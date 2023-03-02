https://sputniknews.com.tr/20230302/lavrov-ve-cinli-mevkidasi-qinden-ilk-gorusme-demokratiklesmeye-karsi-koyulmasini-kabul-etmiyoruz-1067715346.html

Lavrov ve Çinli mevkidaşı Qin'den ilk görüşme: Demokratikleşmeye karşı koyulmasını kabul etmiyoruz

Lavrov ve Çinli mevkidaşı Qin'den ilk görüşme: Demokratikleşmeye karşı koyulmasını kabul etmiyoruz

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ve kısa süre önce göreve başlayan yeni Çin Dışişleri Bakanı Qin Gang, Batı'nın uluslararası ilişkilerin... 02.03.2023, Sputnik Türkiye

2023-03-02T14:13+0300

2023-03-02T14:13+0300

2023-03-02T14:15+0300

dünya

sergey lavrov

çin

rusya

qin gang

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/03/02/1067715152_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_69362463ff2ae2153b455b7de85f106a.jpg

Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'de düzenlenen G20 Dışişleri Bakanlar Toplantısı'nda Lavrov ve Qin, ilk yüz yüze görüşmelerini gerçekleştirdi.Rusya Dışişleri Bakanlığı'nın açıklamasına göre G20'nin faaliyetlerine ve iki ülkenin bu platformdaki etkileşimine ilişkin temel hususları istişare eden Lavrov ve Qin, BM, Şangay İşbirliği Örgütü, BRICS, Asya-Pasifik Ekonomik İşbirliği gibi formatlarda dış politika koordinasyonu geliştirmenin önemine dikkat çekti.Ukrayna'daki durumu ve bu çerçevede Pekin'in sunduğu 12 maddelik barış planını ele alan bakanlar, iki ülkenin devlet başkanları tarafından varılan anlaşmaların gidişatı üzerinde özellikle durdu ve ikili diyaloğun ve işbirliğinin temposundan memnuniyet duyduklarını dile getirdi.Gündeme alınan tüm konularda Rusya ve Çin'in tutumlarının çok yakın ve uyumlu olduğunun altını çizen Lavrov ve Qin, içişlerine müdahale girişimlerine, tek taraflı şantaj ve tehdit yaklaşımlarına, uluslararası ilişkilerin demokratikleşmesini önleme çabalarına aynı ölçüde karşı durduklarını vurguladı.

https://sputniknews.com.tr/20230227/lavrov-moskova-batinin-rusyayi-tecrit-etme-ve-bolme-planlarini-suya-dusurdu-1067569906.html

çin

rusya

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

sergey lavrov, çin, rusya, qin gang