Türkiye
Kılıçdaroğlu'ndan Akşener'in açıklamalarına ilk yorum: 'Hiç merak etmeyin taşlar yerine oturacak'
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://sputniknews.com.tr/20230303/belarus-yargisi-aktivist-belyatskiyi-10-yil-hapis-cezasina-carptirdi-1067770163.html
Belarus yargısı, aktivist Belyatskiy'i 10 yıl hapis cezasına çarptırdı
Belarus yargısı, aktivist Belyatskiy'i 10 yıl hapis cezasına çarptırdı
Minsk Mahkemesi, Temmuz 2021'den beri tutuklu bulunan Nobel Barış Ödülü sahibi Ales Belyatskiy'i kaçakçılıktan suçlu bularak 10 yıl hapis cezasına çarptırdı. 03.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-03T15:38+0300
2023-03-03T15:38+0300
dünya
belarus
minsk
mahkeme
tutuklama
hapis cezası
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e4/08/08/1042616034_0:1:468:264_1920x0_80_0_0_9c8d2cc2a6fee0676f97e9616e3a920a.jpg
Belarus savcılığına göre, Ales Belyatskiy ve diğer aktivistler Vladimir Labkoviç, Valentin Stefanoviç ve Dmitriy Solovyov, organize grubun parçası olarak yabancı yapılar ve vakıflardan insan hakları merkezi ‘Vesna’nın yasadışı faaliyetleri ve finansmanı için alınan 201 bin euro ve 54 bin dolar tutarında parayı nakde çevirdi.Mahkeme, Ales Belyatskiy'yi 10 yıl hapse mahkum etti, diğer sanıkları 7 ila 9 yıl hapis cezasına çarptırdı. Belyatskiy, Stefanoviç ve Labkoviç mahkemede hazır bulunurken ülke dışında bulunan Solovyov gıyaben yargılandı.Ocak ayının başlarında, Minsk'teki Leninskiy Bölge Mahkemesi, Belyatskiy ve Belarus makamları tarafından faaliyetleri yasaklanan ‘Vesna’ insan hakları merkezinin diğer yöneticileri Labkoviç, Stefanoviç ve Solovyov’u ‘kaçakçılık’ ve ‘kamu düzenini ağır şekilde ihlal eden eylemlerin düzenlenmesi ve hazırlanması veya bunlara aktif katılım’ suçlamasıyla yargılanmaya başlamıştı.Belyatskiy tarafından kurulan ‘Vesna’ insan hakları merkezi, 2003 yılında Belarus Yüksek Mahkemesi kararıyla kapatılmıştı. Belyatskiy, diğer insan hakları aktivistleri Stefanoviç ve Labkoviç ile birlikte 14 Temmuz 2021'de tutuklanmıştı.2022'de Belyatskiy, insan hakları merkezi ‘Memorial’ (Rusya’da yabancı ajan olarak tanınıyor) ve Ukraynalı "Sivil Özgürlükler Merkezi" ile birlikte Nobel Barış Ödülü'ne layık görülmüştü.
belarus
minsk
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e4/08/08/1042616034_58:0:410:264_1920x0_80_0_0_1c52aa4f3d6f5d27c8490578cfc7c9a5.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
belarus, minsk, mahkeme, tutuklama, hapis cezası
belarus, minsk, mahkeme, tutuklama, hapis cezası

Belarus yargısı, aktivist Belyatskiy'i 10 yıl hapis cezasına çarptırdı

15:38 03.03.2023
© SputnikBelarus bayrağı
Belarus bayrağı - Sputnik Türkiye, 1920, 03.03.2023
© Sputnik
Abone olTelegram
Minsk Mahkemesi, Temmuz 2021'den beri tutuklu bulunan Nobel Barış Ödülü sahibi Ales Belyatskiy'i kaçakçılıktan suçlu bularak 10 yıl hapis cezasına çarptırdı.
Belarus savcılığına göre, Ales Belyatskiy ve diğer aktivistler Vladimir Labkoviç, Valentin Stefanoviç ve Dmitriy Solovyov, organize grubun parçası olarak yabancı yapılar ve vakıflardan insan hakları merkezi ‘Vesna’nın yasadışı faaliyetleri ve finansmanı için alınan 201 bin euro ve 54 bin dolar tutarında parayı nakde çevirdi.
Mahkeme, Ales Belyatskiy'yi 10 yıl hapse mahkum etti, diğer sanıkları 7 ila 9 yıl hapis cezasına çarptırdı. Belyatskiy, Stefanoviç ve Labkoviç mahkemede hazır bulunurken ülke dışında bulunan Solovyov gıyaben yargılandı.
Ocak ayının başlarında, Minsk'teki Leninskiy Bölge Mahkemesi, Belyatskiy ve Belarus makamları tarafından faaliyetleri yasaklanan ‘Vesna’ insan hakları merkezinin diğer yöneticileri Labkoviç, Stefanoviç ve Solovyov’u ‘kaçakçılık’ ve ‘kamu düzenini ağır şekilde ihlal eden eylemlerin düzenlenmesi ve hazırlanması veya bunlara aktif katılım’ suçlamasıyla yargılanmaya başlamıştı.
Belyatskiy tarafından kurulan ‘Vesna’ insan hakları merkezi, 2003 yılında Belarus Yüksek Mahkemesi kararıyla kapatılmıştı. Belyatskiy, diğer insan hakları aktivistleri Stefanoviç ve Labkoviç ile birlikte 14 Temmuz 2021'de tutuklanmıştı.
2022'de Belyatskiy, insan hakları merkezi ‘Memorial’ (Rusya’da yabancı ajan olarak tanınıyor) ve Ukraynalı "Sivil Özgürlükler Merkezi" ile birlikte Nobel Barış Ödülü'ne layık görülmüştü.
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала