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Google, metni müziğe çeviren yapay zeka geliştirdi
Google, metni müziğe çeviren yapay zeka geliştirdi
Google araştırmacıları, yeni bir yapay zeka sistemi kullanarak yazılı komutlardan müzik oluşturulmasını sağlayan bir uygulama geliştirdi. 31.01.2023, Sputnik Türkiye
2023-01-31T12:22+0300
2023-01-31T12:23+0300
yapay zeka
müzik
yazı
yaşam
google
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Teknolojide yeni bir dönemin kapısını açan DALL-E ve ChatGPT'nin ardından yapay zeka bu kez müzik için devreye girdi.Google, metinleri müziğe dönüştüren MusicLM adlı bir yapay zeka teknolojisi geliştirdi.MusicLM, DALL-E'nin metinler aracılığıyla görüntüler oluşturmasına benzer şekilde, metin istemlerinden dakikalarca müzik parçaları oluşturabilıyor, ıslıklı veya uğultulu bir melodiyi başka enstrümanlara dönüştürebiliyor.NTV’nin aktardığına göre, geçmişte benzeri çalışmalar olsa da MusicLM'in hem ses kalitesi hem de metin açıklamasına bağlılık açısından önceki sistemlerden daha iyi performans gösterdiği açıklandı.Atmosfer ve hatta belirli enstrümanlar öngören paragraf uzunluğundaki açıklamalardan oluşturulmuş gerçek şarkılara benzeyen 30 saniyelik parçaların yanı sıra "melodik tekno" gibi bir veya iki kelimeden oluşturulmuş beş dakikalık parçalar var.MusicLM, insan vokallerini bile simüle edebiliyor, ancak sesler yine de insan sesine oranla statik kalıyor.Uygulama insanların kullanımına henüz açılmadı. Şirket ne zaman açılacağına dair bir yorumda bulunmadı.
https://sputniknews.com.tr/20211004/yapay-zeka-beethovenin-bitmemis-basyapitini-tamamladi-1049490859.html
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yapay zeka, müzik, yazı, google
yapay zeka, müzik, yazı, google

Google, metni müziğe çeviren yapay zeka geliştirdi

12:22 31.01.2023 (güncellendi: 12:23 31.01.2023)
© iStock.com / Vladyslav OtsiatsiaKulaklık takan robot
Kulaklık takan robot - Sputnik Türkiye, 1920, 31.01.2023
© iStock.com / Vladyslav Otsiatsia
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Google araştırmacıları, yeni bir yapay zeka sistemi kullanarak yazılı komutlardan müzik oluşturulmasını sağlayan bir uygulama geliştirdi.
Teknolojide yeni bir dönemin kapısını açan DALL-E ve ChatGPT'nin ardından yapay zeka bu kez müzik için devreye girdi.
Google, metinleri müziğe dönüştüren MusicLM adlı bir yapay zeka teknolojisi geliştirdi.
MusicLM, DALL-E'nin metinler aracılığıyla görüntüler oluşturmasına benzer şekilde, metin istemlerinden dakikalarca müzik parçaları oluşturabilıyor, ıslıklı veya uğultulu bir melodiyi başka enstrümanlara dönüştürebiliyor.
NTV’nin aktardığına göre, geçmişte benzeri çalışmalar olsa da MusicLM'in hem ses kalitesi hem de metin açıklamasına bağlılık açısından önceki sistemlerden daha iyi performans gösterdiği açıklandı.
Atmosfer ve hatta belirli enstrümanlar öngören paragraf uzunluğundaki açıklamalardan oluşturulmuş gerçek şarkılara benzeyen 30 saniyelik parçaların yanı sıra "melodik tekno" gibi bir veya iki kelimeden oluşturulmuş beş dakikalık parçalar var.
MusicLM, insan vokallerini bile simüle edebiliyor, ancak sesler yine de insan sesine oranla statik kalıyor.
Uygulama insanların kullanımına henüz açılmadı. Şirket ne zaman açılacağına dair bir yorumda bulunmadı.
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