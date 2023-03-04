https://sputniknews.com.tr/20230304/ap-uyesi-wallace-avrupa-tamamen-washingtona-bagimli-hale-geldi-1067798301.html

AP üyesi Wallace: Avrupa tamamen Washington'a bağımlı hale geldi

AP üyesi Wallace: Avrupa tamamen Washington'a bağımlı hale geldi

Avrupa Parlamentosu üyesi Wallace, Kuzey Akım doğalgaz boru hatlarına yönelik sabotaj eylemiyle ilgili soruşturmadan şu ana kadar bir sonuç çıkmamasının... 04.03.2023, Sputnik Türkiye

2023-03-04T11:44+0300

2023-03-04T11:44+0300

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avrupa

sabotaj

pulitzer ödülleri

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Avrupa Parlamentosu üyesi Mick Wallace, Kuzey Akım doğalgaz boru hatlarına yönelik sabotaj ile ilgili açıklama yaparak, "Bu, Avrupa'nın en önemli altyapısına yönelik planlı bir terör eylemiydi ve AB hala bunu kimin yaptığını bilmek istemiyor” dedi.Olayın soruşturulmasının Avrupa gündeminin en önemli maddesi olması gerektiğini ancak şu ana kadar bir sonuç çıkmadığına dikkat çeken parlamenter, “Hersh, bombalamadan ABD'nin sorumlu olduğunu söyledi. Washington'a bunun gerçekten Beyaz Saray tarafından planlanıp planlanmadığını soramayacak kadar bu imparatorluğa bağımlı hale mi geldik? Tanrı aşkına Avrupa'ya ne oldu?” ifadelerini kullandı.Pulitzer ödüllü ABD’li gazeteci Seymour Hersh, Rus gazını Baltık Denizi'nin altından Almanya'ya taşıyan Kuzey Akım boru hatlarına İsveç ve Danimarka'nın münhasır ekonomik bölgeleri içinde düzenlenen sabotajı ABD ve Norveç'in gerçekleştirdiğine dair 8 Şubat'ta bir yazı yayımlamıştı. Washington, bu suçlamayı reddetmişti.

https://sputniknews.com.tr/20230224/abdli-gazeteci-hersh-biden-kuzey-akimi-patlatan-ekibin-gizli-planlarini-ifsa-etti-1067467936.html

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