Türkiye
SON DAKİKA | Cumhurbaşkanı Erdoğan Adıyaman'da: Dünyada böyle başka bir ülke yok
- Sputnik Türkiye, 1920
YAŞAM
Türkiye ve dünyadan ilgi çekici yaşam haberleri, toplumsal olaylar, güncel araştırmalar, fotoğraf ve video galerileri.
https://sputniknews.com.tr/20230227/uluslararasi-yeterlilik-kurumu-ogrenciler-intihal-yapmadiklari-surece-chatgptden-alinti-yapabilir-1067566610.html
Uluslararası Bakalorya Örgütü: Öğrenciler metinlerde ChatGPT'den alıntı yapabilir
Uluslararası Bakalorya Örgütü: Öğrenciler metinlerde ChatGPT'den alıntı yapabilir
Uluslararası öğrenci değerlendirme sistemi Uluslararası Bakalorya Örgütü, öğrencilerin kendi çalışmalarıymış gibi göstermedikleri sürece yapay zekâ uygulaması... 27.02.2023, Sputnik Türkiye
2023-02-27T17:16+0300
2023-02-27T17:19+0300
yaşam
chatgpt
yapay zeka
deneme
öğrenci
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/03/19/1055042833_0:0:864:486_1920x0_80_0_0_e526f4882b59d64f40e96077bcde3c01.jpg
Uluslararası Bakalorya Örgütü, öğrencilerin kasımda başlayan ve kısa süre içinde dünya genelinde ses getiren yapay zeka uygulaması ChatGPT’den alıntı yapabilecekleriniduyurdu.Guardian'ın haberine göre öğrencilerden ChatGPT kullandıklarında bunu açık bir şekilde alıntı olarak belirtmeleri istenildi.ChatGPT, verilen talimatlar doğrultusunda deneme yazıları da oluşturabiliyor.Dünyanın dört bir yanında öğretim üyeleri sınav değerlendirmelerinde ChatGPT kullanımının kopya olup olmadığını tartışıyordu.Uluslararası Bakalorya Örgütü, bunun 'olağanüstü bir olanak' olduğunu ifade etti.Örgütün değerlendirme prensipleri birimi başkanı Matt Glanville, yaptığı açıklamada "Deneme yazmak yeni teknolojilerle birlikte köklü değişimlerden geçiyor. Gelecekte daha az yeri olacağına şüphe yok. Yapay zeka bir tuşa basarak metin yazabilse de öğrencilerimizin bunu analiz etme, değerlendirme yeteneklerinin gelişmesini istiyoruz" dedi.
https://sputniknews.com.tr/20230222/bilim-insanlari-10-yil-icinde-robotlar-ise-alinmaya-baslayacak-1067358819.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/03/19/1055042833_108:0:756:486_1920x0_80_0_0_e9c5897db562eb54068178acc2f247df.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
chatgpt, yapay zeka, deneme, öğrenci
chatgpt, yapay zeka, deneme, öğrenci

Uluslararası Bakalorya Örgütü: Öğrenciler metinlerde ChatGPT'den alıntı yapabilir

17:16 27.02.2023 (güncellendi: 17:19 27.02.2023)
© AABilgisayar, laptop, iş, çalışma
Bilgisayar, laptop, iş, çalışma - Sputnik Türkiye, 1920, 27.02.2023
© AA
Abone olTelegram
Uluslararası öğrenci değerlendirme sistemi Uluslararası Bakalorya Örgütü, öğrencilerin kendi çalışmalarıymış gibi göstermedikleri sürece yapay zekâ uygulaması ChatGPT’nin oluşturduğu metinlerden alıntı yapmasına izin verdi.
Uluslararası Bakalorya Örgütü, öğrencilerin kasımda başlayan ve kısa süre içinde dünya genelinde ses getiren yapay zeka uygulaması ChatGPT’den alıntı yapabilecekleriniduyurdu.
Guardian'ın haberine göre öğrencilerden ChatGPT kullandıklarında bunu açık bir şekilde alıntı olarak belirtmeleri istenildi.
ChatGPT, verilen talimatlar doğrultusunda deneme yazıları da oluşturabiliyor.
Dünyanın dört bir yanında öğretim üyeleri sınav değerlendirmelerinde ChatGPT kullanımının kopya olup olmadığını tartışıyordu.
Uluslararası Bakalorya Örgütü, bunun 'olağanüstü bir olanak' olduğunu ifade etti.
Örgütün değerlendirme prensipleri birimi başkanı Matt Glanville, yaptığı açıklamada "Deneme yazmak yeni teknolojilerle birlikte köklü değişimlerden geçiyor. Gelecekte daha az yeri olacağına şüphe yok. Yapay zeka bir tuşa basarak metin yazabilse de öğrencilerimizin bunu analiz etme, değerlendirme yeteneklerinin gelişmesini istiyoruz" dedi.
Robot, yapay zeka - Sputnik Türkiye, 1920, 22.02.2023
YAŞAM
Bilim insanları: 10 yıl içinde robotlar işe alınmaya başlayacak
22 Şubat, 09:41
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала