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Avrupa'da enerji krizi
Rusya'nın Ukrayna'daki özel operasyonu karşısında ABD'ye katılarak bir dizi ekonomik yaptırım kararı alan Avrupa'yı zorlu bir kış bekliyor. Hızla yükselen enerji fiyatları, ekonomik kriz ve toplumsal huzursuzluk gibi başlıklar, Rusya'ya yönelik bu 'cezalandırma' hamlesinin geri teptiğini gösteriyor.
https://sputniknews.com.tr/20230305/turkiyede-kurulacak-dogalgaz-nakil-merkezi-rusya-ile-ab-arasindaki-gaz-siyasetine-son-verebilir-1067831695.html
Türkiye'de kurulacak doğalgaz nakil merkezi, Rusya ile AB arasındaki 'gaz siyasetine' son verebilir
Türkiye'de kurulacak doğalgaz nakil merkezi, Rusya ile AB arasındaki 'gaz siyasetine' son verebilir
Rus enerji uzmanı Sergey Kolobanov, Türkiye'de kurulacak doğalgaz transfer merkezinin Rusya ile AB arasındaki gaz ilişkilerini siyasetten arındırabileceğini... 05.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-05T13:38+0300
2023-03-05T14:03+0300
avrupa'da enerji krizi
rus
doğalgaz
doğalgaz boru hattı
kuzey akım
sabotaj
ab
avrupa
rusya
türkiye
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Sputnik'e demeç veren Yakıt ve Gaz Kompleksi Sektörlerinin Ekonomi Merkezi Direktör Yardımcısı Sergey Kolobanov, Rusya'nın Türkiye'de kurulacak merkeze farklı açılardan ilgi göstermiş olabileceğine dikkat çekti.'Gazın gerçek tedarikçisini gizleme imkanı sunacak'Kolobanov, "Birincisi bu, AB ülkeleriyle gaz ilişkilerini siyasetin dışına çıkarma yöntemidir. Avrupalı tüketicilerin veya şirketlerin Türkiye'deki doğalgaz borsası üzerinden gaz satın alması, gazın gerçek tedarikçisini gizleme imkanı sunacak. İkincisi, merkezin kurulması, diğer tedarikçilerle takas işlemlerinin geliştirilmesine izin verecek" dedi.'Tedarik taleple doğru orantılı olur'Diğer taraftan Avrupa ülkelerinin Rus gaz alma konusundaki siyasi isteksizliği nedeniyle Rusya'nın Türkiye üzerinden gaz tedarikini genişletme perspektifinin kısıtlı olduğuna dikkat çeken Kolobanov, Rusya'nın tedarik hacmi ile diğer ülkelerin bu merkezden gaz alım taleplerinin artmasının doğru orantılı olacağı yorumunda bulundu.Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, düzenlenen sabotajlar sonucu patlatılarak işlevsiz hale getirilen Kuzey Akım boru hatları üstünden Avrupa’ya iletilemeyen gazın yeni bir gaz transfer sistemiyle Türkiye’ye sevk edilmesi ve burada oluşturulacak bir merkez üstünden Avrupa ülkelerine gönderilmesini teklif etmişti.Rus gazının fiyatlandırması için de kullanılabilecekSözkonusu merkezin sadece transfer için değil Rus gazının fiyatlandırması için de kullanılabileceğini söyleyen Putin’in bu teklifi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından desteklenmişti. İki lider, ülkelerinin kurumlarını söz konusu teklif konusunda görüşmeler yapmakla görevlendirmişti.
https://sputniknews.com.tr/20230224/rus-dogalgazi-icin-turkiyede-aktarim-merkezi-kurulmasina-iliskin-gorusmeler-yeniden-baslayacak---1067466528.html
https://sputniknews.com.tr/20221012/putin-kuzey-akim-boru-hatlarindaki-patlamalar-uluslararasi-teror-eylemleriydi-1062227953.html
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rus, doğalgaz, doğalgaz boru hattı, kuzey akım, sabotaj, ab, avrupa, rusya, türkiye
rus, doğalgaz, doğalgaz boru hattı, kuzey akım, sabotaj, ab, avrupa, rusya, türkiye

Türkiye'de kurulacak doğalgaz nakil merkezi, Rusya ile AB arasındaki 'gaz siyasetine' son verebilir

13:38 05.03.2023 (güncellendi: 14:03 05.03.2023)
© Sputnik / Pavel Palamarchuk / Multimedya arşivine gidinGaz boru hattı
Gaz boru hattı - Sputnik Türkiye, 1920, 05.03.2023
© Sputnik / Pavel Palamarchuk
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Rus enerji uzmanı Sergey Kolobanov, Türkiye'de kurulacak doğalgaz transfer merkezinin Rusya ile AB arasındaki gaz ilişkilerini siyasetten arındırabileceğini, zira Türkiye'den gaz alan ülkelerin tedarikçi ülkeyi bilmeyeceğini belirtti.
Sputnik'e demeç veren Yakıt ve Gaz Kompleksi Sektörlerinin Ekonomi Merkezi Direktör Yardımcısı Sergey Kolobanov, Rusya'nın Türkiye'de kurulacak merkeze farklı açılardan ilgi göstermiş olabileceğine dikkat çekti.

'Gazın gerçek tedarikçisini gizleme imkanı sunacak'

Kolobanov, "Birincisi bu, AB ülkeleriyle gaz ilişkilerini siyasetin dışına çıkarma yöntemidir. Avrupalı tüketicilerin veya şirketlerin Türkiye'deki doğalgaz borsası üzerinden gaz satın alması, gazın gerçek tedarikçisini gizleme imkanı sunacak. İkincisi, merkezin kurulması, diğer tedarikçilerle takas işlemlerinin geliştirilmesine izin verecek" dedi.
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'Tedarik taleple doğru orantılı olur'

Diğer taraftan Avrupa ülkelerinin Rus gaz alma konusundaki siyasi isteksizliği nedeniyle Rusya'nın Türkiye üzerinden gaz tedarikini genişletme perspektifinin kısıtlı olduğuna dikkat çeken Kolobanov, Rusya'nın tedarik hacmi ile diğer ülkelerin bu merkezden gaz alım taleplerinin artmasının doğru orantılı olacağı yorumunda bulundu.
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12 Ekim 2022, 13:55
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, düzenlenen sabotajlar sonucu patlatılarak işlevsiz hale getirilen Kuzey Akım boru hatları üstünden Avrupa’ya iletilemeyen gazın yeni bir gaz transfer sistemiyle Türkiye’ye sevk edilmesi ve burada oluşturulacak bir merkez üstünden Avrupa ülkelerine gönderilmesini teklif etmişti.

Rus gazının fiyatlandırması için de kullanılabilecek

Sözkonusu merkezin sadece transfer için değil Rus gazının fiyatlandırması için de kullanılabileceğini söyleyen Putin’in bu teklifi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından desteklenmişti. İki lider, ülkelerinin kurumlarını söz konusu teklif konusunda görüşmeler yapmakla görevlendirmişti.
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