https://sputniknews.com.tr/20230304/ap-uyesi-wallace-avrupa-tamamen-washingtona-bagimli-hale-geldi-1067798301.html
AP üyesi Wallace: Avrupa tamamen Washington'a bağımlı hale geldi
AP üyesi Wallace: Avrupa tamamen Washington'a bağımlı hale geldi
Avrupa Parlamentosu üyesi Wallace, Kuzey Akım doğalgaz boru hatlarına yönelik sabotaj eylemiyle ilgili soruşturmadan şu ana kadar bir sonuç çıkmamasının... 04.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-04T11:44+0300
2023-03-04T11:44+0300
2023-03-04T11:44+0300
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Avrupa Parlamentosu üyesi Mick Wallace, Kuzey Akım doğalgaz boru hatlarına yönelik sabotaj ile ilgili açıklama yaparak, "Bu, Avrupa'nın en önemli altyapısına yönelik planlı bir terör eylemiydi ve AB hala bunu kimin yaptığını bilmek istemiyor” dedi.Olayın soruşturulmasının Avrupa gündeminin en önemli maddesi olması gerektiğini ancak şu ana kadar bir sonuç çıkmadığına dikkat çeken parlamenter, “Hersh, bombalamadan ABD'nin sorumlu olduğunu söyledi. Washington'a bunun gerçekten Beyaz Saray tarafından planlanıp planlanmadığını soramayacak kadar bu imparatorluğa bağımlı hale mi geldik? Tanrı aşkına Avrupa'ya ne oldu?” ifadelerini kullandı.Pulitzer ödüllü ABD’li gazeteci Seymour Hersh, Rus gazını Baltık Denizi'nin altından Almanya'ya taşıyan Kuzey Akım boru hatlarına İsveç ve Danimarka'nın münhasır ekonomik bölgeleri içinde düzenlenen sabotajı ABD ve Norveç'in gerçekleştirdiğine dair 8 Şubat'ta bir yazı yayımlamıştı. Washington, bu suçlamayı reddetmişti.
https://sputniknews.com.tr/20230224/abdli-gazeteci-hersh-biden-kuzey-akimi-patlatan-ekibin-gizli-planlarini-ifsa-etti-1067467936.html
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ap, avrupa parlamentosu (ap), kuzey akım, kuzey akım-1, kuzey akım-2, almanya, avrupa, sabotaj, pulitzer ödülleri, ukrayna, ukrayna krizi, abd, norveç, saldırı
ap, avrupa parlamentosu (ap), kuzey akım, kuzey akım-1, kuzey akım-2, almanya, avrupa, sabotaj, pulitzer ödülleri, ukrayna, ukrayna krizi, abd, norveç, saldırı
AP üyesi Wallace: Avrupa tamamen Washington'a bağımlı hale geldi
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Avrupa Parlamentosu üyesi Wallace, Kuzey Akım doğalgaz boru hatlarına yönelik sabotaj eylemiyle ilgili soruşturmadan şu ana kadar bir sonuç çıkmamasının Avrupa’nın tamamen Washington'a tabi hale geldiğini gösterdiğini söyledi.
Avrupa Parlamentosu üyesi Mick Wallace, Kuzey Akım doğalgaz boru hatlarına yönelik sabotaj ile ilgili açıklama yaparak, "Bu, Avrupa'nın en önemli altyapısına yönelik planlı bir terör eylemiydi ve AB hala bunu kimin yaptığını bilmek istemiyor” dedi.
Olayın soruşturulmasının Avrupa gündeminin en önemli maddesi olması gerektiğini ancak şu ana kadar bir sonuç çıkmadığına dikkat çeken parlamenter, “Hersh, bombalamadan ABD'nin sorumlu olduğunu söyledi. Washington'a bunun gerçekten Beyaz Saray tarafından planlanıp planlanmadığını soramayacak kadar bu imparatorluğa bağımlı hale mi geldik? Tanrı aşkına Avrupa'ya ne oldu?” ifadelerini kullandı.
Pulitzer ödüllü ABD’li gazeteci Seymour Hersh, Rus gazını Baltık Denizi'nin altından Almanya'ya taşıyan Kuzey Akım boru hatlarına İsveç ve Danimarka'nın münhasır ekonomik bölgeleri içinde düzenlenen sabotajı ABD ve Norveç'in gerçekleştirdiğine dair 8 Şubat'ta bir yazı yayımlamıştı. Washington, bu suçlamayı reddetmişti.