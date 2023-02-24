https://sputniknews.com.tr/20230224/rus-dogalgazi-icin-turkiyede-aktarim-merkezi-kurulmasina-iliskin-gorusmeler-yeniden-baslayacak---1067466528.html
Rus doğalgazı için Türkiye’de aktarım merkezi kurulmasına ilişkin görüşmeler yeniden başlayacak
Rus doğalgazı için Türkiye’de aktarım merkezi kurulmasına ilişkin görüşmeler yeniden başlayacak
Rus gazı için Türkiye’de oluşturulması planlanan aktarım merkezine ilişkin görüşmelere yakında yeniden geri dönüleceği belirtildi. 24.02.2023, Sputnik Türkiye
2023-02-24T16:21+0300
2023-02-24T16:21+0300
2023-02-24T16:21+0300
ekonomi
rusya
doğalgaz
türkiye
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Rus gazının Avrupa ülkelerine ulaştırılması için Türkiye’de oluşturulması kararlaştırılan aktarım merkeziyle ilgili gerçekleştirilen görüşmelere yakın olduğu belirtilen bir kaynak, RİA Novosti haber ajansına demecinde, Türkiye’de meydana gelen ‘depremler nedeniyle bir süredir ikinci plana itilen gaz aktarım merkezi görüşmelerinin yakın gelecekte yeniden başlayacağını’ kaydetti. Kaynak, “Gaz merkezi projesi Ankara için öncelikli. Bu en üst düzeyde pek çok kez ifade edildi” diye ekledi. Rus gazını Almanya üstünden Avrupa’ya ulaştıran Kuzey Akım boru hatlarının düzenlenen sabotajın ardından işlevsiz hâle gelmesi üstüne Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Türkiye’nin Rus gazının dağıtımı için çok daha güvenli bir yer olduğunu belirtip burada bir gaz aktarım ve fiyatlandırma merkezi oluşturulmasını teklif etmişti. Türkiye tarafının söz konusu teklife olumlu bakması üstüne gaz merkezi için görüşmeler başlatıldı.
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rusya, doğalgaz, türkiye
Rus doğalgazı için Türkiye’de aktarım merkezi kurulmasına ilişkin görüşmeler yeniden başlayacak
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Rus gazı için Türkiye’de oluşturulması planlanan aktarım merkezine ilişkin görüşmelere yakında yeniden geri dönüleceği belirtildi.
Rus gazının Avrupa ülkelerine ulaştırılması için Türkiye’de oluşturulması kararlaştırılan aktarım merkeziyle ilgili gerçekleştirilen görüşmelere yakın olduğu belirtilen bir kaynak, RİA Novosti haber ajansına demecinde, Türkiye’de meydana gelen ‘depremler nedeniyle bir süredir ikinci plana itilen gaz aktarım merkezi görüşmelerinin yakın gelecekte yeniden başlayacağını’ kaydetti.
Kaynak, “Gaz merkezi projesi Ankara için öncelikli. Bu en üst düzeyde pek çok kez ifade edildi” diye ekledi.
Rus gazını Almanya üstünden Avrupa’ya ulaştıran Kuzey Akım boru hatlarının düzenlenen sabotajın ardından işlevsiz hâle gelmesi üstüne Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Türkiye’nin Rus gazının dağıtımı için çok daha güvenli bir yer olduğunu belirtip burada bir gaz aktarım ve fiyatlandırma merkezi oluşturulmasını teklif etmişti.
Türkiye tarafının söz konusu teklife olumlu bakması üstüne gaz merkezi için görüşmeler başlatıldı.