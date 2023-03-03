https://sputniknews.com.tr/20230303/mansur-yavas-ve-ekrem-imamoglu-toplanti-yapiyor--1067785028.html
Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu toplantı yapıyor: Görüşmeye Soyer, Karalar ve Seçer de katılıyor
Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu toplantı yapıyor: Görüşmeye Soyer, Karalar ve Seçer de katılıyor
CHP'li büyükşehir belediye başkanları Ankara'da toplanma kararı aldı. Ankara'da buluşan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı İmamoğlu, Ankara Büyükşehir... 03.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-03T22:33+0300
2023-03-03T22:33+0300
2023-03-03T22:40+0300
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ekrem imamoğlu
Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu toplantı yapıyor: Görüşmeye Soyer, Karalar ve Seçer de katılıyor
22:33 03.03.2023 (güncellendi: 22:40 03.03.2023) Abone ol
Ayrıntılar geliyor
CHP'li büyükşehir belediye başkanları Ankara'da toplanma kararı aldı. Ankara'da buluşan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı İmamoğlu, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Yavaş, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Soyer ve Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Karalar ve Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Seçer toplantı yapıyor.