https://sputniknews.com.tr/20230303/kilicdaroglu-bu-sofraya-bu-oturmasin-diyerek-ulke-toparlanamaz--1067778832.html
Kılıçdaroğlu: Bu sofraya bu oturmasın diyerek ülke toparlanamaz
Kılıçdaroğlu: Bu sofraya bu oturmasın diyerek ülke toparlanamaz
CHP lideri Kılıçdaroğlu, “Ben bu saatten sonra değişmem. Birleştirmeye devam edeceğiz. Bu sofrada Erdoğan dili kullanılmamalıydı. Her şekilde Erdoğan’ı... 03.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-03T18:59+0300
2023-03-03T18:59+0300
2023-03-03T19:05+0300
politika
kemal kılıçdaroğlu
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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Meral Akşener’in kendi adaylığını kabul etmeyen adımı üzerine video mesaj paylaştı.Kılıçdaroğlu “Ben bu saatten sonra değişmem. Birleştirmeye devam edeceğiz. Bu sofrada Erdoğan dili kullanılmamalıydı. Her şekilde Erdoğan’ı yeneceğiz” ifadelerini kullandı.
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kemal kılıçdaroğlu
Kılıçdaroğlu: Bu sofraya bu oturmasın diyerek ülke toparlanamaz
18:59 03.03.2023 (güncellendi: 19:05 03.03.2023) Abone ol
Ayrıntılar geliyor
CHP lideri Kılıçdaroğlu, “Ben bu saatten sonra değişmem. Birleştirmeye devam edeceğiz. Bu sofrada Erdoğan dili kullanılmamalıydı. Her şekilde Erdoğan’ı yeneceğiz.” dedi.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Meral Akşener’in kendi adaylığını kabul etmeyen adımı üzerine video mesaj paylaştı.
Kılıçdaroğlu “Ben bu saatten sonra değişmem. Birleştirmeye devam edeceğiz. Bu sofrada Erdoğan dili kullanılmamalıydı. Her şekilde Erdoğan’ı yeneceğiz” ifadelerini kullandı.