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İmamoğlu ve Yavaş, Kılıçdaroğlu'na destek mesajı verdi: Aynı çizgideyiz
İmamoğlu ve Yavaş, Kılıçdaroğlu'na destek mesajı verdi: Aynı çizgideyiz
İBB Başkanı İmamoğlu ve ABB Başkanı Yavaş, Akşener'in açıklamalarının ardından Kılıçdaroğlu'na destek mesajı paylaştı. 03.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-03T23:47+0300
2023-03-04T00:15+0300
politika
ekrem imamoğlu
mansur yavaş
kemal kılıçdaroğlu
meral akşener
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İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in, 6'lı masanın cumhurbaşkanı adayı belirleme süreciyle ilgili açıklamalarının ardından İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) Başkanı Mansur Yavaş, Twitter'dan yaptıkları paylaşımlarda CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na destek mesajı verdi. İmamoğlu, "CHP’nin öz evladı ve Millet İttifakı’nın Belediye Başkanı olarak milletimizin arzu ettiği birlik içinde, ittifak masasında irademizi temsil eden Sayın Kılıçdaroğlu'nun ve Millet İttifakı’nın, eksilmeden çoğalarak büyüyeceğinden şüphem yoktur. Millet İttifakı halkımızın içinden geçtiği zor bir dönemde ağır bir sorumluluk alarak devleti etkin ve demokratik, toplumu huzurlu ve zengin kılma iradesiyle kurulmuş bir siyasi birliktir. Milletimize çaresiz, umutsuz ve yalnız olmadıklarını göstereceklerine inanıyorum." dedi. Yavaş da yaptığı paylaşımda, "Bugüne kadar yaptığımız açıklamalarda Genel Başkanımız Sn. Kemal Kılıçdaroğlu’nun iradesi dışında hareket etmeyeceğimizi belirtmiştik. Aynı çizgideyiz" ifadelerini kullandı.İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer de Kemal Kılıçdaroğlu'nu etiketleyerek yaptığı paylaşımda, "Bu toprakların hasret kaldığı yepyeni bir dönem başlıyor... Gençlerimizin hayal kurabildiği, tüm farklılıkların zenginliğe dönüştüğü, düşüncelerin özgürlükle yeşerdiği, doğanın zulüm görmediği bir gelecek çok yakın. Bu geleceğin peşindeyiz." dedi.
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ekrem imamoğlu, mansur yavaş, kemal kılıçdaroğlu, meral akşener
ekrem imamoğlu, mansur yavaş, kemal kılıçdaroğlu, meral akşener

İmamoğlu ve Yavaş, Kılıçdaroğlu'na destek mesajı verdi: Aynı çizgideyiz

23:47 03.03.2023 (güncellendi: 00:15 04.03.2023)
© AA / Ekrem İmamoğlu - Mansur Yavaş
Ekrem İmamoğlu - Mansur Yavaş - Sputnik Türkiye, 1920, 03.03.2023
© AA /
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İBB Başkanı İmamoğlu ve ABB Başkanı Yavaş, Akşener'in açıklamalarının ardından Kılıçdaroğlu'na destek mesajı paylaştı.
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in, 6'lı masanın cumhurbaşkanı adayı belirleme süreciyle ilgili açıklamalarının ardından İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) Başkanı Mansur Yavaş, Twitter'dan yaptıkları paylaşımlarda CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na destek mesajı verdi.

İmamoğlu, "CHP’nin öz evladı ve Millet İttifakı’nın Belediye Başkanı olarak milletimizin arzu ettiği birlik içinde, ittifak masasında irademizi temsil eden Sayın Kılıçdaroğlu'nun ve Millet İttifakı’nın, eksilmeden çoğalarak büyüyeceğinden şüphem yoktur. Millet İttifakı halkımızın içinden geçtiği zor bir dönemde ağır bir sorumluluk alarak devleti etkin ve demokratik, toplumu huzurlu ve zengin kılma iradesiyle kurulmuş bir siyasi birliktir. Milletimize çaresiz, umutsuz ve yalnız olmadıklarını göstereceklerine inanıyorum." dedi.

Yavaş da yaptığı paylaşımda, "Bugüne kadar yaptığımız açıklamalarda Genel Başkanımız Sn. Kemal Kılıçdaroğlu’nun iradesi dışında hareket etmeyeceğimizi belirtmiştik. Aynı çizgideyiz" ifadelerini kullandı.
İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer de Kemal Kılıçdaroğlu'nu etiketleyerek yaptığı paylaşımda, "Bu toprakların hasret kaldığı yepyeni bir dönem başlıyor... Gençlerimizin hayal kurabildiği, tüm farklılıkların zenginliğe dönüştüğü, düşüncelerin özgürlükle yeşerdiği, doğanın zulüm görmediği bir gelecek çok yakın. Bu geleceğin peşindeyiz." dedi.
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