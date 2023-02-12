https://sputniknews.com.tr/20230212/sirp-tenisci-novak-djokovic-depremin-etkilerini-gosteren-videolari-gordum-kalbim-sizinle-birlikte-1066925645.html
Sırp tenisçi Djokovic: Depremin etkilerini gösteren videoları gördüm, kalbim sizinle birlikte
Sırp tenisçi Djokovic: Depremin etkilerini gösteren videoları gördüm, kalbim sizinle birlikte
Sırp tenisçi Novak Djokovic, depremden dolayı Türkiye'de zor zamanlar geçiren insanlara en iyi dileklerini ilettiğini söyleyerek, "Yıkıcı depremin etkilerini... 12.02.2023, Sputnik Türkiye
2023-02-12T15:12+0300
2023-02-12T15:12+0300
2023-02-12T15:22+0300
6 şubat 2023 kahramanmaraş depremi
türkiye
deprem
novak djokovic
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Kahramanmaraş merkezli gerçekleşen ve 10 ilde ciddi hasarlara sebep olan 7.7 ve 7.6'lık depremler sonrası destek mesajları gelmeye devam ediyor. Sırp tenisçi Novak Djokovic, deprem felaketi ile ilgili duygularını Samsunsporlu futbolcu Yusuf Emre Gültekin aracılığıyla paylaştı. Djokovic, deprem ile ilgili yaptığı açıklamada, "Belgrad'da arkadaşım Yusuf ile beraberiz. Şu an Türkiye'de zor zamanlar geçiren insanlara en iyi dileklerimi ve saygılarımı iletmek isterim. Yıkıcı depremin etkilerini gösteren fotoğraf ve videoları gördüm. Tüm aileleri etkiledi. Kalbim sizinle birlikte. İnsanların güçlü kalmasını diliyorum. Birlikte ve beraberlik en kısa sürede atlatılmasını ümit ediyorum. İyi dileklerimle, güçlü kalın" dedi.
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türkiye, deprem, novak djokovic
türkiye, deprem, novak djokovic
Sırp tenisçi Djokovic: Depremin etkilerini gösteren videoları gördüm, kalbim sizinle birlikte
15:12 12.02.2023 (güncellendi: 15:22 12.02.2023) Abone ol
Sırp tenisçi Novak Djokovic, depremden dolayı Türkiye'de zor zamanlar geçiren insanlara en iyi dileklerini ilettiğini söyleyerek, "Yıkıcı depremin etkilerini gösteren fotoğraf ve videoları gördüm. Tüm aileleri etkiledi. Kalbim sizinle birlikte" dedi.
Kahramanmaraş merkezli gerçekleşen ve 10 ilde ciddi hasarlara sebep olan 7.7 ve 7.6'lık depremler sonrası destek mesajları gelmeye devam ediyor. Sırp tenisçi Novak Djokovic, deprem felaketi ile ilgili duygularını Samsunsporlu futbolcu Yusuf Emre Gültekin aracılığıyla paylaştı.
Djokovic, deprem ile ilgili yaptığı açıklamada, "Belgrad'da arkadaşım Yusuf ile beraberiz. Şu an Türkiye'de zor zamanlar geçiren insanlara en iyi dileklerimi ve saygılarımı iletmek isterim. Yıkıcı depremin etkilerini gösteren fotoğraf ve videoları gördüm. Tüm aileleri etkiledi. Kalbim sizinle birlikte. İnsanların güçlü kalmasını diliyorum. Birlikte ve beraberlik en kısa sürede atlatılmasını ümit ediyorum. İyi dileklerimle, güçlü kalın" dedi.