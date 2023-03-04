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6 Şubat 2023 Kahramanmaraş Depremi
6 Şubat’ta biri 7.7 diğeri 7.6 büyüklüğünde Kahramanmaraş merkezli iki deprem, Türkiye’nin on şehrini vurdu. Deprem çok büyük can kaybı ve yıkıma yol açarken, Türkiye'de milli yas ilan edildi.
https://sputniknews.com.tr/20230304/malatyada-garden-rezidansin-cokme-ani-kamerada-1067793831.html
Malatya'da Garden Rezidans'ın çökme anı kamerada
Malatya'da Garden Rezidans'ın çökme anı kamerada
Malatya'da deprem felaketinde çok sayıda kişinin hayatını kaybettiği The Garden Rezidans'ın çökme anına ait güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. 04.03.2023, Sputnik Türkiye
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6 şubat 2023 kahramanmaraş depremi
malatya
deprem
çökme
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Malatya’da rezidansın depremde çökme anı güvenlik kamerasına yansıdı.6 Şubat günü saat 04.17’de yaşanan 7,7 büyüklüğündeki depremde Malatya’da birçok kişinin öldüğü The Garden Rezidans'ın çökme anına ait görüntüleri ortaya çıktı. Yeni Malatyaspor kalecisi Ahmet Eyüp Türkarslan’ın da hayatını kaybettiği rezidansın ilk depremde yerle bir olduğu anlar, karşı tarafta bulunan bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Deprem sırasında ağır hasar alan ve 04.20 sıralarında çöktüğü görülen binada Türkaslan ile birçok kişinin cansız bedenine günler sonra ulaşılırken, rezidans enkazından birçok kişi de canlı olarak çıkarılmıştı.
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malatya, deprem, çökme
malatya, deprem, çökme

Malatya'da Garden Rezidans'ın çökme anı kamerada

03:50 04.03.2023 (güncellendi: 03:51 04.03.2023)
© İHAMalatya'da Garden Rezidans'ın çökme anı kamerada
Malatya'da Garden Rezidans'ın çökme anı kamerada - Sputnik Türkiye, 1920, 04.03.2023
© İHA
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Malatya'da deprem felaketinde çok sayıda kişinin hayatını kaybettiği The Garden Rezidans'ın çökme anına ait güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.
Malatya’da rezidansın depremde çökme anı güvenlik kamerasına yansıdı.
6 Şubat günü saat 04.17’de yaşanan 7,7 büyüklüğündeki depremde Malatya’da birçok kişinin öldüğü The Garden Rezidans'ın çökme anına ait görüntüleri ortaya çıktı.
Yeni Malatyaspor kalecisi Ahmet Eyüp Türkarslan’ın da hayatını kaybettiği rezidansın ilk depremde yerle bir olduğu anlar, karşı tarafta bulunan bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.
Deprem sırasında ağır hasar alan ve 04.20 sıralarında çöktüğü görülen binada Türkaslan ile birçok kişinin cansız bedenine günler sonra ulaşılırken, rezidans enkazından birçok kişi de canlı olarak çıkarılmıştı.
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