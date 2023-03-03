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Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu toplantı yapıyor: Görüşmeye Soyer, Karalar ve Seçer de katılıyor
Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu toplantı yapıyor: Görüşmeye Soyer, Karalar ve Seçer de katılıyor
CHP'li büyükşehir belediye başkanları Ankara'da toplanma kararı aldı. Ankara'da buluşan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı İmamoğlu, Ankara Büyükşehir... 03.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-03T22:33+0300
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MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
ekrem imamoğlu
ekrem imamoğlu

Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu toplantı yapıyor: Görüşmeye Soyer, Karalar ve Seçer de katılıyor

22:33 03.03.2023 (güncellendi: 22:40 03.03.2023)
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CHP'li büyükşehir belediye başkanları Ankara'da toplanma kararı aldı. Ankara'da buluşan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı İmamoğlu, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Yavaş, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Soyer ve Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Karalar ve Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Seçer toplantı yapıyor.
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