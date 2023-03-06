https://sputniknews.com.tr/20230306/chatgptyi-gelistiren-sirket-insanlarin-bu-kadar-etkilenmesine-sasirdik-1067861672.html

ChatGPT'yi geliştiren şirket: İnsanların bu kadar etkilenmesine şaşırdık

ChatGPT'yi geliştiren şirket: İnsanların bu kadar etkilenmesine şaşırdık

Yapay zeka sohbet boyu ChatGPT'yi geliştiren ABD merkezli teknoloji şirketi OpenAI, insanların söz konusu projeden neden bu kadar etkilendiklerini... 06.03.2023, Sputnik Türkiye

2023-03-06T12:03+0300

2023-03-06T12:03+0300

2023-03-06T12:03+0300

yaşam

chatgpt

yapay zeka

teknoloji

openai

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Yapay zeka odaklı ABD'li teknoloji şirketi OpenAI, geliştirdikleri ChatGPT sohbet botunun ilgiyle karşılanması karşısından şaşırdıklarını ifade etti.Şirketin uyum ekibi lideri Jan Lieke, MIT Technology Review'a verdiği demeçte, "Dürüst olmak gerekirse, bu çok zor oldu. Tüm bunları, bu kadar yayılmasını neyin tetiklediğini daha iyi anlamak isterim" ifadelerini kullandı.Lieke, "Dürüst olmak gerekirse anlam veremiyoruz" değerlendirmesini yaptı.Öte yandan şirket bünyesinde bu görüşe sahip tek yönetici Lieke değil.Daha önce şirketin CEO'su Sam Altman da ChatGPT'yi kötüleyerek 'berbat bir ürün' olarak nitelendirmişti.Şirketin kurucu ortağı John Schulman, politika araştırmacısı Sandhini Agarwal ve yapay zeka araştırmacısı Liam Fedus gibi OpenAI'in diğer bazı önde gelenleri de aynı görüşte.MIT'ye konuşan Schulman, "İnsanlar için sezgisel olmasını ve bir takipçi kitlesi edinmesini bekliyordum ama bu düzeyde bir ana akım popülerliğe ulaşmasını beklemiyordum" dedi.'Dış dünya için ne kadar şaşırtıcı olabileceklerini unutuyoruz'Fedus, "Bu kadar hoş karşılanması bizi hakikaten şaşırttı" derken Agarwhal da "Bu modeller üzerinde o kadar çok çalışıyoruz ki bazen dış dünya için ne kadar şaşırtıcı olabileceklerini unutuyoruz" yorumunu yaptı.ChatGPT birkaç ay önce piyasaya sürülmüş olsa da kullandığı teknoloji bir süredir var. Ancak OpenAI çalışanları, ChatGPT'nin halka açılmasının ardından ortaya çıkacak kaosu tahmin edememişlerdi.'Olacakları kestirmek zor'Lieke, "Bu sistemleri kurduktan sonra gerçek güvenlik sorunlarının ne olacağını tahmin etmek sahiden çok zor. Bu yüzden insanların sistemi ne için kullandıklarını izlemeye, neler olduğunu görmeye ve ardından reaksiyon göstermeye önem veriyoruz" diye ekledi.Bunun öngördükleri güvenlik sorunların önünü almaları gerektiği anlamına gelmediğini savunan Lieke, "Ama evet, bir sistem gerçek dünyaya girdiğinde olacakların tamamını kestirmek zor" dedi.

https://sputniknews.com.tr/20230227/uluslararasi-yeterlilik-kurumu-ogrenciler-intihal-yapmadiklari-surece-chatgptden-alinti-yapabilir-1067566610.html

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chatgpt, yapay zeka, teknoloji, openai