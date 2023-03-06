https://sputniknews.com.tr/20230306/belarusun-maglup-baskan-adayi-tihanovskayaya-15-yil-hapis-cezasi-1067903097.html
Belarus'un mağlup başkan adayı Tihanovskaya’ya 15 yıl hapis cezası
Belarus'un mağlup başkan adayı Tihanovskaya’ya 15 yıl hapis cezası
2020 yılında Belarus devlet başkanlığı seçimlerini kaybeden muhalif aday Svetlana Tihanovskaya’nın gıyabında 15 yıl hapis cezasına çarptırıldığı bildirildi. 06.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-06T23:32+0300
2023-03-06T23:32+0300
2023-03-06T23:32+0300
dünya
belarus
seçim
svetlana tihanovskaya
hapis
hapis cezası
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Bugün başkent Minsk’te Belarus muhalefetinin Koordinasyon Konseyi üyelerinin görülen davası kapsamında verilen cezalar açıklandı, devlet başkanlığı seçimlerini kaybeden muhalif aday Svetlana Tihanovskaya gıyabında 15 yıl hapis cezasına çarptırıldı.Belarus devlet haber ajansı BelTA’nın konuya ilişkin haberinde, “Minsk Şehir Mahkemesi Svetlana Tihanovskaya'yı 15 yıl hapis cezasına çarptırdı. Tihanovskaya, mahkeme kararı üzerine cezasını kapalı cezaevinde çekmeli" ifadelerine yer verildi.Davada ayrıca Belarus muhalefetinin liderlerinden biri olan eski Belarus Kültür Bakanı Pavel Latuşko, ayrıca Koordinasyon Konseyi üyeleri Mariya Moroz, Olga Kovalkova ve Sergey Dılevskiy haklarındaki cezalar da açıklandı.Mahkeme Latuşko’yu 18, Moroz’u 12, Kovalkova’yı 12 ve Dılevskiy’i 12 yıl hapis cezasına çarptırdı.Sanıklar anayasaya aykırı yollardan iktidarı ele geçirmek amacıyla komplo kurmaktan, aşırılık yanlısı bir oluşum yaratmak ve ona liderlik etmekten, iktidarı ele geçirmek için halka açık çağrılar ve ulusal güvenliğe zarar vermeyi amaçlayan diğer eylemlerden, sosyal düşmanlık ve ayrılıkçılığa neden olmaktan suçlu bulundu.Ne olmuştu?2020'nin ağustos ayında düzenlenen seçimlerde Aleksandr Lukaşenko'nun galip gelmesinin ardından Batılı ülkelerce desteklenen muhalefet, seçimlerde hile olduğunu iddia ederek protesto gösterileri düzenlemişti.Seçimlerde mağlup olan muhalif aday Tihanovskaya, protestoları takiben Litvanya'ya iltica etmişti.
https://sputniknews.com.tr/20230303/belarus-yargisi-aktivist-belyatskiyi-10-yil-hapis-cezasina-carptirdi-1067770163.html
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belarus, seçim, svetlana tihanovskaya, hapis, hapis cezası
belarus, seçim, svetlana tihanovskaya, hapis, hapis cezası
Belarus'un mağlup başkan adayı Tihanovskaya’ya 15 yıl hapis cezası
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2020 yılında Belarus devlet başkanlığı seçimlerini kaybeden muhalif aday Svetlana Tihanovskaya’nın gıyabında 15 yıl hapis cezasına çarptırıldığı bildirildi.
Bugün başkent Minsk’te Belarus muhalefetinin Koordinasyon Konseyi üyelerinin görülen davası kapsamında verilen cezalar açıklandı, devlet başkanlığı seçimlerini kaybeden muhalif aday Svetlana Tihanovskaya gıyabında 15 yıl hapis cezasına çarptırıldı.
Belarus devlet haber ajansı BelTA’nın konuya ilişkin haberinde, “Minsk Şehir Mahkemesi Svetlana Tihanovskaya'yı 15 yıl hapis cezasına çarptırdı. Tihanovskaya, mahkeme kararı üzerine cezasını kapalı cezaevinde çekmeli" ifadelerine yer verildi.
Davada ayrıca Belarus muhalefetinin liderlerinden biri olan eski Belarus Kültür Bakanı Pavel Latuşko, ayrıca Koordinasyon Konseyi üyeleri Mariya Moroz, Olga Kovalkova ve Sergey Dılevskiy haklarındaki cezalar da açıklandı.
Mahkeme Latuşko’yu 18, Moroz’u 12, Kovalkova’yı 12 ve Dılevskiy’i 12 yıl hapis cezasına çarptırdı.
Sanıklar anayasaya aykırı yollardan iktidarı ele geçirmek amacıyla komplo kurmaktan, aşırılık yanlısı bir oluşum yaratmak ve ona liderlik etmekten, iktidarı ele geçirmek için halka açık çağrılar ve ulusal güvenliğe zarar vermeyi amaçlayan diğer eylemlerden, sosyal düşmanlık ve ayrılıkçılığa neden olmaktan suçlu bulundu.
Ne olmuştu?
2020'nin ağustos ayında düzenlenen seçimlerde Aleksandr Lukaşenko'nun galip gelmesinin ardından Batılı ülkelerce desteklenen muhalefet, seçimlerde hile olduğunu iddia ederek protesto gösterileri düzenlemişti.
Seçimlerde mağlup olan muhalif aday Tihanovskaya, protestoları takiben Litvanya'ya iltica etmişti.