https://sputniknews.com.tr/20230306/abdnin-asisiz-girisine-izin-vermedigi-djokovic-indian-wellsten-cekilmek-zorunda-kaldi-1067900992.html

ABD'nin aşısız girişine izin vermediği Djokovic, Indian Wells'ten çekilmek zorunda kaldı

ABD'nin aşısız girişine izin vermediği Djokovic, Indian Wells'ten çekilmek zorunda kaldı

Biden'ın pandeminin bittiğini ilan etmesi, Fauci'nin aşıların koruyucu etkinliğinin sınırlı olduğuna dair makale yayımlamasına karşın, ABD'nin aşısız giriş... 06.03.2023, Sputnik Türkiye

2023-03-06T23:06+0300

2023-03-06T23:06+0300

2023-03-06T23:06+0300

spor

novak djokovic

abd

aşı

aşı zorunluluğu

vize

muafiyet

sırbistan

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Geçen yıl aşı olmadığı için katılamadan sınırdışı edildiği Avustralya Açık’ta bu yıl 10., toplamda 22. Grand Slam şampiyonluğunu kazanan Sırp tenisçi Novak Djokovic’in aşı sorunları yeniden canlandı. Dünyanın bir numaralı raketi, aşı olmadığı gerekçesiyle ABD'nin vize vermemesinden ötürü ATP-WTA'nın Indian Wells'de başlayacak BNP Paribas Açık turnuvasından çekilmek zorunda kaldı. Kovid-19 aşısı olmayan, ancak hastalığı geçirmiş bulunan Djokovic, geçen ay uluslararası ziyaretçilerin giriş yapabilmek için aşı yaptırmış olması gereken ABD'de turnuvalara katılmak için özel izin alabilme konusunda olumlu sonuç almayı umduğunu söylemişti. 35 yaşındaki tenisçinin ABD'ye aşısız girmesine izin verecek aşı muafiyeti talebi, İç Güvenlik Bakanlığı tarafından reddedildi.Çarşamba günü Kaliforniya eyaletindeki Indian Wells Tenis Tesisi'nde başlayacak turnuvadan çekilen Sırp raketin kuradaki yerini Gürcü tenisçi Nikoloz Basilashvili aldı. Turnuva, hem Kaliforniya hem de Florida eyaletinin Miami şehrinde oynanacak. Florida'nın Cumhuriyetçi Partili Senatörleri Rick Scott ve Marco Rubio, Sırp tenis yıldızına desteklerini ifade ederek ABD Kongresi'ni Demokrat Partili Başkan Joe Biden'ın 'düzmece aşı yetkisini' ortadan kaldırmak için harekete geçmeye çağırdı. Ortak mektuplarında Başkan Biden'ın daha önce pandeminin bittiğini söylediğini hatırlatan iki senatör, "Eylül 2022'de, 60 Dakika'da ulusal izleyici kitlesine pandeminin bittiğini' açıkça ilan ettiniz ve bu yılın başlarında Dr. Anthony Fauci, yeni koronavirüs gibi solunum yolu patojenlerine karşı aşıların korumadaki sınırlı etkinliğini kabul eden profesyonel bir makale yayımladı" diyerek şöyle devam etti:"Bu değişen koşullarla sizin ve kendi yönetiminizin üyeleri tarafından yapılan kabuller ışığında, ABD'ye giren uluslararası yolcular için sürdürdüğünüz mevcut kısıtlayıcı aşı zorunluluğunun süresi dolmuş ve feshedilmesi gereği doğmuş görünüyor.""Djokovic, Kovid kaynaklı ciddi komplikasyon riski yüksek olmayan, fiziksel kondisyonu zirvede olan birinci sınıf bir atlet. Profesyonel bir turnuvada yarışmak amacıyla ABD'ye seyahat edebilmek için talep ettiği muafiyeti ona vermemek hem mantıksız hem de kendi yönetiminizin görüşlerine aykırı gözüyor."ABD'deki Kovid acil durum önlemlerinin süresi mayıs ayında dolacak.Aşı olmama kararını kamuoyuna açıklamış bulunan dünya bir numarası, aşı durumu nedeniyle geçen yıl ABD Açık'ta yarışamadı.

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novak djokovic, abd, aşı, aşı zorunluluğu, vize, muafiyet, sırbistan