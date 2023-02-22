https://sputniknews.com.tr/20230222/bilim-insanlari-10-yil-icinde-robotlar-ise-alinmaya-baslayacak-1067358819.html

Bilim insanları: 10 yıl içinde robotlar işe alınmaya başlayacak

Bilim insanları: 10 yıl içinde robotlar işe alınmaya başlayacak

Avustralya'daki Sydney Üniversitesi İşletme Fakültesi'nden araştırmacılara göre, yakın vadede insan yüzlü rehber robotlar istihdam edilmeye başlayabilir. 22.02.2023, Sputnik Türkiye

2023-02-22T09:41+0300

2023-02-22T09:41+0300

2023-02-22T09:41+0300

yaşam

bilim insanları

araştırma

yapay zeka

iş

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ABD'deki Indiana ve Iowa eyalet üniversiteleriyle ortaklaşa çalışma yürüten Avustralya'daki Sydney Üniversitesi İşletme Fakültesi'nden bilim insanları, yapay zekanın geleceğine ilişkin öngörüler gerçeğe dönüşürse, önümüzdeki 10 yıl içinde çoğu şirketin dijital insanlar istihdam etmiş olacağını iddia etti.Siri ve ChatGPT gibi yaygın olarak kullanılan rehber robotlar, pek çok insanın işini çalma potansiyeli barındırıyor.Sydney Üniversitesi kıdemli öğretim görevlisi Mike Seymour, dijital insanların her rolde gerçek insanların yerini alamayacağını söyledi.Bunların çoğunun duygusal bir bağlantı unsuru içerdiğini açıklayan Seymour, "Doğduğumuz günden itibaren suratlara tepki veririz. Özellikle de annemizin yüzüne tepki vermeye programlanmışızdır" dedi.Seymour, "(Dijital insanlar) bu duygusal tepkileri kopyalayabilir ve beyinlerimiz bunu inanılmaz derecede hoş bulur. Bunu doğal buluyoruz. Dijital bir insanın, yardımcı pilot veya koç olarak adlandırılan ve ne istediğinizi ve neye ihtiyacınız olduğunu anlamada çok daha proaktif olabilen bir tür kişisel asistanın yerini etkili bir şekilde alabileceği pek çok alan var" diye ekledi.Örneğin tıp öğrencileri ders kitabı yerine hiper-gerçekçi bir sanal eğitmenle eğitim alabilirler. Benzer bir durum alışveriş için de geçerli.Neredeyse 3 milyon takipçisi olan Instagram fenomeni Lil Miquela, bu yöndeki çalışmalarıyla tanınıyor.Kaydedilen ilerleme hızlıSeymour, yapay zekanın henüz bir insanın sahip olduğu duygusal zekaya sahip olmadığını, ancak bu alanın hızla ilerleme kaydettiğini vurguladı.Bilim insanı, "ChatGPT gibi şeylerle, tipik bir sohbet robotuyla uğraşmaya kıyasla yanıtların ne kadar gerçekçi olduğunu zaten gördük. Aynı zamanda, bu teknolojilerin kalitesinde de artış oldu. Önümüzdeki 10 yıl boyunca bu iki şeyi bir araya getirdiğinizde, teknolojiye bir yüz vermenizi sağlayan bu olağanüstü bağlantıya sahip olursunuz" ifadelerini kullandı.Kısıtların olmasına rağmen dijital insanların işgücünde son derece cazip oldukları ve maliyetleri düşüme yöntemi olarak görüldüğü belirtiliyor.'İşbirliği gerektiren işler güvende'Seymour'a göre genel kanı, işbirliği gerektiren işlerin yapay zekaya karşı güvende kalacağı yönünde.Seymour, "En başarılı şekilde çalışan şey insanların birlikte çalışması. İnsanların diğer insanlarla birlikte çalışmasını gerektiren bir işiniz olduğunda, bu dijital bir aracı tarafından artırılacak ve kolaylaştırılacaktır, ancak oradaki insanların yerini almayacaklardır. Zoom görüşmesinde oturup programları kontrol eden ve soruları yanıtlayan, bizi pek çok şeyi yapmak zorunda bırakmayan bir dijital asistanımız olabilir ama sorunları çözemeyecektir. Bilgiyi damıtabilir ama hangi bilginin önemli olduğuna karar veremez" diye ekledi.

https://sputniknews.com.tr/20230131/google-metni-muzige-ceviren-yapay-zeka-gelistirdi-1066385823.html

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bilim insanları, araştırma, yapay zeka, iş