

https://sputniknews.com.tr/20230205/misir-suveys-kanalinin-isletmesinin-yabanci-bir-sirkete-satildigi-iddialarini-yalanladi-1066580548.html

süveyş kanalı

mısır

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

süveyş kanalı, gemi, yük gemisi, mısır, ticaret