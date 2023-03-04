https://sputniknews.com.tr/20230304/ab-rus-bankalari-icin-swift-yerine-yeni-bir-islem-onerdi-1067800094.html
AB, Rus bankaları için SWIFT yerine yeni bir işlem önerdi
AB, Rus bankaları için SWIFT yerine yeni bir işlem önerdi
Avrupa Birliği’nin (AB), Rus bankası Rosselhozbank'ın SWIFT yerine faks ve e-posta kullanmasına izin verdiği bildirildi. 04.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-04T12:34+0300
2023-03-04T12:34+0300
2023-03-04T12:34+0300
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banka
ekonomi
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Rus RBK gazetesinin haberine göre, Avrupa bankaları, SWIFT ile bağlantısı kesilmiş ancak yaptırım kapsamına alınmayan Rus bankaları ile işlemlerde faks veya e-posta kullanabilecek.Rus Rosselhozbank'ın AB yaptırımları altında olmayan finansal kuruluşlardan biri olduğu bilgisine yer verilen haberde, “Avrupa bankalarına mektup, faks ve e-posta gibi başka araçlar yoluyla, SWIFT ile bağlantısı kesilmiş Rus bankalarıyla ticari işlemlere izin veriliyor” denildi.Daha önce Rusya’ya yönelik AB yaptırımları kapsamında Rus bankaları Sberbank, VTB, Otkritie, Novikombank, Promsvyazbank, Rossiya, Sovkombank'ın SWIFT ile bağlantıları kesilmişti. Yeni AB yaptırım paketi Alfa-Bank, Tinkoff Bank, Rosbank, VBRR ve Dalnıybostok Bank'a da kısıtlamalar getirilmesini öngörüyor.
https://sputniknews.com.tr/20230304/ap-uyesi-wallace-avrupa-tamamen-washingtona-bagimli-hale-geldi-1067798301.html
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abd, ab, avrupa birliği, yaptırım, rusya, ukrayna, ukrayna krizi, banka, ekonomi, dünya
abd, ab, avrupa birliği, yaptırım, rusya, ukrayna, ukrayna krizi, banka, ekonomi, dünya
AB, Rus bankaları için SWIFT yerine yeni bir işlem önerdi
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Avrupa Birliği’nin (AB), Rus bankası Rosselhozbank'ın SWIFT yerine faks ve e-posta kullanmasına izin verdiği bildirildi.
Rus RBK gazetesinin haberine göre, Avrupa bankaları, SWIFT ile bağlantısı kesilmiş ancak yaptırım kapsamına alınmayan Rus bankaları ile işlemlerde faks veya e-posta kullanabilecek.
Rus Rosselhozbank'ın AB yaptırımları altında olmayan finansal kuruluşlardan biri olduğu bilgisine yer verilen haberde, “Avrupa bankalarına mektup, faks ve e-posta gibi başka araçlar yoluyla, SWIFT ile bağlantısı kesilmiş Rus bankalarıyla ticari işlemlere izin veriliyor” denildi.
Daha önce Rusya’ya yönelik AB yaptırımları kapsamında Rus bankaları Sberbank, VTB, Otkritie, Novikombank, Promsvyazbank, Rossiya, Sovkombank'ın SWIFT ile bağlantıları kesilmişti. Yeni AB yaptırım paketi Alfa-Bank, Tinkoff Bank, Rosbank, VBRR ve Dalnıybostok Bank'a da kısıtlamalar getirilmesini öngörüyor.