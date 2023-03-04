https://sputniknews.com.tr/20230304/chp-kadin-kollari-genel-baskani-nazliaka-afet-bolgelerinde-birer-kadin-danisma-merkezi-kuracagiz-1067795520.html
CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Nazlıaka: Afet bölgelerinde birer kadın danışma merkezi kuracağız
CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Nazlıaka: Afet bölgelerinde birer kadın danışma merkezi kuracağız
CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Nazlıaka, "Afet bölgelerinde birer kadın danışma merkezi kurmaya karar verdik. Kadın kollarımızdan bir arkadaşımız orada... 04.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-04T09:11+0300
2023-03-04T09:11+0300
2023-03-04T09:11+0300
6 şubat 2023 kahramanmaraş depremi
bayram yılmazkaya
aylin nazlıaka
afet
doğal afet
afet bölgesi
kahramanmaraş
gaziantep
hatay
malatya
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Gaziantep'te partisinin gündem değerlendirme toplantısına katılan CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Aylin Nazlıaka, daha sonra CHP İl Başkanlığı'nda basın toplantısı düzenledi.6 Şubat'taki Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından bölgede CHP'nin birçok yardım faaliyeti yürüttüğünü söyleyen Nazlıaka, depremin hemen sonrasında CHP Genel Merkezi'nde koordinasyon merkezi kurulduğunu belirtti.Afet bölgeleriyle ilgili çalışmalarının sürdüğünü aktaran Nazlıaka, şöyle konuştu:Toplantıya CHP Gaziantep Milletvekili Bayram Yılmazkaya, CHP İl Başkanı Mehmet Neşet Uçar ile partililer katıldı.
https://sputniknews.com.tr/20230304/malatyada-garden-rezidansin-cokme-ani-kamerada-1067793831.html
kahramanmaraş
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bayram yılmazkaya, aylin nazlıaka, afet, doğal afet, afet bölgesi, kahramanmaraş, gaziantep, hatay, malatya, adıyaman, adana, şanlıurfa, diyarbakır
bayram yılmazkaya, aylin nazlıaka, afet, doğal afet, afet bölgesi, kahramanmaraş, gaziantep, hatay, malatya, adıyaman, adana, şanlıurfa, diyarbakır
CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Nazlıaka: Afet bölgelerinde birer kadın danışma merkezi kuracağız
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CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Nazlıaka, "Afet bölgelerinde birer kadın danışma merkezi kurmaya karar verdik. Kadın kollarımızdan bir arkadaşımız orada bulunacak." dedi.
Gaziantep'te partisinin gündem değerlendirme toplantısına katılan CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Aylin Nazlıaka, daha sonra CHP İl Başkanlığı'nda basın toplantısı düzenledi.
6 Şubat'taki Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından bölgede CHP'nin birçok yardım faaliyeti yürüttüğünü söyleyen Nazlıaka, depremin hemen sonrasında CHP Genel Merkezi'nde koordinasyon merkezi kurulduğunu belirtti.
Afet bölgeleriyle ilgili çalışmalarının sürdüğünü aktaran Nazlıaka, şöyle konuştu:
"Afet bölgelerinde birer kadın danışma merkezi kurmaya karar verdik. Kadın kollarımızdan bir arkadaşımız orada bulunacak. Gelen kadın arkadaşlarımız istediği gibi sorunlarını paylaşacak, biz de onları uzman kadrolarla buluşturacağız. Bir kadın hastalığı varsa konusunda uzman doktorla buluşturacağız. Psikolojik danışmanlık ve rehberlik ihtiyacı varsa bir psikolog ile buluşturacağız. Hukuki bir destek almak istiyorsa da bir avukatla buluşturacağız. Asla ve asla vatandaşımızı bu süreçte yalnız bırakmayacağız. Yalnız olmadıklarını hissetmelerini sağlayacağız."
Toplantıya CHP Gaziantep Milletvekili Bayram Yılmazkaya, CHP İl Başkanı Mehmet Neşet Uçar ile partililer katıldı.