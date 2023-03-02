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https://sputniknews.com.tr/20230302/lavrov-ve-cinli-mevkidasi-qinden-ilk-gorusme-demokratiklesmeye-karsi-koyulmasini-kabul-etmiyoruz-1067715346.html
Lavrov ve Çinli mevkidaşı Qin'den ilk görüşme: Demokratikleşmeye karşı koyulmasını kabul etmiyoruz
Lavrov ve Çinli mevkidaşı Qin'den ilk görüşme: Demokratikleşmeye karşı koyulmasını kabul etmiyoruz
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ve kısa süre önce göreve başlayan yeni Çin Dışişleri Bakanı Qin Gang, Batı'nın uluslararası ilişkilerin... 02.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-02T14:13+0300
2023-03-02T14:15+0300
dünya
sergey lavrov
çin
rusya
qin gang
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Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'de düzenlenen G20 Dışişleri Bakanlar Toplantısı'nda Lavrov ve Qin, ilk yüz yüze görüşmelerini gerçekleştirdi.Rusya Dışişleri Bakanlığı'nın açıklamasına göre G20'nin faaliyetlerine ve iki ülkenin bu platformdaki etkileşimine ilişkin temel hususları istişare eden Lavrov ve Qin, BM, Şangay İşbirliği Örgütü, BRICS, Asya-Pasifik Ekonomik İşbirliği gibi formatlarda dış politika koordinasyonu geliştirmenin önemine dikkat çekti.Ukrayna'daki durumu ve bu çerçevede Pekin'in sunduğu 12 maddelik barış planını ele alan bakanlar, iki ülkenin devlet başkanları tarafından varılan anlaşmaların gidişatı üzerinde özellikle durdu ve ikili diyaloğun ve işbirliğinin temposundan memnuniyet duyduklarını dile getirdi.Gündeme alınan tüm konularda Rusya ve Çin'in tutumlarının çok yakın ve uyumlu olduğunun altını çizen Lavrov ve Qin, içişlerine müdahale girişimlerine, tek taraflı şantaj ve tehdit yaklaşımlarına, uluslararası ilişkilerin demokratikleşmesini önleme çabalarına aynı ölçüde karşı durduklarını vurguladı.
https://sputniknews.com.tr/20230227/lavrov-moskova-batinin-rusyayi-tecrit-etme-ve-bolme-planlarini-suya-dusurdu-1067569906.html
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sergey lavrov, çin, rusya, qin gang
sergey lavrov, çin, rusya, qin gang

Lavrov ve Çinli mevkidaşı Qin'den ilk görüşme: Demokratikleşmeye karşı koyulmasını kabul etmiyoruz

14:13 02.03.2023 (güncellendi: 14:15 02.03.2023)
© SputnikHindistan'ın başkenti Yeni Delhi'de düzenlenen G20 Dışişleri Bakanlar Toplantısı'nda Lavrov ve Qin, ilk yüz yüze görüşmelerini gerçekleştirdi.
Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'de düzenlenen G20 Dışişleri Bakanlar Toplantısı'nda Lavrov ve Qin, ilk yüz yüze görüşmelerini gerçekleştirdi. - Sputnik Türkiye, 1920, 02.03.2023
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Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ve kısa süre önce göreve başlayan yeni Çin Dışişleri Bakanı Qin Gang, Batı'nın uluslararası ilişkilerin demokratikleşmesine karşı koyma çabalarını kabul etmediklerini vurguladı.
Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'de düzenlenen G20 Dışişleri Bakanlar Toplantısı'nda Lavrov ve Qin, ilk yüz yüze görüşmelerini gerçekleştirdi.
Rusya Dışişleri Bakanlığı'nın açıklamasına göre G20'nin faaliyetlerine ve iki ülkenin bu platformdaki etkileşimine ilişkin temel hususları istişare eden Lavrov ve Qin, BM, Şangay İşbirliği Örgütü, BRICS, Asya-Pasifik Ekonomik İşbirliği gibi formatlarda dış politika koordinasyonu geliştirmenin önemine dikkat çekti.
Ukrayna'daki durumu ve bu çerçevede Pekin'in sunduğu 12 maddelik barış planını ele alan bakanlar, iki ülkenin devlet başkanları tarafından varılan anlaşmaların gidişatı üzerinde özellikle durdu ve ikili diyaloğun ve işbirliğinin temposundan memnuniyet duyduklarını dile getirdi.
Gündeme alınan tüm konularda Rusya ve Çin'in tutumlarının çok yakın ve uyumlu olduğunun altını çizen Lavrov ve Qin, içişlerine müdahale girişimlerine, tek taraflı şantaj ve tehdit yaklaşımlarına, uluslararası ilişkilerin demokratikleşmesini önleme çabalarına aynı ölçüde karşı durduklarını vurguladı.
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