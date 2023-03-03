https://sputniknews.com.tr/20230303/belarus-yargisi-aktivist-belyatskiyi-10-yil-hapis-cezasina-carptirdi-1067770163.html
Belarus yargısı, aktivist Belyatskiy'i 10 yıl hapis cezasına çarptırdı
Belarus yargısı, aktivist Belyatskiy'i 10 yıl hapis cezasına çarptırdı
Minsk Mahkemesi, Temmuz 2021'den beri tutuklu bulunan Nobel Barış Ödülü sahibi Ales Belyatskiy'i kaçakçılıktan suçlu bularak 10 yıl hapis cezasına çarptırdı. 03.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-03T15:38+0300
2023-03-03T15:38+0300
2023-03-03T15:38+0300
dünya
belarus
minsk
mahkeme
tutuklama
hapis cezası
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Belarus savcılığına göre, Ales Belyatskiy ve diğer aktivistler Vladimir Labkoviç, Valentin Stefanoviç ve Dmitriy Solovyov, organize grubun parçası olarak yabancı yapılar ve vakıflardan insan hakları merkezi ‘Vesna’nın yasadışı faaliyetleri ve finansmanı için alınan 201 bin euro ve 54 bin dolar tutarında parayı nakde çevirdi.Mahkeme, Ales Belyatskiy'yi 10 yıl hapse mahkum etti, diğer sanıkları 7 ila 9 yıl hapis cezasına çarptırdı. Belyatskiy, Stefanoviç ve Labkoviç mahkemede hazır bulunurken ülke dışında bulunan Solovyov gıyaben yargılandı.Ocak ayının başlarında, Minsk'teki Leninskiy Bölge Mahkemesi, Belyatskiy ve Belarus makamları tarafından faaliyetleri yasaklanan ‘Vesna’ insan hakları merkezinin diğer yöneticileri Labkoviç, Stefanoviç ve Solovyov’u ‘kaçakçılık’ ve ‘kamu düzenini ağır şekilde ihlal eden eylemlerin düzenlenmesi ve hazırlanması veya bunlara aktif katılım’ suçlamasıyla yargılanmaya başlamıştı.Belyatskiy tarafından kurulan ‘Vesna’ insan hakları merkezi, 2003 yılında Belarus Yüksek Mahkemesi kararıyla kapatılmıştı. Belyatskiy, diğer insan hakları aktivistleri Stefanoviç ve Labkoviç ile birlikte 14 Temmuz 2021'de tutuklanmıştı.2022'de Belyatskiy, insan hakları merkezi ‘Memorial’ (Rusya’da yabancı ajan olarak tanınıyor) ve Ukraynalı "Sivil Özgürlükler Merkezi" ile birlikte Nobel Barış Ödülü'ne layık görülmüştü.
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belarus, minsk, mahkeme, tutuklama, hapis cezası
belarus, minsk, mahkeme, tutuklama, hapis cezası
Belarus yargısı, aktivist Belyatskiy'i 10 yıl hapis cezasına çarptırdı
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Minsk Mahkemesi, Temmuz 2021'den beri tutuklu bulunan Nobel Barış Ödülü sahibi Ales Belyatskiy'i kaçakçılıktan suçlu bularak 10 yıl hapis cezasına çarptırdı.
Belarus savcılığına göre, Ales Belyatskiy ve diğer aktivistler Vladimir Labkoviç, Valentin Stefanoviç ve Dmitriy Solovyov, organize grubun parçası olarak yabancı yapılar ve vakıflardan insan hakları merkezi ‘Vesna’nın yasadışı faaliyetleri ve finansmanı için alınan 201 bin euro ve 54 bin dolar tutarında parayı nakde çevirdi.
Mahkeme, Ales Belyatskiy'yi 10 yıl hapse mahkum etti, diğer sanıkları 7 ila 9 yıl hapis cezasına çarptırdı. Belyatskiy, Stefanoviç ve Labkoviç mahkemede hazır bulunurken ülke dışında bulunan Solovyov gıyaben yargılandı.
Ocak ayının başlarında, Minsk'teki Leninskiy Bölge Mahkemesi, Belyatskiy ve Belarus makamları tarafından faaliyetleri yasaklanan ‘Vesna’ insan hakları merkezinin diğer yöneticileri Labkoviç, Stefanoviç ve Solovyov’u ‘kaçakçılık’ ve ‘kamu düzenini ağır şekilde ihlal eden eylemlerin düzenlenmesi ve hazırlanması veya bunlara aktif katılım’ suçlamasıyla yargılanmaya başlamıştı.
Belyatskiy tarafından kurulan ‘Vesna’ insan hakları merkezi, 2003 yılında Belarus Yüksek Mahkemesi kararıyla kapatılmıştı. Belyatskiy, diğer insan hakları aktivistleri Stefanoviç ve Labkoviç ile birlikte 14 Temmuz 2021'de tutuklanmıştı.
2022'de Belyatskiy, insan hakları merkezi ‘Memorial’ (Rusya’da yabancı ajan olarak tanınıyor) ve Ukraynalı "Sivil Özgürlükler Merkezi" ile birlikte Nobel Barış Ödülü'ne layık görülmüştü.