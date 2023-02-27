https://sputniknews.com.tr/20230227/uluslararasi-yeterlilik-kurumu-ogrenciler-intihal-yapmadiklari-surece-chatgptden-alinti-yapabilir-1067566610.html
Uluslararası Bakalorya Örgütü: Öğrenciler metinlerde ChatGPT'den alıntı yapabilir
Uluslararası Bakalorya Örgütü: Öğrenciler metinlerde ChatGPT'den alıntı yapabilir
Uluslararası öğrenci değerlendirme sistemi Uluslararası Bakalorya Örgütü, öğrencilerin kendi çalışmalarıymış gibi göstermedikleri sürece yapay zekâ uygulaması... 27.02.2023, Sputnik Türkiye
2023-02-27T17:16+0300
2023-02-27T17:16+0300
2023-02-27T17:19+0300
yaşam
chatgpt
yapay zeka
deneme
öğrenci
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Uluslararası Bakalorya Örgütü, öğrencilerin kasımda başlayan ve kısa süre içinde dünya genelinde ses getiren yapay zeka uygulaması ChatGPT’den alıntı yapabilecekleriniduyurdu.Guardian'ın haberine göre öğrencilerden ChatGPT kullandıklarında bunu açık bir şekilde alıntı olarak belirtmeleri istenildi.ChatGPT, verilen talimatlar doğrultusunda deneme yazıları da oluşturabiliyor.Dünyanın dört bir yanında öğretim üyeleri sınav değerlendirmelerinde ChatGPT kullanımının kopya olup olmadığını tartışıyordu.Uluslararası Bakalorya Örgütü, bunun 'olağanüstü bir olanak' olduğunu ifade etti.Örgütün değerlendirme prensipleri birimi başkanı Matt Glanville, yaptığı açıklamada "Deneme yazmak yeni teknolojilerle birlikte köklü değişimlerden geçiyor. Gelecekte daha az yeri olacağına şüphe yok. Yapay zeka bir tuşa basarak metin yazabilse de öğrencilerimizin bunu analiz etme, değerlendirme yeteneklerinin gelişmesini istiyoruz" dedi.
https://sputniknews.com.tr/20230222/bilim-insanlari-10-yil-icinde-robotlar-ise-alinmaya-baslayacak-1067358819.html
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chatgpt, yapay zeka, deneme, öğrenci
chatgpt, yapay zeka, deneme, öğrenci
Uluslararası Bakalorya Örgütü: Öğrenciler metinlerde ChatGPT'den alıntı yapabilir
17:16 27.02.2023 (güncellendi: 17:19 27.02.2023) Abone ol
Uluslararası öğrenci değerlendirme sistemi Uluslararası Bakalorya Örgütü, öğrencilerin kendi çalışmalarıymış gibi göstermedikleri sürece yapay zekâ uygulaması ChatGPT’nin oluşturduğu metinlerden alıntı yapmasına izin verdi.
Uluslararası Bakalorya Örgütü, öğrencilerin kasımda başlayan ve kısa süre içinde dünya genelinde ses getiren yapay zeka uygulaması ChatGPT’den alıntı yapabilecekleriniduyurdu.
Guardian'ın haberine göre öğrencilerden ChatGPT kullandıklarında bunu açık bir şekilde alıntı olarak belirtmeleri istenildi.
ChatGPT, verilen talimatlar doğrultusunda deneme yazıları da oluşturabiliyor.
Dünyanın dört bir yanında öğretim üyeleri sınav değerlendirmelerinde ChatGPT kullanımının kopya olup olmadığını tartışıyordu.
Uluslararası Bakalorya Örgütü, bunun 'olağanüstü bir olanak' olduğunu ifade etti.
Örgütün değerlendirme prensipleri birimi başkanı Matt Glanville, yaptığı açıklamada "Deneme yazmak yeni teknolojilerle birlikte köklü değişimlerden geçiyor. Gelecekte daha az yeri olacağına şüphe yok. Yapay zeka bir tuşa basarak metin yazabilse de öğrencilerimizin bunu analiz etme, değerlendirme yeteneklerinin gelişmesini istiyoruz" dedi.