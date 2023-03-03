Türkiye
BM Güvenlik Konseyi (BMGK) - Sputnik Türkiye, 1920
POLİTİKA
Türkiye ve dünya politikasından en güncel haberler, açıklamalar
https://sputniknews.com.tr/20230303/kilicdaroglu-bu-sofraya-bu-oturmasin-diyerek-ulke-toparlanamaz--1067778832.html
Kılıçdaroğlu: Bu sofraya bu oturmasın diyerek ülke toparlanamaz
Kılıçdaroğlu: Bu sofraya bu oturmasın diyerek ülke toparlanamaz
CHP lideri Kılıçdaroğlu, “Ben bu saatten sonra değişmem. Birleştirmeye devam edeceğiz. Bu sofrada Erdoğan dili kullanılmamalıydı. Her şekilde Erdoğan’ı... 03.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-03T18:59+0300
2023-03-03T19:05+0300
politika
kemal kılıçdaroğlu
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/02/06/1066655110_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_b48d9ff4772cf8b23550be0b42b48049.jpg
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Meral Akşener’in kendi adaylığını kabul etmeyen adımı üzerine video mesaj paylaştı.Kılıçdaroğlu “Ben bu saatten sonra değişmem. Birleştirmeye devam edeceğiz. Bu sofrada Erdoğan dili kullanılmamalıydı. Her şekilde Erdoğan’ı yeneceğiz” ifadelerini kullandı.
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/02/06/1066655110_183:0:2914:2048_1920x0_80_0_0_0e51d932f6c0b9d62b08c919261ce71b.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
kemal kılıçdaroğlu
kemal kılıçdaroğlu

Kılıçdaroğlu: Bu sofraya bu oturmasın diyerek ülke toparlanamaz

18:59 03.03.2023 (güncellendi: 19:05 03.03.2023)
© CHP/ALP EREN KAYACumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, merkez üssü Kahramanmaraş olan ve birçok şehiri de etkileyen deprem felaketi sonrasında yürütülen afet koordinasyon çalışmaları ile ilgili son gelişmeleri kamuoyuyla paylaştı.
Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, merkez üssü Kahramanmaraş olan ve birçok şehiri de etkileyen deprem felaketi sonrasında yürütülen afet koordinasyon çalışmaları ile ilgili son gelişmeleri kamuoyuyla paylaştı. - Sputnik Türkiye, 1920, 03.03.2023
© CHP/ALP EREN KAYA
Abone olTelegram
Ayrıntılar geliyor
CHP lideri Kılıçdaroğlu, “Ben bu saatten sonra değişmem. Birleştirmeye devam edeceğiz. Bu sofrada Erdoğan dili kullanılmamalıydı. Her şekilde Erdoğan’ı yeneceğiz.” dedi.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Meral Akşener’in kendi adaylığını kabul etmeyen adımı üzerine video mesaj paylaştı.
Kılıçdaroğlu “Ben bu saatten sonra değişmem. Birleştirmeye devam edeceğiz. Bu sofrada Erdoğan dili kullanılmamalıydı. Her şekilde Erdoğan’ı yeneceğiz” ifadelerini kullandı.
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала