https://sputniknews.com.tr/20230126/baba-djokovic-avustralya-acikta-putinli-rus-bayragi-acan-taraftarlarla-fotograf-cektirdi-1066219052.html

Avustralya Açık'ta Rusya bayrağı yasağı: Baba Djokovic, Putinli bayrak açanlarla fotoğraf çektirdi

Avustralya Açık'ta Rusya bayrağı yasağı: Baba Djokovic, Putinli bayrak açanlarla fotoğraf çektirdi

Rusya ve Belarus'tan tenisçilerin tarafsız bayrak altında yarışabildiği Avustralya Açık'ta ilk gün Rus taraftarların bayrak açması üzerine Rusya ve Belarus... 26.01.2023, Sputnik Türkiye

2023-01-26T16:40+0300

2023-01-26T16:40+0300

2023-01-26T16:50+0300

ukrayna krizi

novak djokovic

baba

vladimir putin

rusya

sırbistan

ukrayna

avustralya açık

avustralya açık tenis turnuvası

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NATO'nun 1999 Yugoslavya harekatının kurbanı Sırbistan'ın tenis dünyasına en önemli hediyesi Novak Djokovic, geçen yıl aşı krizi yüzünden men edildiği Avustralya Açık'ta bu yıl raket sallıyor. Djokovic'in Batı'nın aşı dayatmalarına meydan okumasının ardından, babası Srdjan da Batı'nın Rusya ve Devlet Başkanı Vladimir Putin'i şeytanlaştırma kampanyasına meydan okudu.Avustralya Açık'ta oğlunun yarı finale yükselmesinin ardından, Srdjan Djokovic, Putin'in yüzünün işlendiği Rus bayrağı taşıyan ve Rusya'nın Ukrayna operasyonunun Z sembolü basılı tişört giyenlerle fotoğraf çektirirken görüntülendi. Turnuvanın açılış gününde Ukrayna'dan Kateryna Baindl ile Rusya'dan Kamilla Rakhimova arasındaki maçta saha kenarında Rusya bayrağı açılmasının ardından, Avustralya Tenis Federasyonu (Tennis Australia), Melbourne Park'ta Rusya ile Belarus bayrakları ve sembolleri gösterilmesini yasaklamıştı. Ancak dün Djokovic'in Rus tenisçi Andrey Rublev'i çeyrek finalde yenmesinin ardından Putin'e destek gösterisi yapıldı.Sırp renkleri giyen bir grup taraftar, Rod Laver Arena'nın dışında Putin'in resminin bulunduğu bir Rus bayrağı açtı. Omuzlarına Sırbistan bayrağı dolayan taraftarlar, Rusya'ya destek sloganları attı.Bunun üzerine Tennis Australia'nın yaptığı açıklamada şöyle denildi: "Çarşamba gecesi bir maçın ardından küçük bir grup, uygunsuz bayraklar ve semboller sergileyerek güvenlik görevlilerini tehdit etti ve tahliye edildi...""Oyuncularla ekiplerine, bayraklar ve sembollerle ilgili turnuva politikası ve sekteye uğramaya neden olabilecek herhangi bir durumdan kaçınmalarına dair bilgi verildi ve hatırlatma yapıldı. Turnuva güvenliği ve kolluk kuvvetleriyle yakın çalışmaya devam ediyoruz."2022'de Rusya'nın Ukrayna operasyonu gerekçesiyle Rusya ve Belarus'tan oyuncuların Britanya'daki açık tenis turnuvası Wimbledon'da yarışması yasaklanmıştı. Avustralya Açık'ta iki Belaruslu Victoria Azarenka ve Aryna Sabalenka, kadınlar yarı finallerine kaldı. Sabalenka finale çıkarken, elenen Azarenka, gazetecilerin Baba Djokovic'in de karıştığı Rus bayrağı olayıyla ilgili sorularına şu yanıtı verdi:"Bunun Novak'la ne alakası var bilmiyorum. Sizin bizden ne yapmamızı istediğinizi bilmiyorum. Bu olayların oyuncularla alakası yok, ama siz oyuncuları içine çekmeye devam ediyorsunuz. Buradaki amaç nedir? Bu soruyu kendinize sormalısınız, bana değil."Yarın Rusya'dan Karen Haçanov erkekler yarı finalinde oynayacak, ancak o da Belaruslu tenisçiler gibi tarafsız bayrak altında yarışmak zorunda.

https://sputniknews.com.tr/20220524/djokovice-gore-rus-ve-belaruslu-teniscilerin-wimbledondan-men-edilmesi-yanlis-1056626952.html

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novak djokovic, baba, vladimir putin, rusya, sırbistan, ukrayna, avustralya açık, avustralya açık tenis turnuvası