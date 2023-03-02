https://sputniknews.com.tr/20230302/zaharova-blinkenin-lavrov-ile-gorusmesine-iliskin-aciklamasi-profesyonellikten-uzak-bir-tutum-1067737057.html

Zaharova: Blinken'ın Lavrov ile görüşmesine ilişkin açıklaması profesyonellikten uzak

Zaharova: Blinken'ın Lavrov ile görüşmesine ilişkin açıklaması profesyonellikten uzak

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zaharova, ABD Dışişleri Bakanı Blinken'ın Rus mevkidaşı Lavrov ile yaptığı görüşmeye ilişkin açıklamasını profesyonellikten... 02.03.2023, Sputnik Türkiye

2023-03-02T22:24+0300

2023-03-02T22:24+0300

2023-03-02T22:32+0300

mariya zaharova

rusya

rusya dışişleri bakanlığı

abd

antony blinken

sergey lavrov

ukrayna krizi

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Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Rossiya 1 televizyonuna demecinde, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'ın Rus mevkidaşı Sergey Lavrov ile yaptığı görüşmeye ilişkin açıklamasının ‘kendi reklamını yapma ve profesyonellikten uzak bir tutum’ olduğunu söyledi.Zaharova, “İmaj, halkla ilişkiler ve reklamlarını yapmaya önem veriyorlar. Biden yönetiminin ikili ilişkiler alanında neler yaptığını ve yarattığı sorunları Amerikan halkının sorguladığını çok iyi anlıyorlar. Neler olup bittiğini ve ABD'nin düşüncesiz eylemlerine Rusya'nın tepkisinin uzun sürmediğini görüyorlar. Dolayısıyla, Blinken'ın halkına bir şeyler sunması gerekiyor ve Lavrov'u koridorlarda yakalamaktan başka sunacak hiçbir şeyi yok” dedi.Blinken’ı, amacı Amerikan diplomasisinin açıklarını kapatmak olan profesyonelikten uzak teknikler kullanmakla suçlayan Zaharova, “Diplomasiye dönmek mi istiyorlar? Dönebilirler. Kendi reklamlarını yapmak ve böyle ucuz PR çalışmalarıyla uğraşacaklarsa yapabilirler. Ancak sonucu da ona uygun olacaktır” ifadelerini kullandı.Daha önce Blinken, Yeni Delhi'de düzenlenen G20 dışişleri bakanlar toplantısı aralarında Rus mevkidaşı Lavrov ile yaptığı görüşmede, Rusya'nın Yeni Stratejik Silahların Azaltılması Anlaşması’nı (START) askıya alma kararını gözden geçirmeye, casusluk nedeniyle Rusya'da hüküm giyen ABD vatandaşı Paul Whelan'ın serbest bırakılması ve Moskova’nın özel askeri operasyonu durdurması ve görüşmelere başlamasını talep ettiğini söylemişti.Zaharova ise yaptığı açıklamada, Lavrov'la temasta bulunma talebinin Blinken’dan geldiğini, iki bakanın koridorda ayak üstü sohbet ettiğini. herhangi bir müzakere olmadığını belirterek, Lavrov’un ABD’li mevkidaşının taleplerine her zamanki kendine özgü tavrıyla yanıt verdiğini ifade etmişti.'Bryansk bölgesindeki saldırıyı tüm uluslararası platformlarda duyuracağız'Sözcü, Rus RBK televizyonuna demecinde, Ukrayna'nın Bryansk bölgesine düzenlediği ve sivillerin hayatını kaybettiği saldırıyı tüm uluslararası platformlarda duyuracaklarını söyledi.Zaharova, “Dışişleri Bakanlığı, Kiev rejiminin suçluluğunun bir başka kanıtı olarak bu bilgileri tüm uluslararası platformlarda dile getirecek ve bu konuya daha fazla dikkat çekecek. Çoktandır kendilerini itibarsızlaştıran Batılı rejimler, ne yazık ki (Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir) Zelenskiy rejimi tarafından giderek daha da fazlalaşan suçların tüm gerçeklerini tamamen görmezden gelmek için her şeyi yapıyor” diye konuştu.Sözcü, bu olayın Ukrayna yönetiminin hedefleri ve hareket ettiği yöntemler konusunda hiçbir yanılsama bırakmadığını sözlerine ekledi.

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mariya zaharova, rusya, rusya dışişleri bakanlığı, abd, antony blinken, sergey lavrov