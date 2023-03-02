https://sputniknews.com.tr/20230302/ukraynadaki-harekatin-basindan-beri-ilk-yuz-yuze-temas-lavrov-ve-blinken-ayak-ustu-konustu-1067723820.html
Ukrayna'daki harekatın başından beri ilk yüz yüze temas: Lavrov ve Blinken ayak üstü konuştu
Ukrayna'daki harekatın başından beri ilk yüz yüze temas: Lavrov ve Blinken ayak üstü konuştu
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'in Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'la görüşme talep etmesi üzerine... 02.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-02T16:24+0300
2023-03-02T16:24+0300
2023-03-02T16:24+0300
ukrayna krizi
sergey lavrov
antony blinken
rusya
abd
g20
görüşme
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Rusya ile ABD arasındaki gerilimin tırmandığı bir dönemde Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'de düzenlenen G20 Dışişleri Bakanlar Toplantısı'na katılan Lavrov ve Blinken sürpriz şekilde bir araya geldi.Rusya Dışişleri Sözcüsü Zaharova, "Blinken, Lavrov'la temasta bulunmayı talep etti. Lavrov, G20'nin ikinci oturumu kapsamında ayak üstü sohbet etti. Herhangi bir müzakere, buluşma vesaire olmadı" dedi.'Yaklaşık 10 dakika sürdü'Bu arada Associated Press (AP), adını açıklamadığı bir kaynağına dayanarak, Lavrov ile Blinken arasındaki konuşmanın yaklaşık 10 dakika sürdüğünü belirtti.Blinken'in üç konuya değindiğini aktaran Associated Press'e göre ABD'li bakan, Ukrayna'ya desteğin süreceğini söyledi, Rusya'yı Yeni Stratejik Silahların Azaltılması Anlaşması (START) ile ilgili askıya alma kararını gözden geçirmeye çağırdı ve casusluk nedeniyle Rusya'da hüküm giyen ABD vatandaşı Paul Whelan'ın serbest bırakılmasını talep etti.Özel askeri harekatın başından beri ilk yüz yüze temasLavrov ve Blinken arasındaki bu kısa görüşme, ikilinin Rusya'nın özel askeri harekâtı başladıktan sonra yaptığı ilk yüz yüze temas oldu. İki bakan, Temmuz 2022'de uzun bir aranın ardından ilk kez telefon görüşmesi gerçekleştirmişti.
https://sputniknews.com.tr/20230302/lavrov-ve-cinli-mevkidasi-qinden-ilk-gorusme-demokratiklesmeye-karsi-koyulmasini-kabul-etmiyoruz-1067715346.html
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sergey lavrov, antony blinken, rusya, abd, g20, görüşme
sergey lavrov, antony blinken, rusya, abd, g20, görüşme
Ukrayna'daki harekatın başından beri ilk yüz yüze temas: Lavrov ve Blinken ayak üstü konuştu
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Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'in Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'la görüşme talep etmesi üzerine ikilinin kısa bir sohbet yaptığını açıkladı.
Rusya ile ABD arasındaki gerilimin tırmandığı bir dönemde Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'de düzenlenen G20 Dışişleri Bakanlar Toplantısı'na katılan Lavrov ve Blinken sürpriz şekilde bir araya geldi.
Rusya Dışişleri Sözcüsü Zaharova, "Blinken, Lavrov'la temasta bulunmayı talep etti. Lavrov, G20'nin ikinci oturumu kapsamında ayak üstü sohbet etti. Herhangi bir müzakere, buluşma vesaire olmadı" dedi.
'Yaklaşık 10 dakika sürdü'
Bu arada Associated Press (AP), adını açıklamadığı bir kaynağına dayanarak, Lavrov ile Blinken arasındaki konuşmanın yaklaşık 10 dakika sürdüğünü belirtti.
Blinken'in üç konuya değindiğini aktaran Associated Press'e göre ABD'li bakan, Ukrayna'ya desteğin süreceğini söyledi, Rusya'yı Yeni Stratejik Silahların Azaltılması Anlaşması (START) ile ilgili askıya alma kararını gözden geçirmeye çağırdı ve casusluk nedeniyle Rusya'da hüküm giyen ABD vatandaşı Paul Whelan'ın serbest bırakılmasını talep etti.
Özel askeri harekatın başından beri ilk yüz yüze temas
Lavrov ve Blinken arasındaki bu kısa görüşme, ikilinin Rusya'nın özel askeri harekâtı başladıktan sonra yaptığı ilk yüz yüze temas oldu. İki bakan, Temmuz 2022'de uzun bir aranın ardından ilk kez telefon görüşmesi gerçekleştirmişti.