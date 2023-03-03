Kılıçdaroğlu: Bu sofraya bu oturmasın diyerek ülke toparlanamaz

© CHP/ALP EREN KAYA Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, merkez üssü Kahramanmaraş olan ve birçok şehiri de etkileyen deprem felaketi sonrasında yürütülen afet koordinasyon çalışmaları ile ilgili son gelişmeleri kamuoyuyla paylaştı.