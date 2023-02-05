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https://sputniknews.com.tr/20230205/misir-suveys-kanalinin-isletmesinin-yabanci-bir-sirkete-satildigi-iddialarini-yalanladi-1066580548.html
Mısır, Süveyş Kanalı'nın işletmesinin yabancı bir şirkete satıldığı iddialarını yalanladı
Mısır, Süveyş Kanalı'nın işletmesinin yabancı bir şirkete satıldığı iddialarını yalanladı
Mısır'daki Süveyş Kanalı'nın işletmesinin 99 yıllığına yabancı bir şirkete satıldığı yönündeki iddialar yalanlandı. 05.02.2023, Sputnik Türkiye
2023-02-05T01:39+0300
2023-02-05T01:49+0300
dünya
mısır
süveyş kanalı
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Süveyş Kanalı İdaresi Genel Müdürü Üsame Rebia, Mısır'da MBC televizyon kanalına telefonla bağlanarak, sosyal medya üzerinden gündeme getirilen iddialara cevap verdi.Rebia, Süveyş Kanalı'nın işletme hakkının yabancı bir şirkete 99 yıllığına verildiği yönündeki iddiaların doğru olmadığını söyledi.Sosyal medyada dolaşan anlaşma metninin tamamen sahte olduğunu vurgulayan Rebia, Süveyş Kanalı yönetiminin Mısır'ın egemenliğinde olduğunu belirterek, kanalın yönetimi konusunda herhangi bir teknik eksiğin olmadığını, personelin yeterli olduğunu kaydetti.Süveyş Kanalı'nın Mısır dışında birileri tarafından işletilmesinin hiçbir şekilde düşünülmediğini ve bunun mümkün olmadığını belirten Rebia, kanalın 2022'de 8 milyar dolar, bir önceki yıl da 6 milyar 300 milyon dolar gelir getirdiğini iletti.Öte yandan Süveyş Kanalı İdaresi resmi internet sitesinden yaptığı açıklamada, gerçekle ilgisi olmayan yayınları yapan sayfa ve kişilerle ilgili hukuki işlem başlatılacağını duyurdu.Ne olmuştu?Twitter'da yapılan bir paylaşımda, Mısır'daki Süveyş Kanalı'nın işletme haklarının yabancı bir şirkete 99 yıllığına devredildiğine ilişkin 94 sayfalık, altında ülkenin Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi ve Başbakan Mustafa Medbuli'nin imzalarının olduğu bir belge yayınlandı.Belgeyi paylaşanlar arasında Mısır asıllı ABD'de yaşayan akademisyen ve işadamı Mahmud Vehbe de vardı. Belge, daha önce Edy Cohen adlı İsrailli bir gazeteci tarafından da paylaşılmıştı.Sahte olduğu belirtilen imzalı ve mühürlü 94 sayfalık belge, Süveyş Kanalı'nın işletme hakkının merkezi İngiltere'de bulunan uluslararası bir konsorsiyuma 99 yıllığına devredildiğine ilişkin anlaşma detaylarını içeriyordu.
https://sputniknews.com.tr/20230110/suveys-kanalinda-karaya-oturan-gemi-kurtarildi-1065573311.html
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mısır, süveyş kanalı, abdulfettah el sisi
mısır, süveyş kanalı, abdulfettah el sisi

Mısır, Süveyş Kanalı'nın işletmesinin yabancı bir şirkete satıldığı iddialarını yalanladı

01:39 05.02.2023 (güncellendi: 01:49 05.02.2023)
© AFP 2023Süveyş Kanalı'
Süveyş Kanalı' - Sputnik Türkiye, 1920, 05.02.2023
© AFP 2023
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Mısır'daki Süveyş Kanalı'nın işletmesinin 99 yıllığına yabancı bir şirkete satıldığı yönündeki iddialar yalanlandı.
Süveyş Kanalı İdaresi Genel Müdürü Üsame Rebia, Mısır'da MBC televizyon kanalına telefonla bağlanarak, sosyal medya üzerinden gündeme getirilen iddialara cevap verdi.
Rebia, Süveyş Kanalı'nın işletme hakkının yabancı bir şirkete 99 yıllığına verildiği yönündeki iddiaların doğru olmadığını söyledi.
Sosyal medyada dolaşan anlaşma metninin tamamen sahte olduğunu vurgulayan Rebia, Süveyş Kanalı yönetiminin Mısır'ın egemenliğinde olduğunu belirterek, kanalın yönetimi konusunda herhangi bir teknik eksiğin olmadığını, personelin yeterli olduğunu kaydetti.
Süveyş Kanalı'nın Mısır dışında birileri tarafından işletilmesinin hiçbir şekilde düşünülmediğini ve bunun mümkün olmadığını belirten Rebia, kanalın 2022'de 8 milyar dolar, bir önceki yıl da 6 milyar 300 milyon dolar gelir getirdiğini iletti.
Öte yandan Süveyş Kanalı İdaresi resmi internet sitesinden yaptığı açıklamada, gerçekle ilgisi olmayan yayınları yapan sayfa ve kişilerle ilgili hukuki işlem başlatılacağını duyurdu.

Ne olmuştu?

Twitter'da yapılan bir paylaşımda, Mısır'daki Süveyş Kanalı'nın işletme haklarının yabancı bir şirkete 99 yıllığına devredildiğine ilişkin 94 sayfalık, altında ülkenin Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi ve Başbakan Mustafa Medbuli'nin imzalarının olduğu bir belge yayınlandı.
Belgeyi paylaşanlar arasında Mısır asıllı ABD'de yaşayan akademisyen ve işadamı Mahmud Vehbe de vardı. Belge, daha önce Edy Cohen adlı İsrailli bir gazeteci tarafından da paylaşılmıştı.
Sahte olduğu belirtilen imzalı ve mühürlü 94 sayfalık belge, Süveyş Kanalı'nın işletme hakkının merkezi İngiltere'de bulunan uluslararası bir konsorsiyuma 99 yıllığına devredildiğine ilişkin anlaşma detaylarını içeriyordu.
Süveyş Kanalı’nda karaya oturan MV Glory isimli kargo gemisinin kurtarıldığı ve kanaldaki gemi trafiğinin düzenli şekilde devam ettiği belirtildi. - Sputnik Türkiye, 1920, 10.01.2023
DÜNYA
Süveyş Kanalı’nda karaya oturan gemi kurtarıldı
10 Ocak, 01:35
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