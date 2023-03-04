CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Nazlıaka: Afet bölgelerinde birer kadın danışma merkezi kuracağız

"Afet bölgelerinde birer kadın danışma merkezi kurmaya karar verdik. Kadın kollarımızdan bir arkadaşımız orada bulunacak. Gelen kadın arkadaşlarımız istediği gibi sorunlarını paylaşacak, biz de onları uzman kadrolarla buluşturacağız. Bir kadın hastalığı varsa konusunda uzman doktorla buluşturacağız. Psikolojik danışmanlık ve rehberlik ihtiyacı varsa bir psikolog ile buluşturacağız. Hukuki bir destek almak istiyorsa da bir avukatla buluşturacağız. Asla ve asla vatandaşımızı bu süreçte yalnız bırakmayacağız. Yalnız olmadıklarını hissetmelerini sağlayacağız."