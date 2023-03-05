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https://sputniknews.com.tr/20230305/etnik-temizlik-cagrisi-yapan-israilli-bakan-smotrich-kelimeleri-yanlis-sectim-1067821724.html
'Etnik temizlik' çağrısı yapan İsrailli Bakan Smotrich: Kelimeleri yanlış seçtim
'Etnik temizlik' çağrısı yapan İsrailli Bakan Smotrich: Kelimeleri yanlış seçtim
İsrail'in aşırı sağcı Maliye Bakanı Bezalel Smotrich, Filistin beldesi "Huvvara'nın yeryüzünden silinmesi gerektiği" yönündeki açıklamalarının "dil sürçmesi"... 05.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-05T05:14+0300
2023-03-05T05:14+0300
dünya
israil
israil-filistin
filistin
ortadoğu
bezalel smotrich
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İsrail basınında yer alan haberlere göre, Smotrich, pek çok ülkenin tepkisini çeken, Filistinlilere yönelik "etnik temizlik" yapılması gerektiğine ilişkin açıklamalarından geri adım attı."Huvvara'nın yeryüzünden silinmesi gerektiği" yönündeki açıklamasının dil sürçmesi olduğunu ifade eden Smotrich, "Kelimeleri yanlış seçtim. Duygu yoğunluğu sırasında yapılmış açıklamalardı" değerlendirmesinde bulundu.Yahudi yerleşimcilerin Filistinlilere ve evlerine yönelik saldırılarını ise "terör" olarak nitelendirmeyi kabul etmeyen Smotrich, "Bu, tehlikeli ulusal bir suç ancak terör değil" ifadesini kullandı.İsrail güçlerinin 22 Şubat'ta işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyindeki Nablus'a birkaç noktadan düzenlediği baskın, bölgede gerilimi yeniden tırmandırmıştı. İsrail ordusunun baskınında 11 Filistinli hayatını kaybetmiş, yüzlerce kişi yaralanmıştı.Batı Şeria'nın kuzeyindeki Huvvara beldesinde ise 26 Şubat'ta iki Yahudi yerleşimci silahlı saldırıda öldürülmüştü.Aynı günün akşamında yüzlerce Yahudi yerleşimci, İsrail ordusunun gözetiminde Huvvara beldesine gelerek Filistinlilere karşı "toplu intikam" saldırıları düzenlemişti.Yerleşimciler, beldede gece boyu onlarca evi ve arabayı kundaklamış, Filistinlilere saldırmış, evlerini taşlamıştı. Yahudi yerleşimcilerin saldırısı sonucu bir Filistinli hayatını kaybetmiş, olaylarda birçok kişi yaralanmıştı.'Huvvara beldesinin yeryüzünden silinmesi gerektiğini düşünüyorum' demiştiDini Siyonizm Partisi lideri Smotrich, bir panelde yaptığı konuşmada, Yahudi yerleşimcilerin 26 Şubat’ta Nablus’un güneyindeki Huvvara beldesinde Filistinlilere karşı giriştiği toplu saldırılara ilişkin "Huvvara beldesinin yeryüzünden silinmesi gerektiğini düşünüyorum. Bence İsrail Devleti bunu yapmalı. Bu, Tanrı esirgesin, vatandaşın eliyle yapılmamalı" ifadesini kullanmıştı.Smotrich'in bu açıklaması pek çok ülkenin tepkisini çekmişti. İsrail basınında 4 Mart'ta yer alan haberlerde de, Amerikalı yetkililerin, gelecek günlerde Washington'u ziyaret etmesi beklenen Smotrich ile görüşmek istemediği öne sürülmüştü.
https://sputniknews.com.tr/20230302/netanyahu-infial-yaratti-protestoculari-filistin-kasabasini-yakip-yikan-yerlesimcilerle-kiyasladi-1067720050.html
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israil, israil-filistin, filistin, ortadoğu, bezalel smotrich
israil, israil-filistin, filistin, ortadoğu, bezalel smotrich

'Etnik temizlik' çağrısı yapan İsrailli Bakan Smotrich: Kelimeleri yanlış seçtim

05:14 05.03.2023
© GIL COHEN-MAGENBezalel Smotrich
Bezalel Smotrich - Sputnik Türkiye, 1920, 05.03.2023
© GIL COHEN-MAGEN
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İsrail'in aşırı sağcı Maliye Bakanı Bezalel Smotrich, Filistin beldesi "Huvvara'nın yeryüzünden silinmesi gerektiği" yönündeki açıklamalarının "dil sürçmesi" olduğunu belirtti.
İsrail basınında yer alan haberlere göre, Smotrich, pek çok ülkenin tepkisini çeken, Filistinlilere yönelik "etnik temizlik" yapılması gerektiğine ilişkin açıklamalarından geri adım attı.
"Huvvara'nın yeryüzünden silinmesi gerektiği" yönündeki açıklamasının dil sürçmesi olduğunu ifade eden Smotrich, "Kelimeleri yanlış seçtim. Duygu yoğunluğu sırasında yapılmış açıklamalardı" değerlendirmesinde bulundu.
Yahudi yerleşimcilerin Filistinlilere ve evlerine yönelik saldırılarını ise "terör" olarak nitelendirmeyi kabul etmeyen Smotrich, "Bu, tehlikeli ulusal bir suç ancak terör değil" ifadesini kullandı.
İsrail güçlerinin 22 Şubat'ta işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyindeki Nablus'a birkaç noktadan düzenlediği baskın, bölgede gerilimi yeniden tırmandırmıştı. İsrail ordusunun baskınında 11 Filistinli hayatını kaybetmiş, yüzlerce kişi yaralanmıştı.
Batı Şeria'nın kuzeyindeki Huvvara beldesinde ise 26 Şubat'ta iki Yahudi yerleşimci silahlı saldırıda öldürülmüştü.
Aynı günün akşamında yüzlerce Yahudi yerleşimci, İsrail ordusunun gözetiminde Huvvara beldesine gelerek Filistinlilere karşı "toplu intikam" saldırıları düzenlemişti.
Yerleşimciler, beldede gece boyu onlarca evi ve arabayı kundaklamış, Filistinlilere saldırmış, evlerini taşlamıştı. Yahudi yerleşimcilerin saldırısı sonucu bir Filistinli hayatını kaybetmiş, olaylarda birçok kişi yaralanmıştı.

'Huvvara beldesinin yeryüzünden silinmesi gerektiğini düşünüyorum' demişti

Dini Siyonizm Partisi lideri Smotrich, bir panelde yaptığı konuşmada, Yahudi yerleşimcilerin 26 Şubat’ta Nablus’un güneyindeki Huvvara beldesinde Filistinlilere karşı giriştiği toplu saldırılara ilişkin "Huvvara beldesinin yeryüzünden silinmesi gerektiğini düşünüyorum. Bence İsrail Devleti bunu yapmalı. Bu, Tanrı esirgesin, vatandaşın eliyle yapılmamalı" ifadesini kullanmıştı.
Smotrich'in bu açıklaması pek çok ülkenin tepkisini çekmişti. İsrail basınında 4 Mart'ta yer alan haberlerde de, Amerikalı yetkililerin, gelecek günlerde Washington'u ziyaret etmesi beklenen Smotrich ile görüşmek istemediği öne sürülmüştü.
Protesters scuffle with members of Israeli security forces during a demonstration against the government's controversial justice reform bill in Tel Aviv on March 1, 2023. (Photo by JACK GUEZ / AFP) - Sputnik Türkiye, 1920, 02.03.2023
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Netanyahu infial yarattı: Protestocuları Filistin kasabasını yakıp yıkan yerleşimcilerle kıyasladı
2 Mart, 16:48
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