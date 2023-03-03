Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu toplantı yapıyor: Görüşmeye Soyer, Karalar ve Seçer de katılıyor

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CHP'li büyükşehir belediye başkanları Ankara'da toplanma kararı aldı. Ankara'da buluşan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı İmamoğlu, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Yavaş, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Soyer ve Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Karalar ve Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Seçer toplantı yapıyor.