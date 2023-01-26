https://sputniknews.com.tr/20230126/baba-djokovic-avustralya-acikta-putinli-rus-bayragi-acan-taraftarlarla-fotograf-cektirdi-1066219052.html
Avustralya Açık'ta Rusya bayrağı yasağı: Baba Djokovic, Putinli bayrak açanlarla fotoğraf çektirdi
Avustralya Açık'ta Rusya bayrağı yasağı: Baba Djokovic, Putinli bayrak açanlarla fotoğraf çektirdi
Rusya ve Belarus'tan tenisçilerin tarafsız bayrak altında yarışabildiği Avustralya Açık'ta ilk gün Rus taraftarların bayrak açması üzerine Rusya ve Belarus... 26.01.2023, Sputnik Türkiye
2023-01-26T16:40+0300
2023-01-26T16:40+0300
2023-01-26T16:50+0300
ukrayna krizi
novak djokovic
baba
vladimir putin
rusya
sırbistan
ukrayna
avustralya açık
avustralya açık tenis turnuvası
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/09/17/1061563653_0:0:1200:676_1920x0_80_0_0_9ba3eb162bfcd6b0576a7b8937bed580.jpg
NATO'nun 1999 Yugoslavya harekatının kurbanı Sırbistan'ın tenis dünyasına en önemli hediyesi Novak Djokovic, geçen yıl aşı krizi yüzünden men edildiği Avustralya Açık'ta bu yıl raket sallıyor. Djokovic'in Batı'nın aşı dayatmalarına meydan okumasının ardından, babası Srdjan da Batı'nın Rusya ve Devlet Başkanı Vladimir Putin'i şeytanlaştırma kampanyasına meydan okudu.Avustralya Açık'ta oğlunun yarı finale yükselmesinin ardından, Srdjan Djokovic, Putin'in yüzünün işlendiği Rus bayrağı taşıyan ve Rusya'nın Ukrayna operasyonunun Z sembolü basılı tişört giyenlerle fotoğraf çektirirken görüntülendi. Turnuvanın açılış gününde Ukrayna'dan Kateryna Baindl ile Rusya'dan Kamilla Rakhimova arasındaki maçta saha kenarında Rusya bayrağı açılmasının ardından, Avustralya Tenis Federasyonu (Tennis Australia), Melbourne Park'ta Rusya ile Belarus bayrakları ve sembolleri gösterilmesini yasaklamıştı. Ancak dün Djokovic'in Rus tenisçi Andrey Rublev'i çeyrek finalde yenmesinin ardından Putin'e destek gösterisi yapıldı.Sırp renkleri giyen bir grup taraftar, Rod Laver Arena'nın dışında Putin'in resminin bulunduğu bir Rus bayrağı açtı. Omuzlarına Sırbistan bayrağı dolayan taraftarlar, Rusya'ya destek sloganları attı.Bunun üzerine Tennis Australia'nın yaptığı açıklamada şöyle denildi: "Çarşamba gecesi bir maçın ardından küçük bir grup, uygunsuz bayraklar ve semboller sergileyerek güvenlik görevlilerini tehdit etti ve tahliye edildi...""Oyuncularla ekiplerine, bayraklar ve sembollerle ilgili turnuva politikası ve sekteye uğramaya neden olabilecek herhangi bir durumdan kaçınmalarına dair bilgi verildi ve hatırlatma yapıldı. Turnuva güvenliği ve kolluk kuvvetleriyle yakın çalışmaya devam ediyoruz."2022'de Rusya'nın Ukrayna operasyonu gerekçesiyle Rusya ve Belarus'tan oyuncuların Britanya'daki açık tenis turnuvası Wimbledon'da yarışması yasaklanmıştı. Avustralya Açık'ta iki Belaruslu Victoria Azarenka ve Aryna Sabalenka, kadınlar yarı finallerine kaldı. Sabalenka finale çıkarken, elenen Azarenka, gazetecilerin Baba Djokovic'in de karıştığı Rus bayrağı olayıyla ilgili sorularına şu yanıtı verdi:"Bunun Novak'la ne alakası var bilmiyorum. Sizin bizden ne yapmamızı istediğinizi bilmiyorum. Bu olayların oyuncularla alakası yok, ama siz oyuncuları içine çekmeye devam ediyorsunuz. Buradaki amaç nedir? Bu soruyu kendinize sormalısınız, bana değil."Yarın Rusya'dan Karen Haçanov erkekler yarı finalinde oynayacak, ancak o da Belaruslu tenisçiler gibi tarafsız bayrak altında yarışmak zorunda.
https://sputniknews.com.tr/20220524/djokovice-gore-rus-ve-belaruslu-teniscilerin-wimbledondan-men-edilmesi-yanlis-1056626952.html
rusya
sırbistan
ukrayna
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/09/17/1061563653_133:0:1200:800_1920x0_80_0_0_824db7ac3e13aa5142cec65424c4cf50.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
novak djokovic, baba, vladimir putin, rusya, sırbistan, ukrayna, avustralya açık, avustralya açık tenis turnuvası
novak djokovic, baba, vladimir putin, rusya, sırbistan, ukrayna, avustralya açık, avustralya açık tenis turnuvası
Avustralya Açık'ta Rusya bayrağı yasağı: Baba Djokovic, Putinli bayrak açanlarla fotoğraf çektirdi
16:40 26.01.2023 (güncellendi: 16:50 26.01.2023) Abone ol
Rusya ve Belarus'tan tenisçilerin tarafsız bayrak altında yarışabildiği Avustralya Açık'ta ilk gün Rus taraftarların bayrak açması üzerine Rusya ve Belarus bayraklarının gösterilmesi de yasaklandı. Dün Djokovic'in Rublev'i yenmesinin ardından, Putin işlenmiş Rus bayraklı kutlama yapanlara Baba Djokovic'in eşlik etmesi yeni bir tartışma başlattı.
NATO'nun 1999 Yugoslavya harekatının kurbanı Sırbistan'ın tenis dünyasına en önemli hediyesi Novak Djokovic, geçen yıl aşı krizi yüzünden men edildiği Avustralya Açık'ta bu yıl raket sallıyor. Djokovic'in Batı'nın aşı dayatmalarına meydan okumasının ardından, babası Srdjan da Batı'nın Rusya ve Devlet Başkanı Vladimir Putin'i şeytanlaştırma kampanyasına meydan okudu.
Avustralya Açık'ta oğlunun yarı finale yükselmesinin ardından, Srdjan Djokovic, Putin'in yüzünün işlendiği Rus bayrağı taşıyan ve Rusya'nın Ukrayna operasyonunun Z sembolü basılı tişört giyenlerle fotoğraf çektirirken görüntülendi.
Turnuvanın açılış gününde Ukrayna'dan Kateryna Baindl ile Rusya'dan Kamilla Rakhimova arasındaki maçta saha kenarında Rusya bayrağı açılmasının ardından, Avustralya Tenis Federasyonu (Tennis Australia), Melbourne Park'ta Rusya ile Belarus bayrakları ve sembolleri gösterilmesini yasaklamıştı.
Ancak dün Djokovic'in Rus tenisçi Andrey Rublev'i çeyrek finalde yenmesinin ardından Putin'e destek gösterisi yapıldı.
Sırp renkleri giyen bir grup taraftar, Rod Laver Arena'nın dışında Putin'in resminin bulunduğu bir Rus bayrağı açtı.
Omuzlarına Sırbistan bayrağı dolayan taraftarlar, Rusya'ya destek sloganları attı.
Bunun üzerine Tennis Australia'nın yaptığı açıklamada şöyle denildi:
"Çarşamba gecesi bir maçın ardından küçük bir grup, uygunsuz bayraklar ve semboller sergileyerek güvenlik görevlilerini tehdit etti ve tahliye edildi..."
"Oyuncularla ekiplerine, bayraklar ve sembollerle ilgili turnuva politikası ve sekteye uğramaya neden olabilecek herhangi bir durumdan kaçınmalarına dair bilgi verildi ve hatırlatma yapıldı. Turnuva güvenliği ve kolluk kuvvetleriyle yakın çalışmaya devam ediyoruz."
2022'de Rusya'nın Ukrayna operasyonu gerekçesiyle Rusya ve Belarus'tan oyuncuların Britanya'daki açık tenis turnuvası Wimbledon'da yarışması yasaklanmıştı.
Avustralya Açık'ta iki Belaruslu Victoria Azarenka ve Aryna Sabalenka, kadınlar yarı finallerine kaldı. Sabalenka finale çıkarken, elenen Azarenka, gazetecilerin Baba Djokovic'in de karıştığı Rus bayrağı olayıyla ilgili sorularına şu yanıtı verdi:
"Bunun Novak'la ne alakası var bilmiyorum. Sizin bizden ne yapmamızı istediğinizi bilmiyorum. Bu olayların oyuncularla alakası yok, ama siz oyuncuları içine çekmeye devam ediyorsunuz. Buradaki amaç nedir? Bu soruyu kendinize sormalısınız, bana değil."
Yarın Rusya'dan Karen Haçanov erkekler yarı finalinde oynayacak, ancak o da Belaruslu tenisçiler gibi tarafsız bayrak altında yarışmak zorunda.