https://sputniknews.com.tr/20230304/malatyada-garden-rezidansin-cokme-ani-kamerada-1067793831.html
Malatya'da Garden Rezidans'ın çökme anı kamerada
Malatya'da Garden Rezidans'ın çökme anı kamerada
Malatya'da deprem felaketinde çok sayıda kişinin hayatını kaybettiği The Garden Rezidans'ın çökme anına ait güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. 04.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-04T03:50+0300
2023-03-04T03:50+0300
2023-03-04T03:51+0300
6 şubat 2023 kahramanmaraş depremi
malatya
deprem
çökme
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Malatya’da rezidansın depremde çökme anı güvenlik kamerasına yansıdı.6 Şubat günü saat 04.17’de yaşanan 7,7 büyüklüğündeki depremde Malatya’da birçok kişinin öldüğü The Garden Rezidans'ın çökme anına ait görüntüleri ortaya çıktı. Yeni Malatyaspor kalecisi Ahmet Eyüp Türkarslan’ın da hayatını kaybettiği rezidansın ilk depremde yerle bir olduğu anlar, karşı tarafta bulunan bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Deprem sırasında ağır hasar alan ve 04.20 sıralarında çöktüğü görülen binada Türkaslan ile birçok kişinin cansız bedenine günler sonra ulaşılırken, rezidans enkazından birçok kişi de canlı olarak çıkarılmıştı.
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malatya, deprem, çökme
Malatya'da Garden Rezidans'ın çökme anı kamerada
03:50 04.03.2023 (güncellendi: 03:51 04.03.2023) Abone ol
Malatya'da deprem felaketinde çok sayıda kişinin hayatını kaybettiği The Garden Rezidans'ın çökme anına ait güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.
Malatya’da rezidansın depremde çökme anı güvenlik kamerasına yansıdı.
6 Şubat günü saat 04.17’de yaşanan 7,7 büyüklüğündeki depremde Malatya’da birçok kişinin öldüğü The Garden Rezidans'ın çökme anına ait görüntüleri ortaya çıktı.
Yeni Malatyaspor kalecisi Ahmet Eyüp Türkarslan’ın da hayatını kaybettiği rezidansın ilk depremde yerle bir olduğu anlar, karşı tarafta bulunan bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.
Deprem sırasında ağır hasar alan ve 04.20 sıralarında çöktüğü görülen binada Türkaslan ile birçok kişinin cansız bedenine günler sonra ulaşılırken, rezidans enkazından birçok kişi de canlı olarak çıkarılmıştı.